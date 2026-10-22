Mới nhậm chức 1 tuần, bộ trưởng Nhật Bản đã vướng nghi vấn vi phạm bầu cử

Tân Bộ trưởng nông nghiệp Nhật Bản Arata Takebe phát biểu hôm 20-10. Ảnh: REUTERS

Theo báo Japan Today, ngày 21-10, Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Arata Takebe cho biết ông đã trả lại 300.000 yen (khoảng 50 triệu đồng) và điều chỉnh các báo cáo chính trị cần thiết, giữa lúc xuất hiện cáo buộc khoản quyên góp này vi phạm Luật Bầu cử chức vụ công.

Sự việc diễn ra chỉ một tuần sau khi ông Takebe lên thay ông Kazuo Yana - người từ chức hôm 15-10 giữa những tranh cãi liên quan đến phát ngôn về phân bổ ngân sách cho các địa phương và nghi vấn vi phạm cùng đạo luật nói trên.

Trước đó, tạp chí Shukan Bunshun đã phanh phui việc ông Takebe nhận khoản tiền từ một công ty vận tải biển địa phương vào ngày 15-10-2024, ngay ngày đầu tiên vận động tranh cử Hạ viện Nhật Bản.

Liên quan đến thông tin trên, ông Takebe đã chủ động xin lỗi, khẳng định đã kiểm tra sự việc, hoàn trả số tiền và đính chính báo cáo công khai về quỹ chính trị.

Báo Bunshun Online đưa tin ông còn bị nghi trả tiền cho một nhiếp ảnh gia có công việc tương tự nhân viên tranh cử. Ông Takebe bác bỏ cáo buộc, giải thích người này chỉ chụp ảnh lưu lại các hoạt động của Đảng Dân chủ tự do (LDP).

Trong khi đó, trang Daily Shincho phản ánh một buổi tiệc bia do nhóm ủng hộ ông tổ chức có chương trình xổ số với giải thưởng trị giá cao hơn tiền vé, làm dấy lên nghi vấn mua chuộc cử tri. Ông Takebe khẳng định đây là sự kiện gây quỹ chính trị và các phần thưởng không nhằm mục đích sinh lời.