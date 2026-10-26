Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Nhật Bản truy tố lính Mỹ trong vụ sát hại phụ nữ Nhật tại Okinawa

tác giả
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Ngày 26-10, Nhật Bản xác nhận truy tố một lính thủy đánh bộ Mỹ với cáo buộc sát hại phụ nữ tại Okinawa.

Nhật Bản truy tố lính Mỹ vụ sát hại phụ nữ Nhật - Ảnh 1.

Hạ sĩ thủy quân lục chiến Mỹ Devin Jacob Ballard được áp giải từ đồn cảnh sát đến cơ quan công tố để điều tra ngày 5-10 - Ảnh: KYODO

Theo Hãng tin AFP, vụ án mạng xảy ra ngày 3-10 tại một khách sạn ở thành phố Naha, Okinawa. "Nghi phạm đã sát hại người phụ nữ 39 tuổi tại một khách sạn ở Naha và lấy ví của nạn nhân", phát ngôn viên sở cảnh sát cho hay.

"Vụ án đã được đưa ra truy tố ngày 25-10", người phát ngôn tòa án tại thành phố Naha cho biết, đồng thời xác nhận thông tin trước đó của truyền thông rằng nghi phạm bị truy tố về tội giết người và cướp tài sản.

Theo tờ Yomiuri Shimbun, cáo trạng cho biết nghi phạm 20 tuổi bị cáo buộc dùng dây điện thoại siết cổ nạn nhân trong một khách sạn tại Naha ngày 3-10, sau đó lấy đi ba lô chứa ví tiền cùng nhiều vật dụng cá nhân.

Ban đầu, nghi phạm phủ nhận các cáo buộc. Tuy nhiên Yomiuri Shimbun và một số cơ quan truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin điều tra cho biết người này thời gian gần đây đã đưa ra những lời khai cho thấy có liên quan đến vụ án.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên làn sóng bất bình tại Okinawa. Theo AFP, Mỹ hiện có khoảng 54.000 quân nhân đồn trú tại Nhật Bản, phần lớn tập trung ở Okinawa.

Những năm gần đây, các vụ việc liên quan quân nhân Mỹ hiếp dâm, lái xe khi say rượu, hoặc gây tai nạn rồi bỏ trốn, đã nhiều lần châm ngòi cho một số cuộc biểu tình tại địa phương.

Nhiều năm qua, chính quyền Okinawa liên tục kêu gọi các địa phương khác của Nhật cùng chia sẻ gánh nặng tiếp nhận lực lượng Mỹ đồn trú, thay vì tập trung phần lớn tại hòn đảo.

Trước lo ngại của dư luận, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết Tokyo đang phối hợp với Washington xem xét lại các quy định quản lý quân nhân Mỹ.

Theo ông Motegi, các cuộc tham vấn cấp cao giữa hai nước sẽ tập trung vào hành vi của quân nhân Mỹ ngoài giờ làm nhiệm vụ, cũng như những quy định liên quan đến hoạt động cá nhân của họ bên ngoài căn cứ quân sự.

- Ảnh 1.Mỹ cấm rượu và giới nghiêm binh sĩ ở Okinawa sau vụ sát hại phụ nữ Nhật

Lực lượng Mỹ đồn trú tại Okinawa (Nhật Bản) cấm quân nhân uống rượu bia trong 48 giờ và áp lệnh giới nghiêm kéo dài 30 ngày, sau vụ một lính thủy quân lục chiến Mỹ bị bắt vì tình nghi sát hại một phụ nữ địa phương.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TÂM DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nhật Bản Okinawa lính Mỹ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất