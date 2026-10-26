Nhật Bản truy tố lính Mỹ trong vụ sát hại phụ nữ Nhật tại Okinawa

Hạ sĩ thủy quân lục chiến Mỹ Devin Jacob Ballard được áp giải từ đồn cảnh sát đến cơ quan công tố để điều tra ngày 5-10 - Ảnh: KYODO

Theo Hãng tin AFP, vụ án mạng xảy ra ngày 3-10 tại một khách sạn ở thành phố Naha, Okinawa. "Nghi phạm đã sát hại người phụ nữ 39 tuổi tại một khách sạn ở Naha và lấy ví của nạn nhân", phát ngôn viên sở cảnh sát cho hay.

"Vụ án đã được đưa ra truy tố ngày 25-10", người phát ngôn tòa án tại thành phố Naha cho biết, đồng thời xác nhận thông tin trước đó của truyền thông rằng nghi phạm bị truy tố về tội giết người và cướp tài sản.

Theo tờ Yomiuri Shimbun, cáo trạng cho biết nghi phạm 20 tuổi bị cáo buộc dùng dây điện thoại siết cổ nạn nhân trong một khách sạn tại Naha ngày 3-10, sau đó lấy đi ba lô chứa ví tiền cùng nhiều vật dụng cá nhân.

Ban đầu, nghi phạm phủ nhận các cáo buộc. Tuy nhiên Yomiuri Shimbun và một số cơ quan truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin điều tra cho biết người này thời gian gần đây đã đưa ra những lời khai cho thấy có liên quan đến vụ án.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên làn sóng bất bình tại Okinawa. Theo AFP, Mỹ hiện có khoảng 54.000 quân nhân đồn trú tại Nhật Bản, phần lớn tập trung ở Okinawa.

Những năm gần đây, các vụ việc liên quan quân nhân Mỹ hiếp dâm, lái xe khi say rượu, hoặc gây tai nạn rồi bỏ trốn, đã nhiều lần châm ngòi cho một số cuộc biểu tình tại địa phương.

Nhiều năm qua, chính quyền Okinawa liên tục kêu gọi các địa phương khác của Nhật cùng chia sẻ gánh nặng tiếp nhận lực lượng Mỹ đồn trú, thay vì tập trung phần lớn tại hòn đảo.

Trước lo ngại của dư luận, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết Tokyo đang phối hợp với Washington xem xét lại các quy định quản lý quân nhân Mỹ.

Theo ông Motegi, các cuộc tham vấn cấp cao giữa hai nước sẽ tập trung vào hành vi của quân nhân Mỹ ngoài giờ làm nhiệm vụ, cũng như những quy định liên quan đến hoạt động cá nhân của họ bên ngoài căn cứ quân sự.