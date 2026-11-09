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CEO Nvidia Jensen Huang viết gì trong thư thừa nhận ngoại tình?

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Trong thư gửi nhân viên Tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ, tỉ phú Jensen Huang khẳng định ông yêu nước Mỹ và yêu công ty. Ông thừa nhận mình không chung thủy với vợ và mong gia đình có thể hàn gắn lại theo thời gian.

CEO Nvidia Jensen Huang viết gì trong thư thừa nhận ngoại tình? - Ảnh 2.

CEO Nvidia Jensen Huang và một phần nội dung thư ông gửi nhân viên Nvidia - Ảnh chụp màn hình

Ngày 8-11, tỉ phú người Mỹ gốc Đài Loan Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân), 63 tuổi, Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Nvidia, thừa nhận với nhân viên công ty rằng ông đã không chung thủy với người vợ gắn bó suốt 41 năm. 

Trong email gửi đến toàn bộ nhân viên Nvidia, ông xin lỗi gia đình, đồng nghiệp, các đối tác, cổ đông khắp thế giới... đồng thời cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Nvidia.

"Tôi nợ gia đình mình và tất cả các bạn một lời xin lỗi.

Tôi đã không chung thủy với vợ của mình. Hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lý do nào có thể biện minh cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi.

Trong suốt cuộc đời mình, gia đình luôn dành cho tôi tình yêu thương và sự ủng hộ. Họ xứng đáng nhận được ở tôi sự chân thành và lòng thủy chung. 

Thế nhưng, tôi đã khiến họ thất vọng và làm tổn hại đến cuộc sống mà chúng tôi cùng nhau vun đắp. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm cũng như những tổn thương tôi đã gây ra, đồng thời chấp nhận mọi lời chỉ trích dành cho mình.

Gửi vợ và gia đình tôi: Tôi yêu mọi người. Tôi hiểu rằng một lời xin lỗi không thể xóa bỏ những gì tôi đã làm. Tôi mong gia đình chúng ta có thể hàn gắn lại và theo thời gian, tôi sẽ có thể lấy lại niềm tin của mọi người.

Gửi các đồng nghiệp của tôi tại NVIDIA, đặc biệt là những người đã sát cánh cùng tôi suốt nhiều thập niên, cùng hội đồng quản trị, các đối tác và cổ đông trên toàn thế giới: Các vị xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn từ tôi. 

Được dẫn dắt NVIDIA là một vinh dự lớn lao đối với tôi. Trách nhiệm của tôi là phụng sự mọi người và chứng minh rằng mình xứng đáng với sự tin tưởng ấy. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm đó. Tôi vẫn hết lòng cống hiến cho NVIDIA và sẽ nỗ lực để lấy lại sự tin tưởng của mọi người.

Liên quan đến những quan ngại về an ninh quốc gia được đề cập trong các bản tin, Hội đồng quản trị NVIDIA đã khởi động một cuộc điều tra độc lập. Tôi ủng hộ cuộc điều tra này và sẽ hợp tác đầy đủ. Tôi yêu đất nước của chúng ta và công ty của chúng ta. Tôi cam kết bảo vệ NVIDIA và góp phần bảo đảm an ninh quốc gia của Mỹ. Tôi tự hào và biết ơn vì là người Mỹ.

Gia đình tôi không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những lựa chọn của tôi. Người phải chịu trách nhiệm là chính tôi. Xin hãy để gia đình tôi được riêng tư.

Jensen".

Theo báo New York Times, người phụ nữ có quan hệ thân mật với ông Jensen Huang là nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang. Mối quan hệ giữa ông Jensen Huang và bà Alice Huang đã trở thành mối quan ngại của Chính phủ Mỹ sau khi hoạt động giám sát phát hiện bà này đang trực tiếp chuyển thông tin cho Bắc Kinh.

Chính phủ Trung Quốc bác bỏ thông tin của New York Times, gọi đây là những suy đoán vô căn cứ. Bà Alice Huang đến nay vẫn chưa lên tiếng.

Toàn văn bức thư thừa nhận ngoại tình của CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh 2.CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận ngoại tình: Nữ doanh nhân Alice Huang là ai?

Tập đoàn Nvidia đang điều tra liệu tỉ phú Jensen Huang có trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài hay không, sau khi rộ tin ông có mối quan hệ thân mật với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang.

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    Chủ đề: Jensen Huang ngoại tình an ninh quốc gia Alice Huang Nvidia

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