CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận ngoại tình, xin lỗi vợ con; ông Trump lên tiếng

CEO Nvidia Jensen Huang (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Ngày 8-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi tỉ phú Jensen Huang là "một người tốt" và cho rằng ông nên tiếp tục giữ chức giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Nvidia, sau khi ông Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc, theo Hãng tin Bloomberg.

Ông Trump gọi CEO Nvidia Jensen Huang là một người đáng kính trọng và ca ngợi những đóng góp của ông cho nước Mỹ.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông chưa nói chuyện với ông Jensen Huang về cáo buộc vị CEO này có mối quan hệ với nữ doanh nhân Trung Quốc bị cho là đã chuyển thông tin cho Bắc Kinh.

"Tôi chưa nói chuyện với ông ấy về việc này. Tôi chỉ biết ông ấy là một người tốt, nhưng không ai biết được chuyện gì đang xảy ra. Tôi hy vọng mọi chuyện đều ổn" - ông Trump nói với các phóng viên.

"Tôi nghĩ ông ấy là một người đáng kính trọng" - ông Trump bình luận, đồng thời cho biết ông Jensen Huang đã "làm được những điều tuyệt vời cho đất nước chúng ta".

Ngày 8-11, Tập đoàn Nvidia cho biết họ điều tra nhằm xác định liệu ông Jensen Huang có phải là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không, sau khi truyền thông đưa tin ông có mối quan hệ thân thiết với nữ doanh nhân Trung Quốc bị cáo buộc chuyển thông tin cho Bắc Kinh.

"Tôi nghĩ có lẽ ông ấy có lý do để giải thích chuyện này. Các vị cần phải nghe ông ấy nói" - ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu có đưa vị CEO Nvidia cùng tham gia chuyến công du châu Á sắp tới hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi chưa biết, nhưng chắc chắn tôi sẽ đưa ông ấy đi".

Cuối tháng trước, báo New York Times đưa tin các quan chức tình báo Mỹ kết luận người phụ nữ tên Alice Huang - một lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc có liên hệ với công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed đặt trụ sở tại Singapore - đã chuyển thông tin cho Bắc Kinh.

Chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ thông tin của báo New York Times, cho rằng đây là "những suy đoán vô căn cứ".

Theo Hãng tin AFP, trong thông điệp gửi nhân viên công ty được công bố ngày 8-11, Jensen Huang thừa nhận đã ngoại tình và xin lỗi gia đình cũng như các nhân viên.

"Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lý do nào có thể biện minh cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi" - ông nói.