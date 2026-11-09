Tin tức thế giới 9-11: Đặc nhiệm Mỹ chặn đường bộ vào Iran; CEO Nvidia bị điều tra sau khi nhận ngoại tình

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đi cùng Đại tá Không quân Mỹ Melissa Dombrock để lên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ Andrews, bang Maryland, Mỹ ngày 6-11-2026 - Ảnh: AFP

Ông Trump lần đầu lên tiếng về lực lượng đặc nhiệm siết chặt Iran

Ngày 8-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lực lượng đặc nhiệm mới đã được thành lập nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển qua các tuyến đường bộ dẫn vào Iran. Theo quân đội Mỹ, những tuyến đường này được sử dụng để vận chuyển vũ khí và các vật liệu bất hợp pháp.

Trước đó một ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm này, với tên gọi Iron Gate (Cổng sắt), gồm 20 thành viên đặt căn cứ tại bang Florida của Mỹ.

"Lực lượng đặc nhiệm Iron Gate đang được triển khai toàn diện tại Cộng hòa Hồi giáo Iran. Kết hợp với lệnh phong tỏa hải quân lớn nhất trong lịch sử, gần như không có gì có thể ra vào Iran!" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Lực lượng này sẽ phối hợp với các cơ quan Chính phủ Mỹ nhằm "ngăn chặn việc vận chuyển các hệ thống vũ khí tiên tiến, công nghệ lưỡng dụng, vật liệu thuộc diện trừng phạt và các nguồn thu bất hợp pháp qua biên giới trên bộ của Iran cũng như Biển Caspi".

Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nỗ lực mới nhất của Washington "sẽ thất bại" và không thể khiến nền kinh tế Iran sụp đổ.

Tổng thống Trump bình luận về chính sách trục xuất người nhập cư

Theo đoạn trích cuộc phỏng vấn được Đài CBS phát sóng ngày 8-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận chiến dịch trục xuất hàng loạt người nhập cư không có giấy tờ của ông là quá cứng rắn.

Khi được hỏi về chính sách trục xuất người nhập cư, ông Trump nói với Đài CBS: "Tôi nghĩ chính sách đó quá cứng rắn. Tôi nghĩ có lẽ nó đã quá cứng rắn".

CBS đăng tải đoạn trích này trên mạng xã hội X trước khi phát sóng toàn bộ cuộc phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn được ghi hình sau khi Đảng Cộng hòa thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Tập đoàn Nvidia điều tra ông Jensen Huang sau thông tin Trung Quốc do thám ông

Ngày 8-11, hội đồng quản trị Tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ thông báo mở cuộc điều tra đối với giám đốc điều hành (CEO) kiêm nhà đồng sáng lập Jensen Huang, sau khi ông thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một phụ nữ mà giới chức Mỹ cho rằng đang làm việc cho lực lượng tình báo Trung Quốc.

Cuối tháng trước, báo New York Times đưa tin các quan chức tình báo Mỹ kết luận người phụ nữ tên Alice Huang - một lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc có liên hệ với công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed đặt trụ sở tại Singapore - đã chuyển thông tin cho Bắc Kinh.

Theo Hãng tin AFP, trong thông điệp gửi nhân viên công ty được công bố ngày 8-11, Jensen Huang thừa nhận đã ngoại tình và xin lỗi gia đình cũng như các nhân viên. "Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lý do nào có thể biện minh cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi" - ông nói.

Nga tuyên bố đánh trúng các trạm biến áp ở Ukraine và 3 tàu trên Biển Đen

Ngày 8-11, Nga nói các cuộc tấn công trong đêm của lực lượng nước này đã đánh trúng 3 tàu chở hàng hóa quân sự cho Ukraine và hai trạm biến áp.

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công một tàu container chở vũ khí và trang thiết bị quân sự đến cảng Odessa trên Biển Đen, cùng một tàu khác tại cảng Chornomorsk. Một tàu thứ ba, thuộc loại tàu chở hàng khô và bị tấn công ở tây nam Odessa, đang chở vũ khí và trang thiết bị quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết nước này đã tấn công 2 trạm biến áp điện tại các vùng Dnipropetrovsk và Zhytomyr của Ukraine, mà theo Matxcơva có nhiệm vụ cung cấp điện cho các cơ sở công nghiệp quân sự.

Hàn Quốc: Tuyết đầu mùa sớm hơn 1 tháng

Du khách đi bộ trên con đường mòn phủ đầy tuyết ở đỉnh núi Balwang, cao 1.459m so với mực nước biển, tại Pyeongchang, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc vào chiều 8-11 - Ảnh: YONHAP

Hàn Quốc đã ghi nhận tuyết rơi đầu mùa tại khu vực thủ đô Seoul và một số khu vực miền núi tỉnh Gangwon trong ngày 8-11, sớm hơn khoảng 1 tháng so với thông thường. Tuy nhiên, bất chấp đợt rét đầu mùa đông đang diễn ra, các dự báo khí tượng cho thấy mùa đông năm nay tại Hàn Quốc có thể ấm và ẩm ướt hơn so với mức trung bình nhiều năm.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết vào lúc 19h ngày 8-11 cơ quan này phát cảnh báo tuyết rơi dày tại Seoul và các khu vực miền núi thuộc huyện Inje, tỉnh Gangwon, khi dự báo lượng tuyết tích tụ trong vòng 24 giờ vượt 5cm.

Số liệu quan trắc đến 19h cùng ngày cho thấy lượng tuyết tích tụ tại núi Seorak đạt 3,9cm, khu vực Imnam thuộc huyện Cheorwon đạt 2,6cm, Hyangrobong đạt 2,1cm và Gwangdeoksan đạt 1,8cm.

Campuchia phục dựng ngôi đền gần 1.000 năm tuổi

Theo TTXVN, đền West Mebon ở Campuchia, một kiệt tác kiến trúc nằm giữa hồ chứa nước rộng lớn, đã lấy lại được vẻ tráng lệ sau khi hoàn tất dự án trùng tu quy mô lớn. Dự án này kéo dài 14 năm với chi phí khoảng 12 triệu USD, được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa Campuchia và Pháp.

Tổng giám đốc Cơ quan quản lý quốc gia APSARA Hang Peou mới đây bày tỏ tin tưởng công cuộc trùng tu toàn diện này sẽ đảm bảo các bức tường và tháp của ngôi đền duy trì được sự vững chắc về mặt kết cấu, đồng thời vẫn giữ được diện mạo để du khách chiêm ngưỡng.

Công trình cũng tạo điều kiện cho các thế hệ người Campuchia tương lai có thể đến tham quan và thực hành tín ngưỡng tại đây trong ít nhất 50 - 150 năm tới, hoặc thậm chí lâu hơn nếu được bảo trì thường xuyên.

Ngập ở Gaza Một người đàn ông Palestine tìm cách dọn sạch vũng nước bên ngoài chiếc lều bị ngập do mưa lớn tại khu phố Al-Remal, thành phố Gaza, Dải ngày 7-11-2026 - Ảnh: AFP

