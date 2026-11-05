Tin tức thế giới 5-11: Ông Vance: 'Thua bầu cử vì đánh Iran'; Giá dầu giảm mạnh

Ông Trump và hai cấp phó: Phó tổng thống JD Vance (trái) và Ngoại trưởng Marco Rubio - Ảnh: REUTERS

Hậu thất bại bầu cử giữa kỳ, ông Vance thừa nhận lời khuyên chấm dứt chiến sự Iran là đúng

Theo Hãng tin Reuters, ngày 4-11, Phó tổng thống Mỹ JD Vance thừa nhận cuộc chiến của Mỹ ở Iran đã dẫn đến thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông cũng cho rằng lời khuyên chấm dứt xung đột trước đây là "đúng đắn".

"Lý do chúng ta thất bại là cuộc chiến. Tổng thống đã nói vậy vào đêm qua. Nếu quý vị muốn tranh luận rằng cuộc chiến đó là xứng đáng, rằng việc mất quyền kiểm soát Thượng viện trong 6 năm tới là đáng, hãy cứ làm vậy", ông viết trên X.

Bài đăng của ông đã khiến nhiều nhân sự cấp cao ở Nhà Trắng bất ngờ. Theo tiết lộ từ một cố vấn Nhà Trắng, một số quan chức và nhân viên đánh giá bài đăng là dấu hiệu cho thấy khác quan điểm về chính sách đối ngoại giữa ông Vance và Tổng thống Donald Trump, đồng thời là lời thừa nhận cuộc chiến đã gây ra những hậu quả kinh tế trong nước.

Một nguồn tin am hiểu không loại trừ khả năng những bình luận của ông Vance là khởi đầu cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2028 của ông. Phó tổng thống Mỹ được xem là một trong những ứng viên tiềm năng cho cuộc đua 2 năm tới.

Ông Trump chỉ thừa nhận cuộc chiến ở Iran là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại bầu cử của đảng, dù vậy ông không phản đối bình luận của Phó tổng thống Vance.

Tổng thống khẳng định ông biết ông Vance "cảm thấy thế nào về vấn đề này", đồng thời kiên quyết bảo vệ quyết định phát động chiến tranh, khẳng định Mỹ đã ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng

Giá dầu đã giảm 8% trong phiên giao dịch ngày 4-11 sau khi Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Dầu Brent chốt phiên giảm 8,98 USD (8,7%), xuống còn 94,62 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ giảm 7,97 USD (8,3%), xuống 88,12 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 31-8.

Giá dầu đã tăng cao sau khi Mỹ - Israel phát động cuộc chiến với Iran vào tháng 2, khiến tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa.

Các nguồn tin vùng Vịnh đánh giá việc Đảng Dân chủ kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ có thể khiến ông Trump gặp khó trong việc sử dụng sức mạnh quân sự và sẽ có thêm động lực để tìm kiếm thỏa thuận với Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố trong một thông điệp bằng văn bản rằng thái độ thù địch của Mỹ sẽ tiếp diễn, bất kể đảng nào nắm quyền tại Washington.

Triều Tiên thử tên lửa phòng không, diễn tập phóng tên lửa hành trình

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5-11 thông báo vào một ngày trước đó, nước này đã phóng thử một hệ thống tên lửa phòng không mới được thiết kế, đồng thời tổ chức diễn tập tấn công bằng tên lửa hành trình.

Vụ thử tên lửa phòng không nhằm xác nhận các thông số kỹ thuật và độ tin cậy của những vật liệu mới cũng như nhiều chế độ dẫn đường được sử dụng cho tên lửa. Cuộc thử nghiệm cũng kiểm chứng khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu của hệ thống.

Trong khi đó, đơn vị trực thuộc lực lượng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa của Triều Tiên đã phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu giả định là sân bay.

Thông tin từ KCNA được cho là đã xác nhận tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 4-11 về việc Bình Nhưỡng đã phóng nhiều tên lửa về phía biển từ khu vực Sondok. Đây là vụ thử tên lửa lần thứ tư của Triều Tiên trong vòng một tháng qua.

Hàng loạt quan chức an ninh cấp cao Ukraine bị cáo buộc bảo kê đường dây lừa đảo, buôn ma túy

Người đứng đầu Văn phòng Công tố chống tham nhũng chuyên trách (SAPO) Oleksandr Klymenko (trái) và Giám đốc Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) Semen Kryvonos tại họp báo ngày 14-9 ở Kiev - Ảnh: UKRINFORM

Ngày 4-11, Cơ quan Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) cáo buộc nhiều quan chức an ninh cấp cao đã nhận hối lộ để bảo kê mạng lưới tội phạm từ các trung tâm lừa đảo đến hoạt động buôn bán ma túy. Thậm chí, một số người còn bị cáo buộc tham gia lên kế hoạch cho các vụ tấn công và bắt cóc.

Những quan chức bị cáo buộc thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Cảnh sát quốc gia và Văn phòng Tổng công tố.

Mạng lưới bao gồm hàng chục trung tâm tổng đài với khoảng 2.700 nhân viên, chuyên lừa đảo người Ukraine và người nước ngoài, buôn bán các chất liên quan đến cần sa, cũng như sản xuất thuốc lá và tiền giả.

Cuộc điều tra lần đầu được công bố hồi tháng 9 và ngày càng mở rộng. Vụ việc đã khiến cựu Tổng công tố Ruslan Kravchenko từ chức, sau khi thuộc cấp của ông bị cáo buộc hỗ trợ điều hành các trung tâm lừa đảo. Ông Kravchenko không bị truy tố hình sự.

Những cáo buộc mới nhất cho thấy quy mô của tổ chức tội phạm lớn hơn nhiều so với thông tin ban đầu, với ít nhất 12 người bị cho là có liên quan.

SBU cho biết đã sa thải 2 sĩ quan cấp cao có liên quan và khẳng định hỗ trợ đầy đủ cho quá trình điều tra. Cảnh sát Ukraine cũng đã đình chỉ những người liên quan, còn Văn phòng Tổng công tố khẳng định sẵn sàng hợp tác.

Vụ việc có thể làm gia tăng căng thẳng âm ỉ giữa NABU - cơ quan chống tham nhũng độc lập - và SBU - một cơ quan quyền lực trực thuộc tổng thống. Trước đó, NABU từng cáo buộc các nhân viên SBU tham nhũng và đe dọa các nhà điều tra.

Kiểm soát tham nhũng cấp cao là yêu cầu quan trọng trong nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine, đồng thời giúp nước này tiếp tục nhận được nguồn viện trợ tài chính trong xung đột với Nga.

Tấn công mạng nhằm vào các ngân hàng máu của Pháp

Ngày 4-11, giới chức Pháp cho biết một vụ tấn công mạng đã nhắm vào các kho lạnh lưu trữ nguồn máu hiến tặng tại nước này.

Cơ quan cung ứng máu quốc gia Pháp (EFS) xác nhận sự cố an ninh mạng đã xảy ra tại đơn vị cung cấp dịch vụ làm lạnh vào ngày 2-11, gây ảnh hưởng đến hệ thống giám sát và điều khiển tại 3 cơ sở.

Theo tạp chí Le Canard Enchaine (Pháp), các kho lạnh, nơi lưu trữ các mẫu máu cũng như các túi huyết tương dùng cho việc truyền máu và sản xuất thuốc, đã bị cài đặt lại nhiệt độ lên tới 110 độ C thay vì mức -30 độ C tiêu chuẩn. Tuy nhiên, EFS cho biết chưa ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào đối với các sản phẩm máu.

Văn phòng Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist cho biết hệ thống cảnh báo và giám sát của các cơ sở đã đảm bảo an toàn cho các sản phẩm máu. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra cuộc tấn công mạng này.

Sự cố trên diễn ra ngay sau các cuộc tấn công mạng buộc nhiều cửa hàng tại 8 quốc gia châu Âu phải tiêu hủy một lượng lớn thực phẩm do tin tặc can thiệp vào hệ thống làm lạnh hôm 2-11, tương tự như các vụ tin tặc từng càn quét hàng chục siêu thị tại Pháp cách đây 3 tuần.

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