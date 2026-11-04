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Triều Tiên phóng thử tên lửa, lần thứ tư trong vòng một tháng

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng nhiều tên lửa, ngay sau khi em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố loại trừ khả năng đối thoại với Mỹ nếu vẫn còn duy trì chính sách thù địch.

Nghi vấn Triều Tiên thử tên lửa lần thứ tư trong vòng một tháng - Ảnh 1.

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm trên biển ngày 14-10 - Ảnh: KCNA

Ngày 4-11, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa từ khu vực Sondok. Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích các tên lửa này.

Đây là vụ thử tên lửa thứ tư của Triều Tiên trong một tháng qua và là động thái phô trương sức mạnh quân sự mới nhất từ Bình Nhưỡng.

Hôm 12-10, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển, trong đó có một tên lửa đã bay xa hơn 900km. Hai ngày sau đó, Triều Tiên tiến hành phóng thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm. Đến ngày 29-10, nước này phóng cùng lúc 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan.

Thông báo của Seoul được đưa ra chỉ vài giờ sau khi bà Kim Yo Jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - loại trừ khả năng đối thoại với Mỹ, chừng nào Washington chưa từ bỏ "chính sách thù địch" với Bình Nhưỡng.

Bà cũng bác bỏ cáo buộc từ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) rằng Triều Tiên đứng sau vụ tấn công và đánh cắp 6 tỉ USD tài sản ảo từ sàn giao dịch tiền mã hóa Binance.

Vụ thử diễn ra ngay sau khi truyền thông Triều Tiên đưa tin về chuyến thăm của ông Kim Jong Un đến nhà máy đóng tàu hải quân Nampho, nơi đang chế tạo một tàu khu trục. 

Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh.

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã trở nên căng thẳng trong thời gian qua do tranh cãi về các vụ nổ mìn dọc biên giới.

Nghi vấn Triều Tiên thử tên lửa lần thứ tư trong vòng một tháng - Ảnh 2.Triều Tiên nổi giận, tuyên bố 'không cần' đối thoại với Mỹ

Bà Kim Yo Jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nói rằng 'trước những tín hiệu thù địch mà Mỹ liên tục phát đi, chúng tôi không biết phải phản ứng theo cách nào khác'.

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THANH HIỀN
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    Chủ đề: tên lửa Triều Tiên

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