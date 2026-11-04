Triều Tiên nổi giận, tuyên bố 'không cần' đối thoại với Mỹ

Bà Kim Yo Jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: AFP

Bà Kim Yo Jong, em gái quyền lực của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, vừa bác bỏ cáo buộc của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau khi cơ quan này cho rằng Bình Nhưỡng đứng sau vụ đánh cắp hơn 6 tỉ USD tài sản ảo từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance, đồng thời tuyên bố "không cần" đối thoại với Mỹ.

Trong tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng ngày 4-11, bà Kim Yo Jong nói rằng cáo buộc của FBI cho thấy "chính sách thù địch của Mỹ" đối với Triều Tiên.

Việc bà bác bỏ khả năng đối thoại với Mỹ diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bên lề Hội nghị APEC ở Trung Quốc vào tháng 11 này.

Bà Kim Yo Jong cũng chỉ trích một số hoạt động khác của Mỹ, bao gồm các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, cũng như báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình buôn người trên toàn cầu, trong đó có đề cập đến Triều Tiên.

"Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng việc Mỹ từ bỏ chính sách thù địch đối với CHDCND Triều Tiên là tiền đề quan trọng và là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề" - bà nói.

Bà tuyên bố: "Lập trường rõ ràng của chúng tôi là chúng tôi không cần ngồi đối diện với những nhân vật không đáng tin cậy và thù địch như vậy, những người từ chối bỏ chính sách đối đầu".

Em gái của ông Kim nói thêm: "Trước những tín hiệu thù địch mà Mỹ liên tục phát đi, chúng tôi không biết phải phản ứng theo cách nào khác".

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã "tái khẳng định cam kết kiên định đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn" Triều Tiên trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm G20 tại Atlanta, bang Georgia, Mỹ.

Hồi tháng 8, Tổng thống Trump tuyên bố ông muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay. Bình Nhưỡng chưa phản hồi đề nghị này.

Theo Hãng tin Reuters, chia sẻ trước báo giới tuần trước, một quan chức cấp cao Hàn Quốc nói rằng Seoul hiện nhận thấy rất ít khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Bình Nhưỡng và Washington.