Hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ: Ông Trump nhắc chiến sự Iran, tỉ phú Musk bông đùa sau thất bại

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (phải) và lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries đều vừa có tuyên bố chính thức về kết quả bầu cử giữa kỳ - Ảnh: AFP

Trưa 4-11 (giờ Việt Nam), dù phiếu bầu vẫn đang được kiểm, cục diện bầu cử giữa kỳ Mỹ đã sớm ngã ngũ với chiến thắng của Đảng Dân chủ tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện.

Nhiều nhân vật có ảnh hưởng trên chính trường Mỹ đã bắt đầu lên tiếng về kết quả này.

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Ông Trump: Đảng Dân chủ đã làm rất tốt

Trong cuộc trao đổi qua điện thoại với CBS News tối 3-11 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lời chúc mừng tới Đảng Dân chủ.

"Xin chúc mừng Đảng Dân chủ, tôi mong muốn được hợp tác với các vị vì lợi ích của đất nước chúng ta", ông nói.

Ông Trump cũng lặp lại quan điểm rằng Đảng Cộng hòa lẽ ra đã chiến thắng nếu tên ông có trên lá phiếu.

Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Trump cho rằng cử tri "không thích các ứng viên" của Đảng Cộng hòa.

"Đảng Dân chủ đã làm tốt. Họ đã chiến đấu quyết liệt. Họ đã đấu tranh trong một thời gian dài", ông nhận xét, đồng thời cho biết có thể hợp tác với Đảng Dân chủ trong "nhiều vấn đề".

Ông Trump cũng bày tỏ sự cảm thông với các nghị sĩ Đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử, bởi thua cuộc là điều "khó khăn".

Ông Obama: Kết quả bầu cử là thông điệp rõ ràng của người dân Mỹ

Trong bài đăng trên X, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng người dân Mỹ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng qua cuộc bầu cử giữa kỳ: cử tri muốn một nền chính trị gắn kết thay vì chia rẽ, cùng những nhà lãnh đạo đưa ra giải pháp cụ thể cho các thách thức họ đang đối mặt.

Ông Obama ghi nhận các ứng viên Đảng Dân chủ đã ra tranh cử ở mọi vùng miền, kể cả những nơi từng bị xem là khó giành chiến thắng. Theo ông, dù có xuất thân và quan điểm chính trị khác nhau, họ đều gắn kết nhờ những giá trị chung, tinh thần phục vụ công chúng và cam kết đặt lợi ích của cử tri lên hàng đầu.

Trong bối cảnh chính quyền hiện tại vẫn còn hai năm tại nhiệm, ông Obama kêu gọi Đảng Dân chủ "xắn tay áo" bắt tay vào việc. Theo ông, nhiệm vụ lúc này là tạo ra thay đổi ở bất cứ đâu có thể, ngăn chặn thêm thiệt hại và đặt nền móng cho tương lai.

Iran lên tiếng về kết quả bầu cử Mỹ

Theo kênh CNBC, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã bình luận trên mạng xã hội X về kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ.

"Dù vì lương tri hay vì chi phí sinh hoạt, người Mỹ đã nói không với chiến tranh, và chúng tôi đồng tình với thông điệp này", ông viết.

Ông Ghalibaf đồng thời cảnh báo: "Nếu chính phủ Mỹ phản bội ý chí của người dân để phục vụ các thế lực giật dây và tống tiền quốc tế, họ sẽ hiểu rằng lời 'không' của chúng tôi đi kèm một cơn ác mộng".

Trước đó, hôm 31-10, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã chỉ thị các lực lượng vũ trang nước này đáp trả ngay lập tức, mạnh mẽ và không giới hạn về địa lý trước bất kỳ mức độ hay hình thức đe dọa nào.

Những người ủng hộ ông Troy Jackson, ứng viên thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ tại bang Maine, bày tỏ cảm xúc tại sự kiện theo dõi kết quả bầu cử ở thành phố Portland, bang Maine (Mỹ) rạng sáng 4-11 - Ảnh: AP

Ông Trump thừa nhận chiến sự ở Iran khiến bầu cử "không mấy dễ chịu"

Trả lời phỏng vấn Fox News qua điện thoại tối 3-11 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận xung đột với Iran đã tác động tới kết quả bầu cử.

"Tôi nghĩ một phần nguyên nhân là Iran. Nhưng đồng thời, mọi người cũng hiểu tầm quan trọng của những gì tôi đã làm với Iran. Người dân đồng tình với những gì tôi đang làm ở Iran, nhưng có lẽ họ chưa thực sự sẵn lòng chấp nhận hệ quả trước mắt là phải trả nhiều tiền hơn cho xăng dầu. Tôi hiểu điều đó", ông giải thích.

Dù vậy, ông Trump hy vọng lịch sử sẽ đánh giá cuộc xung đột này theo hướng tích cực.

"Về lâu dài, tôi nghĩ mình sẽ được lịch sử đánh giá là đã làm điều đúng đắn. Nhưng điều đó đã khiến chúng ta có một buổi tối không mấy dễ chịu", ông thừa nhận.

Tỉ phú Musk bông đùa

Tỉ phú Elon Musk vừa lên tiếng sau khi các ứng viên Đảng Cộng hòa do ông hậu thuẫn thất bại nặng nề.

"Có vẻ như những tia laser không gian dùng để can thiệp bầu cử của tôi đã không phát huy tác dụng lần này", ông Musk viết trên X, kèm biểu tượng nhún vai.

Trong một bài đăng khác, ông viết: "Việc đặt trung tâm dữ liệu trong không gian có vẻ khá hấp dẫn vào lúc này".

Bài đăng này được cho là ám chỉ chiến thắng bất ngờ của ứng viên Đảng Dân chủ Gina Hinojosa trong cuộc đua giành ghế thống đốc Texas - bang có vai trò đặc biệt quan trọng với đế chế kinh doanh của ông Musk. Bà Hinojosa chủ trương tạm dừng xây dựng trung tâm dữ liệu cho đến khi cơ quan lập pháp bang ban hành các quy định kiểm soát.

Ông Musk ước tính đã chi khoảng 445 triệu USD trong mùa bầu cử này, trở thành nhà tài trợ cá nhân lớn nhất trong lịch sử chính trị hiện đại của Mỹ. Tuy nhiên, thất bại lần này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu ông có tiếp tục mạnh tay chi tiền cho cuộc bầu cử năm 2028 hay không.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nhận thua

Theo báo New York Times, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã chính thức thừa nhận Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Hạ viện.

"Người dân Mỹ đã đưa ra lựa chọn giống với tất cả các cuộc bầu cử giữa kỳ trong thế kỷ qua, ngoại trừ hai cuộc bầu cử", ông Johnson nói.

Hàm ý của ông Johnson là đảng của tổng thống đương nhiệm hầu như luôn mất ghế trong bầu cử giữa kỳ. Hai ngoại lệ ông nhắc đến là năm 1998, khi Tổng thống Bill Clinton vướng bê bối tình ái, và năm 2002, nhờ làn sóng đoàn kết sau vụ khủng bố 11-9.

"Nước Mỹ đã trở lại"

Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries tuyên bố chiến thắng sau khi giành lại thế đa số tại cơ quan này - Ảnh: AFP

Cùng lúc, ông Hakeem Jeffries - lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện - đọc tuyên bố chiến thắng tại New York.

"Nước Mỹ đã trở lại. Hôm nay khởi đầu cuộc trở lại vĩ đại của nước Mỹ", ông Jeffries khẳng định.

Tháng 1 tới, ông Jeffries nhiều khả năng sẽ đi vào lịch sử khi trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức chủ tịch Hạ viện.

Trước khán phòng chật kín người ủng hộ và tình nguyện viên đang phấn khích tại thủ đô Washington, ông cho biết Đảng Dân chủ hiểu rằng cử tri đã trao cho họ sứ mệnh mang lại "sự thay đổi mạnh mẽ".

"Đây không phải là khoảnh khắc của đảng phái. Đây là khoảnh khắc của lòng yêu nước", ông nhấn mạnh.

Ông Jeffries cam kết các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện sẽ hành động song song theo hai hướng. Một là giúp người dân giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt. Hai là truy cứu trách nhiệm đối với tình trạng tham nhũng mà ông cho là đang hoành hành ở Mỹ.

"Chúng tôi sẽ đấu tranh vì những thị trấn nhỏ của nước Mỹ. Chúng tôi sẽ đấu tranh vì các đô thị của nước Mỹ. Chúng tôi sẽ đấu tranh vì vùng ngoại ô của nước Mỹ. Chúng tôi sẽ đấu tranh vì vùng trung tâm nước Mỹ. Chúng tôi sẽ đấu tranh vì các cộng đồng người da đen và da màu trên khắp nước Mỹ", ông tuyên bố.