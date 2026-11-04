Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Các điểm bỏ phiếu đầu tiên đóng cửa ở Indiana và Kentucky

Người dân đi bỏ phiếu tại quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ trong ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ 3-11-2026 - Ảnh: AFP

Tuổi Trẻ đang cập nhật...

6h sáng: Các điểm bỏ phiếu đầu tiên đóng cửa

Theo tạp chí Forbes, các điểm bỏ phiếu đầu tiên tại một số khu vực ở bang Indiana và Kentucky đã đóng cửa lúc 18h ngày 3-11 theo giờ miền đông nước Mỹ (6h sáng 4-11, theo giờ Việt Nam).

Các điểm bỏ phiếu tại những bang miền đông của Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 dự kiến đóng cửa vào khoảng 19h tối 3-11 theo giờ miền đông của Mỹ (7h sáng 4-11 theo giờ Việt Nam). Trong khi đó các bang miền trung và miền tây đóng cửa muộn hơn.

Đợt đóng cửa điểm bỏ phiếu lớn nhất diễn ra vào lúc 20h ngày 3-11 theo giờ miền đông của Mỹ (tức 8h sáng 4-11 theo giờ Việt Nam), khi hoạt động bỏ phiếu kết thúc tại hơn 12 bang. Đến thời điểm đó, các điểm bỏ phiếu tại những bang có cuộc đua vào Thượng viện gay cấn, như Maine và Ohio, cũng đóng cửa.

Đến 21h cùng ngày theo giờ miền đông, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa ở hơn 80% các bang trên toàn quốc.

Alaska, bang nằm ở tây bắc của Mỹ, sẽ là bang cuối cùng đóng cửa các điểm bỏ phiếu, vào lúc 1h sáng 4-11 theo giờ Mỹ (13h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra suôn sẻ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3-11 trên khắp nước Mỹ nhìn chung diễn ra suôn sẻ, khi cử tri tại các bang và địa phương bỏ phiếu để quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Hạ viện và Thượng viện.

Sự cố đáng chú ý nhất được ghi nhận tại hạt Westchester, bang New York, thuộc khu vực bầu cử Quốc hội số 17 - một địa hạt cạnh tranh gay gắt, nơi các máy quét phiếu bầu gặp trục trặc. Các quan chức bang và địa phương khẳng định toàn bộ phiếu bầu sẽ được kiểm đếm. Các ứng cử viên cũng kêu gọi cử tri không rời khỏi điểm bỏ phiếu dù phải xếp hàng chờ đợi lâu.

Do tình trạng lũ lụt nghiêm trọng khiến cử tri tại một số khu vực ở bang Colorado và Utah không thể đến các điểm bỏ phiếu, giới chức địa phương cho biết các cử tri này sẽ được phép yêu cầu nhận phiếu bầu khẩn cấp trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Trong khi đó, trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), khoang ngủ của phi hành gia Anil Menon đã được sử dụng làm phòng bỏ phiếu. Trong một đoạn video ngắn đăng tải trên mạng xã hội X ngày 3-11, Menon cho biết ông đã sử dụng máy tính để điền và gửi phiếu bầu điện tử đến hạt Harris, bang Texas. Hai thành viên phi hành đoàn Jessica Watkins và Luke Delaney cũng thực hiện tương tự.

Hạt Harris là nơi đặt Trung tâm Vũ trụ Johnson của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Trung tâm Điều khiển sứ mệnh. Các phi hành gia Mỹ đã thực hiện quyền bỏ phiếu trong không gian từ năm 1997.

Tóm tắt về bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ năm 2026

Ngày 3-11, cử tri Mỹ đi bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện nước này. Ngoài ra, cử tri còn bầu thống đốc tại 36 bang, các nghị sĩ cơ quan lập pháp tiểu bang và nhiều chức danh khác tại địa phương.

Đảng Dân chủ cần giành thêm ít nhất 4 ghế tại Thượng viện và 3 ghế tại Hạ viện để giành lại quyền kiểm soát hai viện này từ Đảng Cộng hòa.

Nếu Đảng Cộng hòa vẫn kiểm soát hai viện này, đó là tin vui đối với Tổng thống Donald Trump. Còn nếu Đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện, đảng này sẽ có thể ngăn cản chương trình nghị sự của Tổng thống Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Cuộc cạnh tranh quyền kiểm soát Quốc hội chủ yếu diễn ra tại các bang và khu vực bầu cử mà ông Trump từng giành chiến thắng với cách biệt lớn. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào các cuộc đua Thượng viện tại 7 bang: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio và Texas. Trong khi đó, những nơi cạnh tranh quyết liệt để giành ghế Hạ viện nằm rải rác trên khắp nước Mỹ.

Đảng Dân chủ tập trung khai thác tỉ lệ tín nhiệm thấp của ông Trump, sự bất mãn của cử tri đối với cuộc chiến tại Iran và những lo ngại về chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Trong khi đó, Đảng Cộng hòa tập trung khai thác các vấn đề xã hội, còn ông Trump trở thành tâm điểm của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Các mốc quan trọng trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026 - Dữ liệu: DƯƠNG KHANG, Đồ họa: NGỌC THÀNH