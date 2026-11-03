Ông Trump tính ân xá trước cho Elon Musk nếu Đảng Dân chủ thắng cử

Tỉ phú Elon Musk và Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục ngày 30-5-2025 - Ảnh: REUTERS

Theo báo New York Times ngày 2-11, Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến khả năng sử dụng quyền ân xá để bảo vệ các trợ lý và đồng minh trước nguy cơ bị điều tra, truy tố nếu Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast "Pod Force One", người dẫn chương trình đã hỏi nhà lãnh đạo Mỹ về những thông tin cho rằng Đảng Dân chủ có thể bắt giữ tỉ phú Elon Musk, tịch thu các nhà máy và quốc hữu hóa SpaceX.

"Đó chỉ là những lời đồn đoán. Nhưng nếu họ thực sự làm vậy, chúng tôi sẽ phải bảo vệ những người đó", ông Trump trả lời.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng ban lệnh ân xá trước cho ông Musk và những người khác hay không, Tổng thống Mỹ khẳng định: "Tôi sẽ làm vậy nếu cần thiết. Chắc chắn rồi".

"Tôi thậm chí sẽ không cần suy nghĩ. Tôi sẽ làm ngay", ông nhấn mạnh, đồng thời nhắc lại việc từng ân xá cho hơn 1.500 người ủng hộ mình bị truy tố sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6-1-2021.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Dân chủ có khả năng giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, qua đó gây thêm sức ép lên chính quyền Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Trên thực tế, các lãnh đạo Đảng Dân chủ đã thảo luận khả năng điều tra ông Musk và hoạt động kinh doanh của ông, nhưng chưa kêu gọi bắt giữ vị tỉ phú này.

Tháng trước, Thượng nghị sĩ Dân chủ Alex Padilla đã kêu gọi điều tra ông Musk sau những thông tin cho rằng lực lượng Ukraine bị hạn chế sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX cung cấp - Starlink.

Vị tỉ phú khi đó cho rằng Kiev đã vi phạm các điều khoản sử dụng hệ thống Starlink, song dịch vụ này sau đó đã được khôi phục.

Ông Musk cũng đang bị săm soi vì đã chi gần 500 triệu USD để ủng hộ các ứng viên và hoạt động của Đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử này.

Trước nguy cơ bị điều tra, vị tỉ phú từng công khai cảnh báo những người có ý định nhắm vào mình hoặc các công ty của ông.

"Ai dùng gươm thì sẽ chết vì gươm", ông Musk viết trên mạng xã hội X vào tháng trước.

"Những ai muốn gây chiến với tôi nên hiểu rằng tôi sẽ tìm ra kẻ thực sự đứng sau giật dây và nhắm vào chính những kẻ đó, chứ không chỉ những con rối của họ", vị tỉ phú tuyên bố.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Trump thừa nhận muốn tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, nhưng cho rằng các quy định pháp lý hiện hành rất chặt chẽ.

Dù vậy, ông nhấn mạnh mình vẫn còn hơn hai năm tại Nhà Trắng và có thể thực hiện nhiều mục tiêu trong khoảng thời gian này.