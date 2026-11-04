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Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026 chính thức khởi động, khi nào có kết quả?

tác giả
DƯƠNG KHANG
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DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
NGỌC THÀNH
NGỌC THÀNH

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026 đã chính thức bắt đầu từ sáng 3-11 (giờ Mỹ, chiều tối cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026 bắt đầu, khi nào có kết quả? - Ảnh 1.

Nhãn dán tại một điểm bỏ phiếu ở khu vực Pearl River (bang New York) ngày 3-11 - Ảnh: REUTERS

Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 33/100 ghế Thượng viện được đưa ra tranh cử. Cử tri tại 36 bang cũng bầu thống đốc.

Giờ mở cửa và đóng cửa điểm bỏ phiếu do từng bang quy định. Các điểm bỏ phiếu đầu tiên mở cửa tại Vermont lúc 5h sáng 3-11 (17h cùng ngày giờ Việt Nam), trong khi những điểm cuối cùng tại Alaska dự kiến đóng cửa lúc 6h sáng 4-11 (giờ Việt Nam).

Theo đài Al Jazeera, những kết quả sơ bộ đầu tiên có thể xuất hiện ngay khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Tuy nhiên, kết quả sẽ tiếp tục được cập nhật trong tối 3-11 và những ngày sau đó (tức từ sáng 4-11 theo giờ Việt Nam).

Việc công bố số phiếu chưa đồng nghĩa với xác định người chiến thắng. Những cuộc đua sít sao có thể cần nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày để phân định. Vì vậy, quyền kiểm soát Quốc hội có thể chưa được xác định ngay trong đêm bầu cử.

Dưới đây là các mốc thời gian đáng chú ý của cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026, quy đổi sang giờ Việt Nam.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026 bắt đầu, khi nào có kết quả? - Ảnh 2.

Các mốc quan trọng trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026 - Dữ liệu: DƯƠNG KHANG, Đồ họa: NGỌC THÀNH

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026 chính thức khởi động, khi nào có kết quả? - Ảnh 4.Sát giờ G bầu cử Mỹ: Ông Trump bất ngờ tuyên bố ngừng viện trợ cho Israel

Tổng thống Trump cho biết ông đã đạt thỏa thuận với Thủ tướng Netanyahu về việc chấm dứt khoản viện trợ gần 4 tỉ USD mỗi năm cho Israel từ cuối năm 2026, sớm hơn hai năm so với kế hoạch.

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    Chủ đề: Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026 Quốc hội

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

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