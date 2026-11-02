Những ứng viên nghị sĩ nghèo rớt mồng tơi ở Mỹ

Ứng viên Megan Wingfield ở bang Kentucky điều hành chiến dịch tranh cử từ một góc nhỏ trong căn hộ một phòng ngủ, với chiếc máy tính xách tay kê trên chiếc bẫy bắt gấu mèo - Ảnh: WSJ

Theo báo Wall Street Journal ngày 1-11, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026 đang trở thành kỳ bầu cử tốn kém nhất lịch sử, khi các ứng viên và những người ủng hộ đã chi gần 12 tỉ USD để tác động đến kết quả các cuộc đua, theo số liệu của công ty theo dõi quảng cáo AdImpact.

Tuy nhiên, trái ngược với những chiến dịch được hậu thuẫn bằng hàng triệu USD, nhiều ứng viên ít tên tuổi vẫn phải xoay xở với nguồn kinh phí vô cùng hạn chế.

Dù cơ hội đánh bại các đối thủ có tiềm lực tài chính mạnh là rất thấp, họ vẫn tìm mọi cách tiếp cận cử tri, với hy vọng tạo ra sự khác biệt trên chính trường Mỹ.

Tiết kiệm từng đồng để tranh cử

Tại thành phố Bowling Green ở bang Kentucky, Megan Wingfield, 32 tuổi, ứng viên Đảng Dân chủ lần đầu tranh cử Hạ viện, phải đếm từng tờ tiền để đổ xăng cho chiếc Jeep đời 2013.

Với 23 USD, cô chỉ có thể đổ nửa bình xăng, vừa đủ để đến địa điểm vận động tranh cử vào buổi tối. Gần đây, Wingfield thậm chí phải mang các dụng cụ điện của mình đi cầm đồ để trang trải cuộc sống.

Trụ sở chiến dịch tranh cử của cô chỉ là một góc nhỏ trong căn hộ một phòng ngủ, nơi cô sống cùng hai con chó và một con mèo. Thiết bị làm việc gồm đèn vòng quay video và chiếc máy tính xách tay kê trên bẫy bắt gấu mèo.

"Chúng tôi phải tìm mọi cách để tận dụng những gì mình có", Wingfield chia sẻ.

Phần lớn kinh phí vận động của cô được dành để mua xăng, phục vụ những chuyến đi liên tục đến các sự kiện trên khắp khu vực bầu cử.

Wingfield phải tiết kiệm từng đồng để có thể trang trải cho chiến dịch tranh cử của mình - Ảnh: WSJ

Đối thủ của Wingfield là Hạ nghị sĩ đương nhiệm Brett Guthrie thuộc Đảng Cộng hòa, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ, người đã huy động gần 6 triệu USD cho chiến dịch tranh cử.

Sự chênh lệch tài chính khiến Wingfield gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hỗ trợ. Theo cô, một số tổ chức cấp tiến thậm chí không xem xét ủng hộ nếu ứng viên chưa huy động được 100.000 USD.

Dù vậy, Wingfield vẫn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ hồi tháng 5 với 41% số phiếu, qua đó nhận khoản hỗ trợ 5.000 USD từ Công đoàn Công nhân ô tô Mỹ.

Cô dùng số tiền này mua biển quảng cáo nhỏ, băng rôn và trả một khoản thù lao ít ỏi cho người quản lý chiến dịch.

Thiếu tiền, ứng viên tìm cách vận động sáng tạo

Không chỉ riêng Wingfield, nhiều ứng viên khác cũng phải tìm những cách thức vận động khác thường để bù đắp sự thiếu hụt tài chính.

Tại New Jersey, ứng viên Đảng Cộng hòa Damon Galdo, 45 tuổi, chỉ đủ tiền mua một bảng quảng cáo trị giá 2.100 USD trong cuộc đua với Hạ nghị sĩ đương nhiệm Donald Norcross - người có sức ảnh hưởng lớn trong bộ máy chính trị của Đảng Dân chủ tại bang này.

Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử liên bang Mỹ, Galdo mới huy động được hơn 16.000 USD, trong khi đối thủ có quỹ tranh cử lên tới 2,4 triệu USD vào giữa tháng 10.

Dù được các lãnh đạo Đảng Cộng hòa địa phương đề nghị ra tranh cử, Galdo gần như không nhận được hỗ trợ tài chính. Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa cũng từ chối cấp kinh phí.

Để thu hút sự chú ý, Galdo từng tổ chức một cuộc tranh luận phát trực tuyến với hình nộm bằng bìa cứng có kích thước bằng người thật của đối thủ, sau nhiều lần không thể sắp xếp một cuộc tranh luận trực tiếp.

Ông còn tận dụng một căn phòng trong nhà làm trụ sở tranh cử, với sự hỗ trợ của trợ lý Frank Ciabbatoni mới 15 tuổi.



"Ông ấy là một trong những ứng viên chăm chỉ nhất mà tôi từng làm việc cùng", Ciabbatoni nhận xét.

"Cậu ấy là một thần đồng", Galdo nói về trợ lý của mình, rồi bổ sung: "Nhưng tôi phải lái xe đưa đón cậu ấy khắp nơi vì cậu ấy còn chưa có bằng lái".

Ứng viên Damon Galdo tổ chức cuộc tranh luận trực tuyến với hình nộm bằng bìa cứng có kích thước bằng người thật của đối thủ - Ảnh: WSJ

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại Texas, nơi ứng viên Đảng Dân chủ Dione Sims nhận được sự hỗ trợ miễn phí từ chuyên gia tư vấn chính trị Ruby ElBasha, người từng tham gia các chiến dịch của Cựu tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

Dù gặp nhiều bất lợi về tài chính, những ứng viên này vẫn kiên trì vận động, với hy vọng có thể tạo được dấu ấn trong cuộc đua với các đối thủ được hậu thuẫn mạnh mẽ hơn.

Với Wingfield, cô cho rằng chỉ cần thu hẹp khoảng cách với đối thủ xuống khoảng 12 điểm phần trăm đã là thành công, đồng thời có thể tạo tiền đề cho một chiến dịch được tài trợ tốt hơn vào năm 2028.

"Đây thực sự là công việc mang lại cho tôi cảm giác mãn nguyện nhất từ trước đến nay", cô nói.