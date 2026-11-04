Ông Trump sẵn sàng chấp nhận kết quả bầu cử, tìm 'tiếng nói chung' với Đảng Dân chủ

Ông Trump phát biểu tại Hồ Phản chiếu ngày 2-11 - Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times (NYT) tối 3-11 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ chấp nhận kết quả bầu cử giữa kỳ và sẵn sàng làm việc với Đảng Dân chủ.

"Tôi hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận kết quả. Chúng tôi sẽ và mong muốn được làm việc cùng họ. Có lẽ chúng tôi sẽ tìm được tiếng nói chung", ông nói với NYT lúc gần 22h30, khi đang theo dõi kết quả bầu cử tại Nhà Trắng.

Nhà lãnh đạo Mỹ đổ lỗi cho việc Đảng Cộng hòa mất ghế là do tên ông không xuất hiện trên lá phiếu.

Ông cũng khẳng định không hối tiếc khi ủng hộ cho các ứng viên Đảng Cộng hòa như Thượng nghị sĩ Darline Graham của bang South Carolina và Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton.

Các phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Đảng Dân chủ đang trên đà giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sau khi giành lại 8 ghế từ tay Đảng Cộng hòa tại các bang như Kentucky, New Jersey và North Carolina.

Phe Dân chủ cũng giành nhiều thắng lợi lịch sử tại các bang vốn là thành trì của Đảng Cộng hòa như South Carolina và Texas.

Tại South Carolina, bà Darline Graham đã thất bại trước ứng viên Annie Andrews của Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Thượng viện. Bà Graham được bổ nhiệm vào vị trí này để kế nhiệm người anh trai quá cố, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham.

Ông Trump cho rằng thất bại của bà Graham là "đáng kinh ngạc" và cho rằng nếu còn sống và tham gia cuộc đua, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham hẳn phải trở thành người thắng cuộc.

Trong khi đó, ứng viên Đảng Dân chủ James Talarico đã giành chiến thắng lịch sử trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang Texas, đánh bại Tổng chưởng lý Ken Paxton. Ông Talarico trở thành nghị sĩ Đảng Dân chủ đầu tiên đại diện cho bang Texas tại Thượng viện Mỹ kể từ năm 1994.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông Trump từng giành chiến thắng cách biệt tại Texas và South Carolina, với cách biệt lần lượt là 14 điểm và 18 điểm phần trăm.