Mỹ lần đầu giám sát bầu cử tại toàn bộ 50 bang, từ chối quan sát viên quốc tế

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thành phố Portland, bang Maine, Mỹ, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11 - Ảnh: AFP

Theo thông báo ngày 3-11, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ triển khai khoảng 1.000 nhân viên giám sát và quan sát viên tại toàn bộ 50 bang để theo dõi việc tuân thủ các quy định liên bang về quy trình bầu cử giữa kỳ. Đây là chiến dịch giám sát bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của cơ quan này.

"Bảo đảm tính minh bạch và toàn vẹn của bầu cử là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền", bà Harmeet K. Dhillon, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách ban dân quyền, nhấn mạnh.

Lực lượng giám sát bao gồm nhân sự từ Bộ Tư pháp, các văn phòng công tố viên liên bang và Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM).

Nhóm này sẽ phối hợp với giới chức bầu cử địa phương nhằm bảo đảm việc thực thi Đạo luật Quyền bầu cử, bảo vệ quyền tiếp cận điểm bỏ phiếu của người khuyết tật và ngăn chặn hành vi đe dọa, cản trở cử tri bỏ phiếu.

Bộ Tư pháp Mỹ đã triển khai hoạt động giám sát bầu cử từ năm 1965, nhưng đây là lần đầu tiên phạm vi được mở rộng ra toàn bộ 50 bang.

Đáng chú ý, chiến dịch giám sát quy mô lớn của Bộ Tư pháp diễn ra cùng thời điểm chính quyền Tổng thống Trump quyết định không mời quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đến theo dõi quy trình bầu cử.

Theo Đài MS NOW, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002, các quan sát viên OSCE vắng mặt tại một cuộc bầu cử liên bang Mỹ.

OSCE gọi động thái trên là "đáng tiếc", cho rằng quyết định này không phù hợp với các cam kết quốc tế của Washington.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền nhận định việc từ chối quan sát viên quốc tế sẽ làm gia tăng lo ngại về những vấn đề nhân quyền có thể xảy ra trong cuộc bầu cử.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen, thành viên cấp cao nhất của đảng này tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, cảnh báo quyết định của chính quyền ông Trump có nguy cơ làm suy giảm niềm tin của công chúng vào hệ thống bầu cử quốc gia.

Trước những chỉ trích, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng OSCE nên tập trung nguồn lực của mình vào những cuộc bầu cử mà tổ chức có thể tạo ra tác động lớn nhất.

Trước đây, OSCE từng giám sát cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2018 dưới nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Gần đây nhất, tổ chức này đánh giá cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 được tổ chức tốt, với các ứng viên có thể tự do vận động tranh cử.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11 quyết định toàn bộ 435 ghế Hạ viện, 35 ghế Thượng viện và 36 vị trí thống đốc bang, trong bối cảnh Đảng Dân chủ nỗ lực giành lại quyền kiểm soát Quốc hội từ Đảng Cộng hòa.