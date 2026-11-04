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Người đồng tính nam đầu tiên đắc cử Thượng viện Mỹ, tiếp sức Đảng Dân chủ

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Chiến thắng của ông Chris Pappas tại bang New Hampshire đánh dấu cột mốc lịch sử đối với cộng đồng LGBTQ+, giúp Đảng Dân chủ giữ được một chiếc ghế quan trọng tại Thượng viện Mỹ.

Người đồng tính nam đầu tiên đắc cử thượng viện Mỹ, tiếp sức Đảng Dân chủ - Ảnh 2.

Ứng viên Thượng viện Đảng Dân chủ Chris Pappas phát biểu tại sự kiện trong đêm bầu cử ở thành phố Manchester, bang New Hampshire, ngày 3-11 - Ảnh: AP

Theo trang tin The 19th ngày 4-11, dân biểu Đảng Dân chủ Chris Pappas đã đánh bại cựu Thượng nghị sĩ John Sununu, ứng viên Đảng Cộng hòa được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn, trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang New Hampshire.

Kết quả này được Đài NBC News dự báo, đưa ông Pappas trở thành người đàn ông công khai là người đồng tính đầu tiên đắc cử Thượng viện Mỹ.

Đây được xem là một trong những cuộc đua quan trọng có thể ảnh hưởng đến cán cân quyền lực tại Thượng viện.

Việc ông Pappas giành chiến thắng giúp Đảng Dân chủ giữ được một ghế có nguy cơ rơi vào tay Đảng Cộng hòa, trong bối cảnh đảng này cần giành thêm 4 ghế để chiếm thế đa số.

Chiến thắng của ông Pappas cũng đánh dấu lần thứ ba trong lịch sử Mỹ một người công khai thuộc cộng đồng LGBTQ+ đắc cử Thượng viện, sau bà Tammy Baldwin của bang Wisconsin năm 2012 và bà Kyrsten Sinema của bang Arizona năm 2018.

Dù không lấy xu hướng tính dục làm trọng tâm chiến dịch tranh cử, ông Pappas vẫn cởi mở chia sẻ đời sống cá nhân với cử tri. Trong video công bố tranh cử, ông xuất hiện cùng bạn đời, cả hai nắm tay nhau khi ông cam kết góp phần đưa nước Mỹ "trở lại đúng hướng".

Trước khi tranh cử Thượng viện, ông Pappas đã có 4 nhiệm kỳ tại Hạ viện Mỹ, từ năm 2019 - 2026.

Ông được biết đến là chính trị gia Dân chủ có quan điểm ôn hòa, đề cao hợp tác lưỡng đảng và từng nhiều lần bỏ phiếu khác với lập trường chung của đảng.

Ông cũng là người tích cực bảo vệ quyền phá thai và quyền lợi của cộng đồng LGBTQ+, đồng thời tham gia bảo trợ nhiều dự luật thúc đẩy bình đẳng tại Quốc hội.

Trong cuộc đua tại New Hampshire, ông Pappas không chỉ nhận được sự ủng hộ của cựu Phó tổng thống Kamala Harris, mà còn được một số chính trị gia Cộng hòa hậu thuẫn, cho thấy một bộ phận thành viên đảng này sẵn sàng ủng hộ ứng viên đối lập.

Ở chiều ngược lại, đối thủ John Sununu tìm cách giữ khoảng cách với Tổng thống Trump trong giai đoạn cuối chiến dịch. Ông thậm chí tuyên bố chưa từng gặp tổng thống và cam kết phản đối các chính sách của Nhà Trắng nếu chúng gây bất lợi cho người dân New Hampshire.

Đáng chú ý, trong suốt chiến dịch, ông Sununu không đề cập đến xu hướng tính dục của đối thủ để công kích. Điều này tạo nên một điểm khác biệt giữa mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vốn chứng kiến nhiều màn công kích cá nhân gay gắt trên khắp cả nước.

Người đồng tính nam đầu tiên đắc cử Thượng viện Mỹ - Ảnh 3.Bầu cử giữa kỳ Mỹ sáng 4-11: Đảng Dân chủ thắng liền ba cuộc đua Thượng viện

Theo dự báo, Đảng Dân chủ đã giành được ghế của Đảng Cộng hòa ở bang North Carolina, đồng thời giữ vững các ghế thượng viện ở các bang Georgia và New Hampshire. Để kiểm soát Thượng viện, đảng này cần giành được thêm ít nhất ba ghế.

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    Chủ đề: đảng Dân chủ Bầu cử giữa kỳ New Hampshire

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

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