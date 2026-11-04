Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ: Hết sức gay cấn ở loạt bang chiến địa

Người ủng hộ theo dõi kết quả bầu cử tại buổi vận động của Thượng nghị sĩ Jon Ossoff ở thành phố Atlanta, bang Georgia, ngày 3-11 - Ảnh: REUTERS

Tuổi Trẻ đang cập nhật...

Theo Đài NBC, tính đến 9h30 sáng 4-11 (giờ VN), Đảng Dân chủ hiện được dự báo giành chiến thắng tại 3 bang chiến địa trong cuộc đua vào Thượng viện.

Các tiểu bang chiến địa, còn gọi là các bang dao động (swing states), là những bang mà tỉ lệ ủng hộ cử tri dành cho hai đảng lớn của Mỹ (Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa) rất sít sao và có thể nghiêng về bất kỳ ứng cử viên nào.

Tại Georgia, Thượng nghị sĩ đương nhiệm Jon Ossoff của Đảng Dân chủ đang dẫn trước Hạ nghị sĩ Mike Collins của Đảng Cộng hòa với tỉ lệ phiếu lần lượt là 60% và 40%.

Ở New Hampshire, Hạ nghị sĩ Chris Pappas của Đảng Dân chủ nhận được 58,6% số phiếu, dẫn trước cựu Thượng nghị sĩ John Sununu của Đảng Cộng hòa (39,7%).

Tại North Carolina, cựu Thống đốc Roy Cooper của Đảng Dân chủ cũng đang dẫn trước Michael Whatley, cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, với tỉ lệ 60% so với 38%.

Trong khi đó, kết quả tại Ohio và South Carolina đang có xu hướng nghiêng về phía Đảng Dân chủ. Ở các bang chiến địa khác như Maine, Michigan, Texas và Kansas, cục diện vẫn chưa rõ ràng do khoảng cách giữa các ứng viên còn sít sao.

Ở cuộc đua vào Hạ viện, NBC dự báo Đảng Dân chủ giành được 94 ghế, trong khi Đảng Cộng hòa có 45 ghế. Còn 300 ghế chưa xác định được người chiến thắng.

Tại Georgia, Đảng Dân chủ giành 5 ghế, còn Đảng Cộng hòa có 45 ghế.

Tại Texas, phe Dân chủ đã giành được 8 ghế, trong khi chưa có ghế nào được xác định thuộc về phe Cộng hòa. Bang này vẫn còn 30 ghế chưa có kết quả.

Các kết quả được xác định tại North Carolina, Kansas và Michigan cũng ghi nhận những chiến thắng của phe Dân chủ.

Trong cuộc đua thống đốc, tại Georgia, ứng viên Đảng Dân chủ Keisha Lance Bottoms đang dẫn trước tỉ phú Rick Jackson của Đảng Cộng hòa với tỉ lệ 55,4% so với 44,6%. NBC dự báo bà Bottoms sẽ giành chiến thắng.

Tại các bang còn lại, cục diện cuộc đua thống đốc vẫn chưa rõ ràng do quá trình kiểm phiếu chưa hoàn tất và khoảng cách giữa các ứng viên còn sít sao.