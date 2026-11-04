Texas, bang lớn thứ 2 nước Mỹ, lần đầu rơi vào tay Đảng Dân chủ sau 30 năm

Những người ủng hộ ăn mừng ngay sau khi hay tin ứng viên Đảng Dân chủ James Talarico đã chắc chắn giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ. Ảnh chụp tại thành phố Austin, bang Texas, Mỹ ngày 3-11-2026 - Ảnh: REUTERS

Truyền thông Mỹ vừa cập nhật kết quả gây bất ngờ lớn nhất trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026 tại Mỹ: Ứng viên Đảng Dân chủ James Talarico đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ tại bang Texas.

"Chiến thắng của ông Talarico đã phá vỡ thế độc quyền kéo dài ba thập niên của Đảng Cộng hòa đối với các chức vụ dân cử tại bang Texas" - Đài NPR chỉ ra, sau khi Hãng tin AP công bố dự báo.

Texas là tiểu bang đông dân thứ hai của Mỹ (chỉ sau bang California) và có diện tích lớn thứ hai của Mỹ (sau Alaska).

Ông Talarico đánh bại đối thủ Đảng Cộng hòa Ken Paxton - Tổng chưởng lý bang Texas và là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump. Đây là một trong những cuộc đua được theo dõi sát sao và tốn kém nhất năm nay.

Chiến thắng của ứng viên Đảng Dân chủ James Talarico là đòn giáng mạnh vào Đảng Cộng hòa và cá nhân ông Trump.

Tổng thống Trump cùng các đồng minh đã đổ hàng triệu USD vào cuộc đua. Ông Trump cũng nhiều lần công kích ông Talarico tại các cuộc vận động tranh cử trên khắp nước Mỹ, xem ông như gương mặt đại diện cho Đảng Dân chủ trên toàn quốc.

Trong vài tháng qua, tỉ phú Mỹ Elon Musk đã chi hơn 200 triệu USD để hỗ trợ Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton giành ghế tại Thượng viện, trong đó có việc triển khai một chiến dịch vận động cử tri quy mô lớn tại bang này, theo báo New York Times.

Ông James Talarico (trái) và ông Ken Paxton - Ảnh: KSAT

Ông Paxton trở thành ứng viên Đảng Cộng hòa đầu tiên thất bại trong cuộc đua giành ghế thượng nghị sĩ Mỹ đại diện bang Texas kể từ năm 1990.

Ông Talarico, nghị sĩ bang Texas đến từ thành phố Austin, có tỉ lệ ủng hộ ngang bằng hoặc dẫn trước ông Paxton trong phần lớn các cuộc thăm dò trên toàn bang này kể từ giữa mùa hè.

Ông Talarico lần đầu gây chú ý trên chính trường bang vào năm 2018 khi giành chiến thắng tại một khu vực bầu cử Hạ viện cấp bang vốn có truyền thống ủng hộ mạnh mẽ Đảng Cộng hòa. Khu vực này từng bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống.

Đảng Dân chủ thắng thêm cuộc đua thống đốc tại Texas Theo dự báo của Hãng tin AP, ứng viên Đảng Dân chủ Gina Hinojosa cũng đã đánh bại Thống đốc đương nhiệm bang Texas Greg Abbott (Đảng Cộng hòa), chấm dứt hơn ba thập niên thành viên Đảng Cộng hòa nắm giữ chức thống đốc bang Texas.