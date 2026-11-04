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Phản ứng của ông Trump sau khi biết tin Đảng Dân chủ thắng lưỡng viện Quốc hội

tác giả
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC

Ông Trump thừa nhận bất ngờ trước kết quả bầu cử giữa kỳ và cho biết đã kỳ vọng Đảng Cộng hòa có thể làm tốt hơn.

Phản ứng của ông Trump sau khi biết tin Đảng Dân chủ thắng lưỡng viện Quốc hội - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc mít tinh vận động tranh cử ở bang Florida ngày 30-10 - Ảnh: AFP

Theo truyền thông Mỹ, trưa 4-11 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump đã có những bình luận đầu tiên về kết quả bầu cử giữa kỳ, trong bối cảnh Đảng Cộng hòa của ông liên tiếp nhận tin thất bại.

Nắm quyền nhưng không kiểm soát?

Phản ứng của ông Trump sau khi biết tin Đảng Dân chủ thắng lưỡng viện Quốc hội - Ảnh 2.

Ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện, ăn mừng ở văn phòng tại Washington khi theo dõi kết quả bầu cử Hạ viện tại các bang - Ảnh: NEW YORK TIMES

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại trong chương trình phát trực tiếp của Đài Fox News, ngay sau khi nhiều hãng truyền thông lớn của Mỹ xác nhận Đảng Dân chủ giành chiến thắng ở cả hai viện Quốc hội, ông Trump thừa nhận: "Tôi hơi bất ngờ. Tôi đã nghĩ họ sẽ làm tốt hơn".

Nói về Đảng Dân chủ, ông Trump cho rằng: "Họ đang nắm quyền, nhưng không thực sự kiểm soát".

Ông cũng một lần nữa nhấn mạnh sẽ sử dụng quyền phủ quyết đối với các dự luật được Quốc hội thông qua.

Khi được hỏi về khả năng điều chỉnh nhân sự, ông Trump cho biết không có ý định thay đổi thành viên nội các.

Theo giới quan sát, trong cuộc phỏng vấn, ông Trump chủ yếu lặp lại những thông điệp quen thuộc từ các cuộc vận động tranh cử và các lần xuất hiện trên truyền thông, thay vì nhìn nhận kết quả bầu cử như một sự phản đối đối với phần lớn chương trình nghị sự của ông.

Liên tục đăng bài trên mạng xã hội

Trước khi trả lời phỏng vấn Fox News, ông Trump đã đăng liên tiếp ít nhất ba bài trên mạng xã hội Truth Social.

Trong bài đầu tiên, ông cho rằng nguyên nhân chính khiến Đảng Cộng hòa thất bại là do ông không có tên trên lá phiếu: "Tôi không có tên trên lá phiếu, và nếu có, chúng tôi đã thắng vang dội!".

Chỉ ít phút sau, ông đăng bài thứ hai chỉ trích Thống đốc Texas Greg Abbott, người vừa thất bại trong nỗ lực giành nhiệm kỳ thứ tư: "Nếu Greg Abbott, thống đốc Texas, không trở thành một RINO trong sáu tháng cuối đời chính trị, ông ấy đã không thua. Ông ấy quay lại công thức cũ của mình và kết quả chẳng đẹp đẽ gì!".

RINO (viết tắt của "Republican in name only") là cách gọi miệt thị trong chính trường Mỹ, ám chỉ những người "chỉ là đảng viên Cộng hòa trên danh nghĩa". Đáng chú ý, trước bầu cử, ông Trump từng tuyên bố dành cho ông Abbott sự ủng hộ "hoàn toàn và tuyệt đối" để tái tranh cử.

Ở bài đăng thứ ba, ông Trump tuyên bố: "Tôi sẽ trở thành một bình luận viên chính trị, cả tốt lẫn xấu, về lý do các ứng viên này thắng và thua!". Hiện chưa rõ ông sẽ chỉ bình luận về các ứng viên Đảng Cộng hòa hay cả hai đảng.

Sẵn sàng chấp nhận kết quả

Phản ứng của ông Trump sau khi biết tin Đảng Dân chủ thắng lưỡng viện Quốc hội - Ảnh 3.

Ông James Talarico (Đảng Dân chủ, trái) vừa giành chiến thắng trước ông Ken Paxton để trở thành thượng nghị sĩ Texas đầu tiên đến từ Đảng Dân chủ trong 38 năm - Ảnh: KSAT

Trước đó, trong cuộc trao đổi với báo New York Times, ông Trump cho biết sẽ chấp nhận kết quả bầu cử giữa kỳ và sẵn sàng hợp tác với Đảng Dân chủ.

"Tôi hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận kết quả này. Chúng tôi sẽ làm việc với Đảng Dân chủ và mong được hợp tác với họ. Nhiều khả năng chúng tôi sẽ tìm được tiếng nói chung", ông nói.

Ông cũng khẳng định không hối tiếc khi ủng hộ những ứng viên đã thua hoặc có nguy cơ thua, như Thượng nghị sĩ Darline Graham (bang South Carolina) hay Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton.

Phản ứng của ông Trump sau khi biết tin Đảng Dân chủ thắng lưỡng viện Quốc hội - Ảnh 4.Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội

Theo thông tin mới nhất, Đảng Dân chủ đã chắc chắn có 52 ghế Thượng viện, vượt ngưỡng đa số. Đảng này giành nhiều ghế từ tay Đảng Cộng hòa, trong đó có các thành trì Texas và South Carolina.

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    Chủ đề: Donald Trump quốc hội mỹ bang texas

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

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