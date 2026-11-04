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Ông Zelensky trao huân chương cao quý cho Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Ukraine vinh danh bà Melania Trump vì những đóng góp nhân đạo, đặc biệt trong nỗ lực hỗ trợ trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình do xung đột.

Tổng thống Ukraine trao huân chương nhà nước cho Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump - Ảnh 1.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tại văn phòng Cơ quan Giám sát bầu cử hạt Palm Beach ở West Palm Beach, bang Florida - Ảnh: REUTERS

Theo báo Kyiv Independent, ngày 4-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trao tặng Huân chương Công chúa Olga hạng nhất cho Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, qua đó ghi nhận các hoạt động nhân đạo của bà tại Ukraine.

Sắc lệnh đánh giá cao "những đóng góp cá nhân to lớn đối với công tác hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine" của bà Melania Trump, cùng những nỗ lực tích cực trong việc bảo vệ quyền con người, hoạt động từ thiện giúp đỡ người bị ảnh hưởng bởi xung đột và hỗ trợ trẻ em Ukraine bị chia cắt khỏi gia đình.

Kiev cho biết Phu nhân Tổng thống Mỹ đóng vai trò quan trọng trong tổ chức đợt ngừng bắn kéo dài sáu ngày, kết thúc vào ngày 1-11, nhằm sơ tán dân thường khỏi thị trấn Oleshky ở miền nam Ukraine, hiện do Nga kiểm soát. 

Theo Hãng tin Reuters, đây là đợt tạm dừng giao tranh cục bộ dài nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Bà Melania xác nhận gần 800 người đã được sơ tán an toàn.

Huân chương Công chúa Olga là phần thưởng cao quý của Ukraine dành cho phụ nữ, tôn vinh những cống hiến đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực công vụ, khoa học, giáo dục, văn hóa và từ thiện. 

Trước bà Melania, huân chương này từng được trao cho nhiều nhân vật quốc tế và Ukraine, trong đó có cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas.

Trong một sắc lệnh khác ban hành ngày 26-8, Tổng thống Zelensky cũng trao tặng Huân chương Tự do của Ukraine cho tỉ phú Mỹ Elon Musk, CEO của Công ty SpaceX. Tuy nhiên, vài tháng sau, ông Musk đã giới hạn quyền truy cập dịch vụ vệ tinh Starlink của Ukraine.

Bà Melania liên tục ủng hộ các nỗ lực nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine. Sau khi gửi một bức thư cá nhân tới Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 8-2025, bà đã thiết lập kênh liên lạc trực tiếp để giải quyết vấn đề trẻ em Ukraine bị chia cắt khỏi gia đình.

Hồi tháng 3, bà chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về trẻ em trong xung đột, trở thành phu nhân đầu tiên của một nhà lãnh đạo thế giới ngồi vào ghế chủ tọa của hội đồng này.

Ông Zelensky trao huân chương cao quý cho Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump - Ảnh 3.Bà Melania Trump bất ngờ ca ngợi cả Nga và Ukraine

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump khen ngợi Nga và Ukraine về vai trò lãnh đạo và sự hợp tác của họ trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn tại thành phố Oleshky.

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    Chủ đề: Melania Trump Ukraine

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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