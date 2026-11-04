Hậu bầu cử giữa kỳ: Dân chủ ăn mừng, Cộng hòa lo sóng gió nội bộ

Ông Abdul El-Sayed và vợ là bà Sarah Jukaku đứng trên sân khấu sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ tại TP Detroit, bang Michigan - Ảnh: REUTERS

Tiếng hò reo từ phe Dân chủ

Theo Hãng tin Reuters, các nghị sĩ và lãnh đạo Đảng Dân chủ liên tiếp đưa ra những tuyên bố ăn mừng sau khi đảng này giành được những chiến thắng mang tính lịch sử tại Texas và Kansas, đồng thời giành quyền kiểm soát Thượng viện.

"Giờ đây, bản đồ chính trị Thượng viện đã có sự thay đổi mang tính thế hệ, và điều đó sẽ làm thay đổi nước Mỹ. Người dân Mỹ đã bỏ phiếu cho sự thay đổi, và giờ đây Đảng Dân chủ phải biến điều đó thành hiện thực" - ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện, tuyên bố.

"Xin gửi đến người dân Mỹ năm từ: Sự nhẹ nhõm đang đến" - ông Schumer nói.

Cùng thời điểm, ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện, tuyên bố chiến thắng tại New York.

"Nước Mỹ đã trở lại. Hôm nay, đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc trở lại vĩ đại của nước Mỹ. Đây không phải là khoảnh khắc của đảng phái. Đây là khoảnh khắc của lòng yêu nước" - ông Jeffries khẳng định.

"Quy mô của làn sóng xanh lớn hơn nhiều so với những gì tôi từng hình dung. Thật khó tin" - Thượng nghị sĩ Dân chủ Kirsten Gillibrand của bang New York nói với Hãng tin AP.

"Texas và cả nước Mỹ đang bước sang một ngày mới" - Hạ nghị sĩ Joaquin Castro của bang Texas viết trên mạng xã hội.

“Đêm qua là một đêm dài đầy u ám. Nhưng hôm nay, tôi càng thấm thía lời Kinh Thánh rằng nỗi buồn có thể kéo dài trong đêm, nhưng niềm vui sẽ đến khi bình minh” - Thượng nghị sĩ Raphael Warnock của bang Georgia viết trên mạng xã hội.

Cộng hòa nhận thua

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News tối 3-11 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Đảng Dân chủ, nhưng không nhận trách nhiệm về kết quả bầu cử.

"Xin chúc mừng Đảng Dân chủ. Tôi thực sự nghĩ họ đã làm tốt" - ông Trump nói, nhấn mạnh rằng phe Dân chủ “đã chiến đấu rất quyết liệt”.

Khi được hỏi về khả năng hợp tác với phe Dân chủ, ông đáp: "Tôi sẵn sàng. Tôi nghĩ Đảng Dân chủ cũng muốn hợp tác với tôi".

Ông Trump không bình luận về tương lai của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2028, chỉ nhận xét đảng này có "một đội ngũ nhân tài đáng kinh ngạc".

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, thành viên Đảng Cộng hòa - Ảnh: REUTERS

Theo báo New York Times, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã thừa nhận Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cơ quan này.

"Người dân Mỹ đã đưa ra lựa chọn giống như trong hầu hết các cuộc bầu cử giữa kỳ suốt một thế kỷ qua” - ông Johnson nói.

Theo trang tin Axios, thất bại trong đêm bầu cử đã làm bùng lên làn sóng chỉ trích lẫn nhau trong nội bộ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Một nghị sĩ Cộng hòa nói với Axios rằng toàn bộ thành viên ban lãnh đạo đảng tại Hạ viện sẽ phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh vị trí.

Một nghị sĩ khác nhận định kết quả bầu cử đã tạo cơ hội lớn cho những người muốn thách thức ê kíp lãnh đạo hiện tại.

Người thứ ba cho biết không còn thấy khả năng ông Johnson tiếp tục đứng đầu nhóm nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện.

Tại sự kiện theo dõi kết quả bầu cử của ông Johnson ở quê nhà Shreveport (bang Louisiana), không khí ngày càng trầm lắng khi các kết quả cho thấy Đảng Dân chủ sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện.

Ngay trong đêm bầu cử, nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã kín đáo chỉ trích ban lãnh đạo, cho rằng quy mô thất bại đòi hỏi phải có sự thay đổi ở cấp cao nhất, theo Axios.

Một nghị sĩ nhận định nhiều yếu tố góp phần dẫn đến thất bại, trong đó có vấn đề Iran, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), lạm phát, giá nhiên liệu và việc chính quyền thiếu tập trung vào những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền người dân.

Khi được Axios hỏi về cảm nhận trước kết quả bầu cử, một nghị sĩ chỉ trả lời ngắn gọn: "Thảm khốc".

Theo Reuters, kết quả bầu cử khiến Quốc hội và Nhà Trắng nằm dưới sự kiểm soát của hai đảng khác nhau, chấm dứt hai năm Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát cả hai. Khi chính thức nhậm chức vào tháng 1 tới, các nghị sĩ Dân chủ được dự báo sẽ tận dụng quyền lực tại Quốc hội để điều tra chính quyền ông Trump, gia đình và các đồng minh của tổng thống, đồng thời yêu cầu những nhượng bộ trong quá trình thông qua các dự luật quan trọng. Đảng Dân chủ cũng có thể sử dụng quyền kiểm soát Thượng viện để ngăn chặn các đề cử nhân sự của ông Trump, bao gồm cả những ứng viên vào Tòa án Tối cao Mỹ nếu vị trí này bị khuyết.