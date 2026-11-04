Đảng Dân chủ thắng lớn trong cuộc đua thống đốc Mỹ

Ứng viên thống đốc bang Texas Gina Hinojosa (Đảng Dân chủ) tại một điểm bỏ phiếu ở Austin, bang Texas ngày 3-11 - Ảnh: AP



Năm nay, 36/50 bang của Mỹ tổ chức bầu thống đốc. Trước cuộc bầu cử, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa mỗi bên nắm 18 ghế.

Theo truyền thông Mỹ, hiện Đảng Dân chủ đã giành lại ít nhất 4 ghế thống đốc từ Đảng Cộng hòa, gồm Texas, Georgia, Ohio và Iowa.

Tại Texas, ứng viên Dân chủ Gina Hinojosa đã đánh bại Thống đốc Greg Abbott của Đảng Cộng hòa, trở thành nữ thống đốc gốc Mỹ Latin đầu tiên trong lịch sử bang này.

Chiến thắng của bà Hinojosa cũng chấm dứt hơn 30 năm Đảng Cộng hòa liên tục nắm giữ vị trí thống đốc Texas, một trong những bang đông dân và có ảnh hưởng chính trị lớn nhất nước Mỹ.

Ứng viên thống đốc bang Georgia Keisha Lance Bottoms (Đảng Dân chủ) tại cuộc họp báo ở thành phố Smyrna, bang Georgia ngày 3-11 - Ảnh: AP



Trong khi đó, tại Georgia, cựu thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms vượt qua doanh nhân Rick Jackson, trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu làm thống đốc bang tại Mỹ.

Kết quả này cũng đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 20 năm, Đảng Dân chủ giành lại vị trí thống đốc Georgia từ tay Đảng Cộng hòa.

Tại Ohio, cựu giám đốc Sở Y tế bang Amy Acton đánh bại doanh nhân Vivek Ramaswamy, ứng viên Đảng Cộng hòa được Tổng thống Donald Trump ủng hộ.

Ở Iowa, kiểm toán viên bang Rob Sand vượt qua doanh nhân Zach Lahn của Đảng Cộng hòa để trở thành thống đốc mới.

Ông David Crowley (Đảng Dân chủ) ăn mừng sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc bang Wisconsin - Ảnh: WISCONSIN EXAMINER

Bên cạnh việc giành thêm ghế, Đảng Dân chủ còn bảo vệ thành công nhiều vị trí thống đốc đang nắm giữ.

Tại New York, Thống đốc Kathy Hochul tái đắc cử sau khi đánh bại ứng viên Đảng Cộng hòa Bruce Blakeman. Tại Wisconsin, Đảng Dân chủ tiếp tục giữ ghế thống đốc sau khi ông David Crowley đánh bại nghị sĩ Cộng hòa Tom Tiffany.

Các Thống đốc Josh Shapiro (Pennsylvania), JB Pritzker (Illinois), Wes Moore (Maryland), Maura Healey (Massachusetts) và Ned Lamont (Connecticut) cũng giành chiến thắng để tiếp tục nhiệm kỳ mới.

Tại Colorado, ứng viên Phil Weiser được bầu làm thống đốc, kế nhiệm ông Jared Polis. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng nội vụ Deb Haaland chiến thắng tại New Mexico, bà Hannah Pingree giành ghế thống đốc Maine và bà Helena Foulkes đắc cử tại Rhode Island.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul tái đắc cử - Ảnh: AFP

Phía Đảng Cộng hòa, nghị sĩ Byron Donalds đã đánh bại ứng viên Dân chủ David Jolly, giúp đảng này tiếp tục giữ ghế thống đốc Florida.

Tại Wyoming, ứng viên Eric Barlow cũng giành chiến thắng, qua đó duy trì quyền kiểm soát bang của Đảng Cộng hòa.

Trước cuộc bầu cử, Đảng Cộng hòa kiểm soát 26/50 ghế thống đốc trên toàn nước Mỹ, so với 24 ghế của Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, những chiến thắng mới đang giúp Đảng Dân chủ tiến gần hơn đến mục tiêu nắm quyền lãnh đạo tại đa số bang.

Hiện cuộc đua thống đốc vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ. Một số bang đáng chú ý chưa xác định được người chiến thắng gồm Alaska, Arizona, Kansas, Michigan và Nevada. Công tác kiểm phiếu vẫn đang tiếp diễn tại nhiều nơi.

