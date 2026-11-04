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Thái Lan tổ chức cuộc họp quan trọng sau khuyến cáo chuẩn bị túi sinh tồn 72 giờ

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện quân đội, các cơ quan tình báo, Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh mạng quốc gia và Văn phòng Tổng chưởng lý, cùng các học giả tại Thái Lan.

Thái Lan tổ chức cuộc họp quan trọng sau khuyến cáo chuẩn bị túi sinh tồn 72 giờ - Ảnh 1.

Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại quận Bang Kapi, thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 28-9-2026 - Ảnh: AFP

Báo Khaosod đưa tin: Ngày 4-11, Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan (NSC), Tướng Chaiyapruek Duangprapat, chủ trì cuộc họp với đại diện các cơ quan chính phủ và giới học giả nhằm xây dựng kế hoạch dự phòng cho những cuộc khủng hoảng an ninh tiềm tàng bắt nguồn từ tình hình bất ổn ở Trung Đông, các mối đe dọa trên không gian mạng và những cuộc xung đột địa chính trị khác.

Cuộc họp diễn ra sáng nay tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan, với sự tham dự của đại diện quân đội, các cơ quan tình báo, Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh mạng quốc gia và Văn phòng Tổng chưởng lý, cùng các học giả.

Tướng Chaiyapruek cho biết Thái Lan đã có "Kế hoạch sẵn sàng ứng phó quốc gia", nhưng cần xây dựng thêm các hướng dẫn cụ thể hơn để xử lý những kịch bản khác nhau có thể xảy ra. 

Trước mắt, kế hoạch sẽ tập trung vào tình hình Trung Đông, song khuôn khổ này cũng có thể được điều chỉnh để áp dụng cho các khu vực và cuộc khủng hoảng khác.

Các nội dung thảo luận đề cập đến một số mối lo ngại về an ninh, trong đó có căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, các mạng lưới lừa đảo và hoạt động của những trung tâm lừa đảo qua điện thoại, xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel, cũng như cuộc chiến Nga - Ukraine.

Khung kế hoạch được đề xuất nhấn mạnh vào các biện pháp phòng ngừa, quản lý khủng hoảng đồng bộ và công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó ngay trong thời bình.

Cuộc họp xác định 6 mục tiêu trọng tâm: tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó của quốc gia trước các mối đe dọa; lồng ghép các dự án an ninh vào kế hoạch phát triển cấp tỉnh; tích hợp ngân sách giữa các lĩnh vực; bảo vệ an toàn công cộng và tài sản; bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu; tiến hành các cuộc diễn tập quản lý khủng hoảng cấp quốc gia.

Trước đó, hôm 2-11, Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM) khuyến cáo các hộ gia đình Thái Lan chuẩn bị túi khẩn cấp, trong đó có đủ những vật dụng thiết yếu để sử dụng trong 72 giờ khi xảy ra thiên tai hoặc các tình huống khẩn cấp khác.

Tổng cục trưởng DDPM Nirat Pongsitthaworn cho biết khuyến cáo này nằm trong chiến dịch lâu nay của cơ quan nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và khuyến khích người dân chủ động chuẩn bị, tránh gây hoang mang.

Ông Nirat cho biết một số quốc gia đã khuyến cáo người dân dự trữ đủ thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác dùng trong ba ngày, đề phòng tác động từ xung đột ở Trung Đông.

Ông lưu ý Thái Lan không nằm trong số các quốc gia được khuyến cáo chuẩn bị nhu yếu phẩm để ứng phó riêng với tình hình này. Tuy nhiên, túi khẩn cấp vẫn là biện pháp phòng ngừa cơ bản nhằm giúp người dân ứng phó với nhiều tình huống khẩn cấp khác nhau.

Thái Lan tổ chức cuộc họp quan trọng sau khi khuyên dân chuẩn bị túi sinh tồn 72 giờ - Ảnh 2.Thái Lan kêu gọi người dân chuẩn bị 'túi sinh tồn' 72 giờ giữa căng thẳng Trung Đông

Trước lo ngại xung đột Trung Đông và nguy cơ thiên tai, Thái Lan khuyến cáo người dân dự trữ lương thực, nước uống và các vật dụng thiết yếu để ứng phó khẩn cấp.

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    Chủ đề: xung đột Trung Đông túi sinh tồn Thái Lan

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