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Thái Lan kêu gọi người dân chuẩn bị 'túi sinh tồn' 72 giờ giữa căng thẳng Trung Đông

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Trước lo ngại xung đột Trung Đông và nguy cơ thiên tai, Thái Lan khuyến cáo người dân dự trữ lương thực, nước uống và các vật dụng thiết yếu để ứng phó khẩn cấp.

Thái Lan khuyến cáo người dân chuẩn bị túi cứu hộ khẩn cấp trong 72h - Ảnh 1.

Người dân lội qua khu vực ngập lụt sau trận mưa lớn ở Bangkok, Thái Lan - Ảnh: REUTERS

Theo báo Khaosod ngày 2-11, Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM) vừa kêu gọi các hộ gia đình chủ động chuẩn bị túi cứu hộ khẩn cấp, chứa đủ lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu cho tối thiểu 72 giờ.

Động thái này xuất phát từ lo ngại quốc tế trước xung đột leo thang tại Trung Đông, cũng như nhu cầu nâng cao khả năng ứng phó thiên tai.

Cục trưởng DDPM Nirat Pongsitthithavorn cho biết nhiều nước đã khuyến cáo người dân tích trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong ba ngày trước những lo ngại về diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

Thái Lan không chịu tác động trực tiếp từ rủi ro này, ông nhấn mạnh chuẩn bị sẵn túi cứu hộ là biện pháp phòng ngừa cần thiết, giúp người dân chủ động ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.

Túi khẩn cấp không chỉ để phòng ngừa rủi ro từ xung đột quốc tế, mà còn phục vụ ứng phó thiên tai (lũ quét, sạt lở đất, động đất), dịch bệnh, hỏa hoạn, bạo loạn và nhiều tình huống khẩn cấp khác.

Theo báo Thairath, 72 giờ đầu tiên là tiêu chuẩn quốc tế trong công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai và tình huống khẩn cấp. Trong 3 ngày này, người dân phải tự duy trì sinh tồn trong khi chờ lực lượng chức năng triển khai hoạt động ứng cứu.

DDPM khuyến nghị mỗi hộ gia đình chuẩn bị túi cứu hộ gồm sáu nhóm vật dụng cốt lõi. 

Trước hết là thuốc men và vật tư y tế, gồm dụng cụ sơ cứu, các loại thuốc cơ bản, thuốc theo đơn của từng thành viên, hồ sơ bệnh án.

Về lương thực và nước uống, mỗi người cần tối thiểu 3 lít nước mỗi ngày. Các gia đình nên dự trữ thực phẩm ăn liền, đồ ăn giàu năng lượng, đồng thời chuẩn bị riêng thực phẩm phù hợp cho trẻ em, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền.

Nhóm thứ ba là thiết bị liên lạc và công cụ hỗ trợ, gồm điện thoại, sạc dự phòng, đèn pin, pin dự phòng, radio chạy pin, còi cứu hộ, nến, bật lửa, sổ tay, bút, dao bỏ túi, kéo, dây thừng và băng keo.

Nhóm thứ tư là giấy tờ quan trọng và tiền mặt. Người dân nên để bản sao căn cước công dân hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, sổ tiết kiệm trong túi chống nước. Ngoài ra cần có chìa khóa dự phòng và tiền mặt, phòng khi hệ thống thanh toán điện tử bị gián đoạn.

Hai nhóm còn lại là đồ dùng vệ sinh cá nhân cùng trang phục và vật dụng lưu trú. 

Ông Nirat khuyến nghị các gia đình luôn để túi cứu hộ ở trạng thái sẵn sàng, có thể sơ tán ngay khi xảy ra sự cố, dù mối đe dọa đến từ thiên tai, chiến tranh mạng hay xung đột quốc tế.

Đại diện DDPM khẳng định cơ quan này đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nhân lực cứu hộ và hệ thống cảnh báo sớm, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Thái Lan kêu gọi người dân chuẩn bị 'túi sinh tồn' 72 giờ giữa căng thẳng Trung Đông - Ảnh 3.Thái Lan tịch thu hơn 1 tỉ USD tài sản liên quan đường dây lừa đảo trực tuyến Đông Nam Á

Chính quyền Thái Lan cho biết toàn bộ tài sản bị tịch thu, bao gồm 415 triệu USD cổ phần, sẽ được dùng để bồi thường cho nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến.

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    Chủ đề: Thái Lan Trung Đông

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