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Truyền thông Thái Lan: Giao tranh Myanmar lan sang đất Thái, Bangkok nổ súng cảnh báo

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Truyền thông Thái Lan đưa tin giao tranh tại biên giới Myanmar đã lan sang một ngôi nhà dân nằm trên đất Thái, khiến Bangkok phải nổ súng cảnh báo.

Có tin giao tranh Myanmar lan sang Thái Lan, Bangkok nổ súng cảnh báo - Ảnh 1.

Binh sĩ Thái Lan canh gác dưới cầu Hữu nghị Thái Lan - Myanmar, gần cửa khẩu biên giới ở huyện Mae Sot (tỉnh Tak, Thái Lan) ngày 23-4-2024 - Ảnh: AFP

Nhiều cơ quan truyền thông của Thái Lan như Khaosod, ThaiPBS, Thairath,... đồng loạt đăng tải thông tin trên vào trưa 29-10.

Theo báo Khaosod, vụ việc khiến một phụ nữ tên Lamyong Nala, 55 tuổi, bị thương do trúng mảnh đạn từ các vụ nổ trong giao tranh tại Myanmar.

Bà Lamyong trúng mảnh đạn khi đang trú ẩn trong nhà riêng nằm ở làng biên giới thuộc huyện Mae Sot, tỉnh Tak (nằm sát biên giới giữa Myanmar và Thái Lan). Nạn nhân ngay sau đó đã được đưa đến Bệnh viện Mae Sot để điều trị.

Đài ThaiPBS cho biết chính quyền địa phương đã tới thăm nạn nhân và hỗ trợ một số chi phí nhất định.

Vụ việc cũng gây hoảng loạn cho người dân địa phương, buộc họ phải khẩn trương sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm để tìm nơi trú ẩn an toàn. 

Vào lúc 6h sáng 29-10, Lực lượng Đặc nhiệm Rajamanu (thuộc Lực lượng Naresuan của Thái Lan) đã nổ súng cảnh cáo nhằm đáp trả tình hình, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giao chiến (ROE).

Lực lượng đặc nhiệm này cũng đã phối hợp chặt chẽ với giới chức huyện Mae Sot, Đại đội Cảnh sát tuần tra biên giới 346 và các đội an ninh địa phương nhằm duy trì trật tự, bảo vệ người dân, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ chủ quyền của Thái Lan.

Giới chức địa phương khẳng định các lực lượng an ninh hiện vẫn đang túc trực làm nhiệm vụ 24/24 giờ.

Có tin giao tranh Myanmar lan sang Thái Lan, Bangkok nổ súng cảnh báo - Ảnh 2.

Quả đạn được cho là từ phía Myanmar bay qua ngôi làng biên giới ở tỉnh Tak (Thái Lan) - Ảnh: THAIPBS

Theo Khaosod, giao tranh được ghi nhận xảy ra gần làng Min La Pa thuộc thị trấn Myawaddy (bang Karen, Myanmar), nằm đối diện khu dân cư biên giới của Thái Lan.

Phía Myanmar chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, ngày 26-10, phía Thái Lan từng lên tiếng cảnh báo sẵn sàng thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng nếu hỏa lực từ Myanmar gây thiệt hại về người và tài sản trên lãnh thổ nước này.

Có tin giao tranh Myanmar lan sang Thái Lan, Bangkok nổ súng cảnh báo - Ảnh 4.Thái Lan phát hiện đường cáp xuyên biên giới phục vụ ổ lừa đảo ở Myanmar

Giới chức Thái Lan đã phát hiện một đường cáp quang dài 350m được bí mật kéo sang Myanmar, cung cấp Internet cho một sòng bạc và cơ sở nghi là trung tâm lừa đảo.

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DƯƠNG KHANG
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    Chủ đề: giao tranh biên giới Thái Lan Myanmar

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