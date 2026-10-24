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Con trai bà Aung San Suu Kyi tiết lộ câu hỏi thăm đầu tiên của mẹ

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Sau hơn 5 năm xa cách, câu hỏi đầu tiên của bà Aung San Suu Kyi dành cho con trai đậm bản năng người mẹ.

Câu hỏi đầu tiên của bà Aung San Suu Kyi khi gọi con trai lần đầu sau 5 năm - Ảnh 1.

Bà Aung San Suu Kyi và con trai Kim Aris chụp ảnh tại sân bay Bagan (Myanmar) trước khi lên đường đến TP Yangon ngày 8-7-2011 - Ảnh: AP

Ngày 23-10, ông Kim Aris cho biết dù mẹ ông, cựu lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi, đã bị giam suốt hơn 5 năm, nhưng khi hai mẹ con trò chuyện lại, mọi thứ vẫn thân thuộc và gần gũi như chưa từng có sự chia cách. 

Đây là lần đầu tiên ông Aris được nói chuyện với mẹ mình kể từ khi bà bị giam giữ vào năm 2021, dù chỉ là qua điện thoại.

"Giọng của mẹ tôi vẫn vậy, nghe vẫn rất mạnh mẽ” - ông Aris nói và cho biết thêm rằng giọng bà hơi khàn, giống như đang bị cảm.

Chia sẻ với Hãng tin AP, ông Aris cho biết dù đang ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt và con trai rất lo lắng cho sức khỏe của mình, bà Aung San Suu Kyi, 81 tuổi, vẫn mở đầu cuộc trò chuyện bằng sự quan tâm đầy bản năng của một người mẹ.

"Câu đầu tiên mẹ hỏi là tôi có chăm sóc tốt cho bản thân không, nên tôi đã phần nào trấn an bà về điều đó" - ông Aris, 49 tuổi và hiện đang sống ở Anh, nói.

Tình trạng sức khỏe của bà Suu Kyi vẫn là mối lo dai dẳng đối với ông Aris, và những chi tiết về bệnh tình của bà khiến ông không khỏi trăn trở.

"Mẹ tôi kể rằng tay bà rất đau. Tôi nghĩ bà bị viêm gân ở tay phải, đến mức có những lúc không thể cử động được. Ngoài chuyện đó ra, bà cho biết mình vẫn khỏe. Dù bà được các bác sĩ quân y khám sức khỏe định kỳ sáu tháng một lần, nhưng tôi không chắc mình có thể tin tưởng họ đến mức nào” - ông Aris kể thêm các chi tiết.

Sau cuộc chính biến hồi tháng 2-2021, bà Aung San Suu Kyi bị quân đội Myanmar giam giữ và hiện chịu lệnh quản thúc tại gia ở thủ đô Naypyidaw, theo xác nhận từ chính quyền nước này.

Gần đây, giới chức quân sự bắt đầu nới lỏng các điều kiện giam giữ và chủ động công khai hình ảnh bà trong một vài cuộc tiếp xúc riêng. 

Hồi tháng 8, giới chức công bố hình ảnh bà gặp đại diện Hội Chữ thập đỏ Myanmar. Tiếp đó vào ngày 19-10, phía chính quyền cho hay đã chuyển cho bà hai cuốn sách do Vua Charles III của Anh gửi tặng.

Câu hỏi đầu tiên của bà Aung San Suu Kyi khi gọi con trai sau 5 năm - Ảnh 3.Mẹ con bà Aung San Suu Kyi lần đầu trò chuyện sau hơn 5 năm

Ông Kim Aris cho biết ông đã không giấu được xúc động khi nghe giọng mẹ sau 5 năm xa cách.

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DƯƠNG KHANG
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    Chủ đề: Myanmar bản năng người mẹ quản thúc Aung San Suu Kyi Quân y

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