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Mẹ con bà Aung San Suu Kyi lần đầu trò chuyện sau hơn 5 năm

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Ông Kim Aris cho biết ông đã không giấu được xúc động khi nghe giọng mẹ sau 5 năm xa cách.

Con trai bà Aung San Suu Kyi lần đầu được nói chuyện với mẹ sau hơn 5 năm - Ảnh 1.

Bà Aung San Suu Kyi phát biểu tại một sự kiện ở thành phố New York (Mỹ) hồi tháng 9-2016 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 22-10, ông Kim Aris, con trai cựu lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi, cho biết ông đã được nói chuyện với mẹ lần đầu tiên sau hơn 5 năm bà bị giam giữ.

"Hôm nay, cuối cùng tôi đã có thể nói chuyện với mẹ sau hơn 5 năm. Được nghe lại giọng nói của mẹ là điều không lời nào có thể diễn tả", ông Aris chia sẻ trên Facebook.

Ông Aris hiện sinh sống tại Anh. Chưa rõ cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con diễn ra bằng cách nào, song những hình ảnh đăng kèm bài viết trên Facebook cho thấy ông dường như đang đứng bên ngoài Đại sứ quán Myanmar tại London.

"Tôi vô cùng biết ơn những người đã luôn sát cánh cùng mẹ con tôi. Tôi tin rằng tiếng nói của mọi người đã góp phần giúp khoảnh khắc này trở thành hiện thực", ông viết.

Bà Aung San Suu Kyi bị quân đội Myanmar bắt giữ sau cuộc đảo chính hồi tháng 2-2021. Theo chính quyền Myanmar, bà hiện bị quản thúc tại gia ở thủ đô Naypyidaw.

Hồi tháng 7, Ngoại trưởng Philippines Maria Theresa Lazaro cho biết phía Myanmar đã khẳng định bà Aung San Suu Kyi vẫn có sức khỏe tốt.

"Ngoại trưởng Myanmar cho hay bà Aung San Suu Kyi vẫn có sức khỏe tốt. Ông ấy nói ông coi bà là người thân, là một người chị em, vì vậy họ sẽ chăm sóc bà ấy", bà Lazaro phát biểu.

Thời gian gần đây, chính quyền Myanmar cũng đã công khai các động thái nới lỏng điều kiện giam giữ, đồng thời công bố hình ảnh bà Aung San Suu Kyi trong một số cuộc gặp riêng.

Hồi tháng 8, giới chức công bố hình ảnh bà gặp đại diện Hội Chữ thập đỏ Myanmar. Mới đây nhất, ngày 19-10, Myanmar thông báo bà đã nhận được hai cuốn sách từ Vua Charles III của Anh.

Mẹ con bà Aung San Suu Kyi lần đầu trò chuyện sau hơn 5 năm - Ảnh 3.Myanmar công bố hình ảnh bà Aung San Suu Kyi rời nhà tù sang quản thúc tại gia

Truyền thông Myanmar cho biết bà Aung San Suu Kyi đã được chuyển sang chế độ quản thúc tại gia, song địa điểm giam giữ và tình trạng sức khỏe hiện tại của bà vẫn chưa được công bố.

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    Chủ đề: Myanmar Aung San Suu Kyi

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