Bộ Tư pháp Thái Lan nói chưa nhận được đơn xin ân xá của ông Thaksin

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được trả tự do sau 8 tháng thi hành án tại nhà tù Klong Prem ở Bangkok, Thái Lan - Ảnh: REUTERS

Theo báo Bangkok Post ngày 27-10, Thứ trưởng Tư pháp Piyasiri cho biết ông mới chỉ đọc được thông tin trên truyền thông về đơn xin ân xá mà ông Thaksin đã nộp lên Ủy ban Thúc đẩy xã hội hòa bình.

Tuy nhiên ông Piyasiri khẳng định quy trình xem xét sẽ áp dụng đối với tất cả những người đủ điều kiện xin ân xá, bao gồm các nhà hoạt động chính trị, tù nhân và người trẻ tuổi.

Trước khi trình kết quả lên Ủy ban Thúc đẩy xã hội hòa bình, tiểu ban của ông Piyasiri sẽ kiểm tra các thông tin liên quan để hoàn tất hồ sơ.

Hiện Bộ Tư pháp Thái Lan đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tập hợp thông tin về những vụ án của ông Thaksin.

Thứ trưởng Piyasiri cho hay quy trình sẽ được đẩy nhanh theo đúng quy định của pháp luật và lưu ý tiểu ban không chịu bất kỳ sức ép nào.

“Chúng ta không nên tập trung vào tên của bất kỳ ai. Chúng ta nên xem mọi người đều là công dân Thái Lan và cân nhắc điều gì sẽ công bằng đối với họ”, ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, những người nộp đơn xin ân xá nếu không hài lòng với quyết định của Ủy ban Thúc đẩy xã hội hòa bình sẽ có quyền khiếu nại.

Trước đó, vào ngày 8-10, truyền thông Thái Lan đưa tin cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã nộp đơn xin ân xá.

Đơn được nộp theo ủy quyền của ông Thaksin, thông qua Trung tâm dịch vụ thuộc Văn phòng Thư ký thường trực, Văn phòng Thủ tướng Thái Lan và gửi đến Chủ tịch Ủy ban Thúc đẩy xã hội hòa bình.

Luật sư Winyat Chatmontree cho hay ông Thaksin đề nghị cơ quan chức năng xem xét liệu ông có đủ điều kiện được ân xá và miễn trừ toàn bộ trách nhiệm pháp lý theo quy định của luật hay không.

“Cựu Thủ tướng Thaksin muốn xóa bỏ những cáo buộc nhằm vào mình, cũng như những hình phạt mà ông đã phải nhận.

Ông ấy đã cao tuổi và mong muốn tránh xa chính trường, bao gồm cả việc không ra tranh cử vào các chức vụ chính trị”, luật sư của ông Thaksin tuyên bố.