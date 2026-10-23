Ông Thaksin có thể bị yêu cầu phá sản vì nợ thuế hơn 500 triệu USD

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra - Ảnh: REUTERS

Theo Đài Thai PBS ngày 23-10, cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Watchara Petthong vừa kiến nghị Văn phòng Tổng chưởng lý (OAG) khẩn trương nộp đơn yêu cầu phá sản không tự nguyện đối với cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, do ông chưa nộp 17 tỉ baht (khoảng 503,9 triệu USD) tiền thuế theo yêu cầu của Cục Thuế Thái Lan.

Khoản thuế này phát sinh từ vụ bán 329 triệu cổ phiếu Tập đoàn Shin Corporation cho hai người con của ông Thaksin là ông Panthongtae và bà Pinthongtha với giá chỉ 1 baht/cổ phiếu, trong khi giá thị trường thời điểm đó lên tới 48,25 baht/cổ phiếu.

Giao dịch được thực hiện thông qua Ample Rich Investment, công ty hải ngoại do ông Thaksin đăng ký thành lập tại quần đảo Virgin thuộc Anh. Dù Cục Thuế nhiều lần yêu cầu truy thu, khoản thuế liên quan đến thương vụ vẫn chưa được thanh toán.

Ông Watchara cho biết thời hạn khởi kiện sẽ hết vào ngày 27-3 năm sau, vì vậy OAG cần nộp đơn yêu cầu phá sản trước thời điểm này.

Phản hồi kiến nghị, người phát ngôn OAG Prayut Petchkun nêu rõ vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Công tố phụ trách phá sản từ ngày 30-9. Tổng cục trưởng cơ quan này cũng thành lập hội đồng chuyên trách xử lý vụ kiện.

Theo báo Next News, ông Somkuan Wongsawat, đại diện Cục Thuế Thái Lan, đã đề nghị Tổng chưởng lý chỉ định nhóm công tố viên nộp đơn yêu cầu phá sản bắt buộc đối với ông Thaksin, do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế 17 tỉ baht.

Trước đó vào năm 1999, Tòa án tối cao chuyên trách xét xử các vụ án liên quan đến người giữ chức vụ công đã phán quyết ông Panthongtae và bà Pinthongtha chỉ đứng tên hộ ông Thaksin.

Tòa kết luận khoản thu từ việc bán cổ phiếu không thuộc diện kê khai thuế của hai người con, do đó ông Thaksin phải chịu trách nhiệm pháp lý về nghĩa vụ thuế này.

Sau đó ông Thaksin kiện Cục Thuế lên Tòa án Thuế trung ương, yêu cầu ban hành lệnh cấm việc kê biên (niêm phong và hạn chế quyền định đoạt) hoặc tịch thu tài sản.

Ông lập luận mình đã nộp 46 tỉ baht (khoảng 1,36 tỉ USD) tiền thuế từ thương vụ bán cổ phiếu Shin Corporation cho Tập đoàn Temasek Holdings của Singapore, nên việc truy thu thêm là hành vi đánh thuế hai lần.

Báo Next News thông tin các quan chức Cục Thuế đã kiểm tra, định giá tài khoản ngân hàng, bất động sản, phương tiện giao thông và cổ phiếu của ông Thaksin, với tổng giá trị khoảng 200 triệu baht (khoảng 5,9 triệu USD). Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chiếc chuyên cơ tư nhân không thuộc sở hữu của ông Thaksin.

Ông Kaewsan Atibodhi, cựu thành viên Ủy ban Kiểm tra tài sản, cho rằng OAG và các công tố viên không nên trì hoãn tố tụng, mà cần sớm đưa vụ việc ra Tòa án Phá sản.