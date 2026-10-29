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Thái Lan tịch thu hơn 1 tỉ USD tài sản liên quan đường dây lừa đảo trực tuyến Đông Nam Á

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Chính quyền Thái Lan cho biết toàn bộ tài sản bị tịch thu, bao gồm 415 triệu USD cổ phần, sẽ được dùng để bồi thường cho nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến.

Thái Lan tịch thu hơn 1 tỉ USD tài sản liên quan đường dây lừa đảo trực tuyến Đông Nam Á - Ảnh 1.

Truyền thông Thái Lan kiểm tra mô hình một đồn cảnh sát Trung Quốc tại trung tâm lừa đảo ở Campuchia - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP, chính quyền Thái Lan tuyên bố sẽ tịch thu hơn 1 tỉ USD tài sản của một nhóm bị cáo buộc rửa tiền thu lợi bất chính từ các tổ chức lừa đảo tại Đông Nam Á.

Ngày 27-10, cảnh sát cho biết tòa án hình sự đã phát lệnh bắt giữ bảy đối tượng, gồm người cầm đầu đường dây Benjamin Mauerberger (Nam Phi), vợ ông này là Cattaliya Beevor (Thái Lan), doanh nhân Yim Leak (Campuchia) và bốn người khác. Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan, cả bảy người đều đã bỏ trốn khỏi Thái Lan.

Các phương tiện truyền thông trước đây từng liên hệ Mauerberger, còn được gọi là Ben Smith, với hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia. Đây là một phần của ngành công nghiệp bất hợp pháp trị giá hàng tỉ USD đang phát triển mạnh trong khu vực.

Yim Leak xuất thân từ một gia đình chính trị gia thuộc giới tinh hoa Campuchia và là em trai của một quan chức cảnh sát cấp cao nước này. 

Cơ quan Phòng chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) và các cơ quan quản lý chứng khoán nêu rõ nhóm này đã chuyển lợi nhuận bất hợp pháp từ tổ chức tội phạm qua các công ty tài chính nước ngoài, sau đó dùng số tiền này để giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Thái Lan.

Trong một tuyên bố, cảnh sát thông báo AMLO sẽ tịch thu cổ phần trị giá hơn 14 tỉ baht (415 triệu USD), cùng bất động sản, tiền mặt và phương tiện di chuyển trị giá 21 tỉ baht (khoảng 622 triệu USD), nâng tổng giá trị tài sản bị thu giữ lên hơn 1 tỉ USD. Cảnh sát cho biết bảy đối tượng bị cáo buộc âm mưu rửa tiền và hoạt động như một tổ chức tội phạm.

Theo Phó cục trưởng AMLO Kamonsit Wongbutnoi, số tài sản bị thu giữ bao gồm cổ phần tại nhiều tập đoàn lớn của Thái Lan, trong đó có Bangchak, một trong những công ty lọc dầu lớn nhất nước này.

Trong tuyên bố, Bangchak nêu rõ việc phong tỏa tài sản chỉ liên quan đến các nhà đầu tư cá nhân, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Phát biểu với báo giới, ông Kamonsit khẳng định toàn bộ tài sản bị tịch thu sẽ được dùng để bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến.

Trong khi đó, người đại diện của Yim Leak tuyên bố các cáo buộc nhắm vào doanh nhân này là hoàn toàn vô căn cứ. Người này nói thêm rằng ông Yim Leak bác bỏ mọi cáo buộc và thách thức Chính phủ Thái Lan đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông ấy biết hoặc tham gia vào các chiến dịch lừa đảo.

Trong tuyên bố ngày 8-10, các luật sư của ông Yim Leak cáo buộc giới chức Thái Lan đã quy chụp tội danh trên truyền thông trước khi khởi tố ông. Theo tuyên bố này, Thái Lan đã phong tỏa hơn 600 triệu USD tài sản, trong đó có tài sản của gia đình ông, mà không qua điều trần.

Thái Lan tịch thu hơn 1 tỉ USD tài sản liên quan đường dây lừa đảo trực tuyến Đông Nam Á - Ảnh 3.Bộ Tư pháp Thái Lan nói chưa nhận được đơn xin ân xá của ông Thaksin

Thứ trưởng Tư pháp Thái Lan Piyasiri Wattanawarangkun cho biết tiểu ban do ông đứng đầu vẫn chưa nhận được đơn xin ân xá của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: lừa đảo trực tuyến Thái Lan

    Dòng sự kiện: Chống lừa đảo qua mạng

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