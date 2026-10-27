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Du lịch

Thiên đường du lịch Phuket tan hoang sau lũ quét

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất tại Phuket (Thái Lan) khiến nhiều tuyến đường tê liệt, du khách mắc kẹt và hơn 100 hộ dân, cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng.

Thiên đường du lịch Phuket tan hoang sau lũ quét - Ảnh 1.

Một quan chức đi qua khu vực sạt lở đất sau trận lũ quét tại Phuket ngày 26-10 - Ảnh: AP

Theo trang Travel Host ngày 27-10, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây lũ quét và sạt lở đất tại đảo Phuket, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Thái Lan.

Ảnh hiện trường cho thấy nhiều tuyến đường ngổn ngang bùn đất, đá tảng. Giao thông tại một số khu du lịch cũng bị gián đoạn, khiến việc đi lại của người dân và du khách gặp nhiều khó khăn.

Lũ lụt và sạt lở đất ảnh hưởng đến cả ba huyện của tỉnh Phuket, gồm Mueang Phuket, Kathu và Thalang. Trong đó Patong, khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng của hòn đảo, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thiên đường du lịch Phuket tan hoang sau lũ quét - Ảnh 2.

Cảnh tượng ngổn ngang bùn đất, đá tảng sau trận lũ quét và sạt lở đất - Ảnh: THE NATION

Tại các tuyến đường Soi Nanai 5 và Soi Nanai 8 ở Patong, bùn đất, đá tảng và nhiều mảnh vỡ tràn xuống, chắn ngang đường. Chính quyền buộc phải phong tỏa một số đoạn đường để lực lượng chức năng thu dọn hiện trường.

Tại Kamala, nước lũ gây ngập tuyến đường nối khu vực này với Patong, khiến giao thông bị gián đoạn. Một số đoạn đường chỉ còn một làn xe có thể lưu thông.

Tình trạng ngập lụt cũng được ghi nhận trên các tuyến đường Bangkok, Yaowarat và Ranong ở thị trấn Phuket, cùng nhiều khu vực khác như Rawai, Chalong và Choeng Thale.

Thiên đường du lịch Phuket tan hoang sau lũ quét - Ảnh 3.

Lũ quét khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước - Ảnh: THE NATION

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, hơn 100 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại Patong bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều nhà dân, cửa hàng, khách sạn và phương tiện.

Một số du khách phải ở lại khách sạn do đường sá bị chia cắt, hoặc chưa bảo đảm an toàn. Chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp hỗ trợ.

Theo báo Phuket News ngày 27-10, nghị sĩ Chalermpong Saengdee cho biết thiệt hại do lũ quét và sạt lở tại khu du lịch Patong ước tính sơ bộ lên tới 100 triệu baht (khoảng 77 tỉ đồng).

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể tiếp diễn đến ngày 28-10, làm gia tăng nguy cơ tái diễn lũ quét và sạt lở đất.

"Người dân cần đề phòng mưa to đến rất to và tình trạng mưa tích tụ có thể gây lũ quét, nước tràn bờ và sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực dọc dòng chảy gần chân đồi và vùng trũng thấp", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Thiên đường du lịch Phuket tan hoang sau lũ quét - Ảnh 4.

Một ô tô mắc kẹt giữa bùn đất và đá tảng sau trận lũ quét tại huyện Kathu - Ảnh: BANGKOK POST

Thiên đường du lịch Phuket tan hoang sau lũ quét - Ảnh 5.

Bùn đất và đá tảng tràn vào nhiều cửa hàng sau trận lũ quét - Ảnh: BANGKOK POST

Thiên đường du lịch Phuket tan hoang sau lũ quét - Ảnh 6.

Đá tảng từ trên cao đổ xuống các con đường, gây khó khăn trong việc đi lại - Ảnh: BANGKOK POST

- Ảnh 1.Thủ đô Bangkok có nguy cơ ngập vĩnh viễn 30% diện tích

Chuyên gia cảnh báo thủ đô Bangkok có nguy cơ bị nhấn chìm vĩnh viễn tới 1/3 diện tích vào năm 2050 nếu Thái Lan không quyết liệt cải tổ quản lý nguồn nước.

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    Chủ đề: ngập lụt Thái Lan Phuket

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