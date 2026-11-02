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Đảng Pheu Thai bác tin đồn dùng phiếu tín nhiệm để đổi lấy lệnh ân xá cho ông Thaksin

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Lãnh đạo Đảng Pheu Thai Julapun Amornvivat đã phủ nhận tin đồn dùng phiếu bầu tín nhiệm để đổi lấy lệnh ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Pheu Thai bác tin đồn dùng phiếu tín nhiệm để đổi lấy lệnh ân xá cho ông Thaksin - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thống đốc Bangkok hồi tháng 6 - Ảnh: REUTERS

"Không hề có thỏa thuận nào, dù là thỏa thuận bí mật hay bất kỳ sự sắp đặt nào, dù là sau bức màn kín hay công khai", lãnh đạo Đảng Pheu Thai Julapun Amornvivat cho biết.

Theo báo Bangkok Post, phiên tranh luận bất tín nhiệm của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 11-12 tại Quốc hội.

Khi được hỏi về đơn xin ân xá của ông Thaksin theo Đạo luật Thúc đẩy xã hội hòa bình, ông Julapun khẳng định "bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị và các cuộc đảo chính quân sự đều có quyền hợp pháp để nộp đơn".

Theo ông Julapun, việc ông Thaksin có đủ điều kiện được ân xá theo luật hay không là do ủy ban có thẩm quyền quyết định và chính phủ sẽ không tham gia vào vấn đề này.

Cùng thời điểm, cựu lãnh đạo phe Áo đỏ Natthawut Saikua cho hay ông Thaksin không phải chấp hành án tù nào nữa vì “tất cả các vụ án đã kết thúc và ông đã được trả tự do”.

Ông Natthawut nhấn mạnh việc ông Thaksin nộp đơn xin ân xá lên Ủy ban Thúc đẩy xã hội hòa bình là hành vi thể hiện "quyền hợp pháp bình thường của bất kỳ công dân Thái Lan nào".

Tuy nhiên cựu lãnh đạo phe Áo đỏ lưu ý quá trình xem xét đơn xin ân xá của ông Thaksin phải được công khai và cần hoàn thành trong vòng 6 tháng, theo Thai PBS World.

Về nghi vấn xoay quanh đơn ân xá của ông Thaksin và phiên tranh luận bất tín nhiệm, ông Natthawut khẳng định Chính phủ Thái Lan hiện tại rất ổn định về mặt chính trị và không có xung đột nào giữa các bên trong liên minh.

Do đó, thông tin về một "thỏa thuận chính trị ngầm" giữa Pheu Thai và chính phủ là hoàn toàn bịa đặt. Ngoài ra, ông Natthawut cũng nhấn mạnh ông Thaksin có “quyền đấu tranh thông qua mọi kênh hợp pháp”.

Trước đó, vào ngày 8-10, truyền thông Thái Lan đưa tin cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã nộp đơn xin ân xá.

Đơn được nộp theo ủy quyền của ông Thaksin, thông qua Trung tâm Dịch vụ thuộc Văn phòng Thư ký thường trực, Văn phòng Thủ tướng Thái Lan và gửi đến Chủ tịch Ủy ban Thúc đẩy xã hội hòa bình.

Luật sư Winyat Chatmontree cho hay ông Thaksin đề nghị cơ quan chức năng xem xét liệu ông có đủ điều kiện được ân xá và miễn trừ toàn bộ trách nhiệm pháp lý theo quy định của luật hay không.

Pheu Thai bác tin đồn dùng phiếu tín nhiệm để đổi lấy lệnh ân xá cho ông Thaksin - Ảnh 2.Ông Thaksin nộp đơn xin ân xá, muốn sống bình yên tuổi xế chiều

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã nộp đơn xin ân xá, với mong muốn được xóa bỏ trách nhiệm pháp lý trong các vụ án được cho là mang động cơ chính trị.

 
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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Thái Lan Pheu Thai Thaksin Shinawatra

    Dòng sự kiện: Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra

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