Thủ tướng Anutin: Quan hệ Thái Lan - Campuchia chưa thể trở lại như trước

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Văn phòng Chính phủ ở Bangkok ngày 12-12-2025- Ảnh: REUTERS

Theo báo Bangkok Post ngày 1-11, phát biểu trong chương trình "Trò chuyện cùng Thủ tướng Anutin" hôm 31-10, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Bangkok hiện chưa có thời hạn cụ thể để mở cửa trở lại các cửa khẩu biên giới với Campuchia.

Ông cũng nhận định chưa có dấu hiệu nào cho thấy quan hệ giữa hai nước láng giềng có thể sớm trở lại mức như trước đây, do hàng loạt vấn đề quan trọng vẫn chưa được giải quyết.

Quan hệ chưa thể quay lại như trước

Theo nhà lãnh đạo Thái Lan, những trở ngại chính bao gồm tranh chấp ranh giới trên bộ và trên biển, các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia và vấn đề bảo đảm an toàn cho công dân Thái Lan.

Ông Anutin nhấn mạnh các cửa khẩu biên giới đã đóng cửa trong một thời gian và chính phủ cần tiếp tục ưu tiên bảo vệ lợi ích quốc gia trước khi cân nhắc bất kỳ quyết định nào về việc nối lại hoạt động qua biên giới.

Cụ thể, Bangkok muốn giải quyết những vấn đề liên quan đến hàng nhập khẩu trái phép, thương mại nông sản, các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới và những nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định chính phủ sẽ không để các yếu tố chính trị lấn át lợi ích đất nước, đồng thời cho thấy lập trường thận trọng của Bangkok đối với việc khôi phục quan hệ với Phnom Penh.

Đáng chú ý, ông Anutin cho biết các chỉ số kinh tế của Thái Lan đã cải thiện kể từ khi các cửa khẩu biên giới với Campuchia đóng cửa. Theo ông, dư luận trong nước cũng tiếp tục ủng hộ việc duy trì biện pháp này.

Những nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh việc đóng cửa biên giới kéo dài đặt ra câu hỏi về thời điểm hai nước có thể nối lại hoạt động giao thương và khôi phục quan hệ song phương.

Dù duy trì lập trường cứng rắn về việc mở cửa biên giới, Thủ tướng Anutin khẳng định Thái Lan không loại trừ khả năng tiếp tục đối thoại với Campuchia, song hai bên cần hoàn tất một số bước cần thiết trước khi quan hệ song phương có thể trở lại như mức trước đây.

Campuchia không đánh đổi lãnh thổ lấy hòa bình

Hàng rào bê tông tại biên giới Thái Lan - Campuchia ở huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi, ngày 10-9 - Ảnh: AFP

Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra tuyên bố Phnom Penh sẽ không đánh đổi lãnh thổ để lấy hòa bình, và sẽ tiếp tục phản đối mọi hành vi xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ nước này, báo Khmer Times đưa tin ngày 2-11.

Phát biểu tại cuộc họp đánh giá hoạt động quý 3-2026 của các nhóm công tác cấp tỉnh, ông Neth Pheaktra nhấn mạnh Campuchia cam kết giải quyết tranh chấp biên giới thông qua ngoại giao, luật pháp quốc tế và các cơ chế hiện có.

Ông cũng nhắc lại cam kết của Thủ tướng Hun Manet và Chủ tịch Thượng viện Hun Sen về việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục triển khai bốn biện pháp gồm quân sự, ngoại giao, pháp lý và thông tin để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Cùng quan điểm, người phát ngôn Chính phủ Campuchia Pen Bona tái khẳng định Phnom Penh cam kết giải quyết tranh chấp biên giới bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.

Trước đó, hôm 28-10, các quan chức quân sự Thái Lan và Campuchia đã tổ chức cuộc gặp không chính thức tại tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia để thảo luận việc thực hiện tuyên bố chung ngày 27-12-2025, với mục tiêu tăng cường phối hợp và xây dựng lại lòng tin giữa hai bên.