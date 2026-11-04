Cử tri gốc Việt nói gì về kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ?

Nhân viên bầu cử làm việc tại trung tâm xử lý phiếu bầu ở California ngày 3-11 - Ảnh: AFP

Những cuộc đua sít sao tại bang đông người Việt

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Thu Hoang, sinh sống tại bang California, cho biết xu hướng chung là mùa bầu cử giữa kỳ có sức hút thấp hơn so với bầu cử tổng thống, dù kết quả có ảnh hưởng quan trọng và trực tiếp đến đời sống người dân.

Gia đình ông đã hoàn thành việc bỏ phiếu qua thư từ hơn 2 tuần trước. Song nhiều cử tri tại bang thường chờ tới đúng ngày 3-11 để đưa phiếu ra bỏ vào thùng phiếu, hoặc đến các điểm bầu trực tiếp để cảm nhận không khí. Trong ngày này, cử tri người Mỹ da trắng và gốc Latin thường đi bỏ phiếu đông hơn so với cộng đồng người Việt.

Tại California, quận Cam là nơi tập trung đông người Việt và từng là thành trì của Đảng Cộng hòa, nhưng đã dần chuyển sang ủng hộ Đảng Dân chủ.

Theo ông Thu Hoang, xu hướng này càng rõ sau khi bản đồ bầu cử được điều chỉnh theo Dự luật 50 (Proposition 50), bổ sung một số thành phố nghiêng về Dân chủ và loại đi các khu vực có xu hướng ủng hộ phe Cộng hòa. Do đó, lợi thế đăng ký của Đảng Dân chủ tăng từ D+1 lên D+3, tức tỉ lệ cử tri nghiêng về phe Dân chủ cao hơn khoảng 3 điểm %.

Bên cạnh đó, ông nhận thấy cử tri trẻ, sinh viên, có xu hướng ủng hộ Đảng Dân chủ và tích cực tham gia bỏ phiếu hơn.

Những thay đổi này được cho là có lợi cho đương kim dân biểu Derek Tran (Đảng Dân chủ) trong cuộc đua giành ghế Hạ viện tại địa hạt 45 với ứng viên Chuong Vo (Đảng Cộng hòa). Đây là một trong những cuộc đua được người Việt tại quận Cam quan tâm nhất năm nay.

Tính đến thời điểm này, cuộc đua gần như đã "an bài" khi ông Derek Tran đang dẫn trước với 60,66%, so với 39,34% của ông Chuong Vo.

Tại California, cuộc đua giành ghế thị trưởng thành phố Westminster, nơi có trung tâm của khu Little Saigon, cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Ông Thu Hoang dự đoán Thị trưởng đương nhiệm Charlie Nguyen, người gốc Việt, khó có thể giữ ghế. Hiện ông chỉ đang dẫn trước ứng viên số hai là ông Carlos Manzo 393 phiếu, một khoảng cách hoàn toàn có thể bị lật ngược khi kết quả kiểm phiếu được cập nhật.

Một cuộc đua sít sao khác cũng được ông Thu Hoang đặc biệt quan tâm là ghế dân biểu tiểu bang địa hạt 70. Trong đó, đương kim dân biểu Tri Ta - người từng là thị trưởng gốc Việt đầu tiên của thành phố Westminster - chỉ dẫn trước đối thủ Paula Swift vỏn vẹn 16 phiếu. Khoảng cách quá sít sao này khiến kết quả cuộc đua hoàn toàn có thể đảo chiều.

Cử tri trẻ hăng hái bỏ phiếu

Hình ảnh tại khu vực bầu cử tại hạt Lancaster, Nebraska vào ngày 3-11 được chị T.M chia sẻ với Tuổi Trẻ - Ảnh: NVCC

Tại bang Nebraska, chị T.M, 28 tuổi, sinh sống tại thủ phủ Lincoln, cho biết chị cảm nhận được không khí hào hứng của cử tri trong cả kỳ bầu cử Tổng thống năm 2024 lẫn bầu cử giữa kỳ năm nay. Điều đáng chú ý là cử tri trẻ có xu hướng tham gia tích cực hơn hẳn.

Tỉ lệ cử tri người gốc Việt tại nơi chị sống đi bầu không nhiều, song với cá nhân mình, chị chọn đi bỏ phiếu vì hiểu biết quyền lợi của mình.

Nebraska vốn là thành trì của Đảng Cộng hòa, song riêng Lincoln và thành phố lớn nhất bang là Omaha lại được xem là trung tâm ủng hộ của Đảng Dân chủ.

Một trong những cuộc đua được chú ý tại bang Nebraska là cuộc đối đầu giữa ứng viên độc lập Dan Osborn với thượng nghị sĩ đương nhiệm Pete Ricketts của Đảng Cộng hòa. Đáng chú ý, bà Cindy Burbank - người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ, đã từ chối nhận đề cử nhằm tạo điều kiện cho ông Osborn thu hút phiếu bầu của cử tri.

Theo chị T.M, một trong những lý do ông Osborn được lòng cử tri tại bang nông thôn như Nebraska là lời kêu gọi giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ, phản đối những công ty lớn chiếm lĩnh thị trường, đồng thời tạo việc làm, điều kiện để nông dân phát triển.

Cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ, song ứng viên Pete Ricketts đang dẫn đầu với 48,7%, trong khi ông Dan Osborn đứng thứ hai với 45,4%.

Đánh giá chung về cuộc bầu cử giữa kỳ trên toàn nước Mỹ, cả ông Thu Hoang và chị T.M đều cho rằng kết quả đã diễn ra đúng như các dự đoán ban đầu.

Điều đáng chú ý là Đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện, với nhiều chiến thắng lịch sử trong các cuộc đua vào Thượng viện ở những bang vốn là thành trì của Đảng Cộng hòa như Kansas, Texas.

Theo chị T.M, các cuộc xung đột cùng nhiều vấn đề được xã hội chú ý, như quyền phá thai và biến đổi khí hậu, là những yếu tố tác động lớn đến kết quả bầu cử.

Trong khi đó, ông Thu Hoang nhận định mối quan tâm lớn nhất của cử tri là vấn đề kinh tế và chi phí sinh hoạt, vật giá, xăng tăng, kiếm tiền khó khăn hơn trước trong khi tiền thuê nhà và hóa đơn sinh hoạt vẫn tăng đều. Một yếu tố không kém phần quan trọng là cuộc chiến Mỹ - Iran vẫn chưa được giải quyết.

Ông nói thêm rằng cuộc sống của người dân California nói chung và cộng đồng người Việt nói riêng sẽ không có chuyển biến đáng kể, bởi Đảng Dân chủ hiện gần như kiểm soát toàn bộ bộ máy chính quyền tiểu bang.