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Hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ dự kiến sẽ thắng đậm nhất trong 33 năm

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Kênh NBC News dự báo Đảng Dân chủ sẽ giành ít nhất 258 ghế tại Hạ viện Mỹ, mức kỷ lục kể từ năm 1993.

Hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ dự kiến sẽ thắng đậm nhất trong 33 năm - Ảnh 1.

Cử tri Mỹ theo dõi kết quả bầu cử tại tiểu bang Texas ngày 3-11 - Ảnh: AFP

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Đảng Dân chủ dự kiến sẽ thắng đậm nhất trong 33 năm

Kênh NBC News dự báo Đảng Dân chủ sẽ giành ít nhất 258 ghế tại Hạ viện Mỹ, cột mốc mà đảng này chưa đạt được kể từ năm 1993 - năm Tổng thống Bill Clinton nhậm chức.

Mức gần nhất là 257 ghế vào năm 2009, khi Tổng thống Barack Obama lên nắm quyền.

Tính đến 16h05 ngày 4-11 (giờ Việt Nam), Đảng Dân chủ đã giành được 54 ghế tại Thượng viện và 228 ghế tại Hạ viện Mỹ. Con số dự báo 258 ghế dựa trên mô hình phân tích kết quả kiểm phiếu, nên vẫn có thể dao động vài ghế.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi đảng Dân chủ thắng lớn

Hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ dự kiến sẽ thắng đậm nhất trong 33 năm - Ảnh 2.

Người dân theo dõi kết quả kiểm phiếu qua màn hình tại New York, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Ngày 4-11, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đã phục hồi từ mức giảm qua đêm, sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Sau đà giảm trước đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đã đảo chiều tăng nhẹ trước 5h30 sáng 4-11 (giờ địa phương), trong đó chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq tập trung vào công nghệ đều tăng 1%.

Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 1,4%. Cổ phiếu trên thị trường toàn cầu cũng đồng loạt đi lên.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ là các hợp đồng tài chính phái sinh cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán một chỉ số chứng khoán Mỹ (như S&P 500, Dow Jones, hay Nasdaq-100) tại một mức giá được ấn định trước, nhưng việc thanh toán và đáo hạn sẽ diễn ra vào một thời điểm cụ thể trong tương lai. 

Giá hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nói chung phản ánh tâm lý lạc quan và kỳ vọng tích cực của giới đầu tư về xu hướng thị trường sắp tới.

Biến động diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư đang đánh giá tác động từ một Quốc hội “đổi màu” do đảng Dân chủ kiểm soát đối với chương trình nghị sự tài khóa của ông Trump, cũng như làn sóng bùng nổ của cổ phiếu AI.

Hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ dự kiến sẽ thắng đậm nhất trong 33 năm - Ảnh 3.Bầu cử giữa kỳ Mỹ đã ngã ngũ, ai còn có thể mất ghế phút chót?

Một số cuộc đua trong bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 3-11 có thể mất nhiều tuần để hoàn tất kiểm phiếu lại và giải quyết các tranh chấp pháp lý.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Bầu cử giữa kỳ đảng Dân Chủ Bill Clinton

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

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