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Hai gương mặt thổi 'làn gió mới' vào chính trường Mỹ sau bầu cử giữa kỳ

tác giả
DƯƠNG KHANG
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DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ cho thấy sự chuyển dịch thế hệ cả ở Dân chủ lẫn Cộng hòa, với những gương mặt mới đang tạo dấu ấn trên chính trường.

Hai gương mặt mang đến 'làn gió mới' trong chính trường Mỹ sau bầu cử giữa kỳ - Ảnh 1.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Byron Donalds (trái) và Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez - Ảnh: AFP/NEW YORK TIME

Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 3-11 cho thấy sự nổi lên của những gương mặt chính trị thuộc thế hệ kế cận ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Không chỉ trẻ hơn về tuổi đời, họ còn mang đến hình ảnh lãnh đạo đa dạng hơn về thành phần, gần gũi với cử tri và có cách tiếp cận chính trị khác với thế hệ đi trước.

Người cũ, nhưng làn gió mới

Theo Hãng tin AP, Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez (đảng Dân chủ, theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa dân chủ) đã đánh bại đối thủ Cộng hòa Diamant Hysenaj trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11, qua đó giành nhiệm kỳ thứ năm liên tiếp tại Quốc hội Mỹ.

Ở tuổi 37, Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez được xem là gương mặt kế thừa phong trào chính trị cấp tiến do Thượng nghị sĩ Bernie Sanders khởi xướng, vốn có sức hút lớn với cử tri trẻ.

Sự nổi lên của bà cũng tạo nên hình ảnh đối lập với những tỉ phú như Elon Musk, những người đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng đối với các cuộc bầu cử Mỹ.

“Bạn phải là người phù hợp, xuất hiện đúng nơi, đúng lúc” - ông Doug Sosnik, cựu cố vấn cấp cao của Tổng thống Dân chủ Bill Clinton, nhận định về bà Ocasio-Cortez.

Theo báo New York Times, khả năng thu hút đám đông từ lâu đã là thế mạnh của bà Ocasio-Cortez.

Trong chuyến vận động tranh cử cuối cùng cùng các ứng viên có tư tưởng tiến bộ trên khắp nước Mỹ, nữ nghị sĩ đảng Dân chủ đến từ New York đã thu hút đông đảo người tham dự, lấp kín các khán phòng tại bán đảo Thượng thuộc bang Michigan, khu vực vốn là thành trì của đảng Cộng hòa. Đám đông liên tục hô vang biệt danh “AOC” của bà Ocasio-Cortez.

Gần đây tại các bang Ohio và Maine, hàng trăm sinh viên cũng đổ đến các sự kiện để tận mắt chứng kiến bà vận động cho các ứng viên Dân chủ trong những cuộc đua gay cấn của cuộc bầu cử giữa kỳ.

Sức hút của bà còn vượt xa các sự kiện trực tiếp. Với hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội, bà Ocasio-Cortez sở hữu tầm ảnh hưởng vượt khỏi khu vực bầu cử của mình tại New York.

Hai gương mặt mang đến 'làn gió mới' trong chính trường Mỹ sau bầu cử giữa kỳ - Ảnh 2.

Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez là nhân vật theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa dân chủ - Ảnh: REUTERS

Biệt danh AOC cũng trở thành một trong những cái tên được nhận diện rộng rãi nhất trên chính trường Mỹ, điều mà không nhiều nghị sĩ đương nhiệm có được.

Trong lúc cân nhắc những bước đi chính trị tiếp theo trong sự nghiệp chính trị, bà Ocasio-Cortez cũng đang đặt ra một phép thử đối với đảng Dân chủ. Đó là liệu đường lối chính trị tiến bộ gắn với tên tuổi AOC có thể thu hút thêm cử tri bên ngoài nhóm ủng hộ truyền thống, qua đó giúp đảng giành chiến thắng trong những cuộc đua có cách biệt sít sao hay không.

“Chúng ta đã phát hành một tấm séc cho cánh tả, khẳng định rằng nếu ủng hộ những chính sách được lòng dân này, chúng ta sẽ chiến thắng” - bà Ocasio-Cortez phát biểu tại một sự kiện gây quỹ gần đây.

Chuyện hiếm ở phe Cộng hòa

Theo dự báo của Đài NBC News, dân biểu Byron Donalds (Đảng Cộng hòa) đã đánh bại ứng viên David Jolly (Đảng Dân chủ) trong cuộc đua giành chức thống đốc bang Florida.

Nếu được xác nhận, chiến thắng của ông Byron không chỉ đánh dấu cột mốc lịch sử về đại diện sắc tộc, mà còn cho thấy cách một chính trị gia thuộc thế hệ kế cận của Đảng Cộng hòa tìm cách mở rộng sự ủng hộ thông qua tiếp xúc trực tiếp với cử tri và tập trung vào những vấn đề đời sống.

Ở tuổi 48, ông Donalds sẽ trở thành thống đốc da đen đầu tiên của Florida, đồng thời là người da màu thuộc Đảng Cộng hòa đầu tiên đắc cử thống đốc tại Mỹ.

Trước đó, ông từng phục vụ trong cơ quan lập pháp bang Florida và Hạ viện liên bang, với gần một thập niên kinh nghiệm chính trường.

Điểm đáng chú ý trong chiến dịch của ông là nỗ lực tiếp cận những nhóm cử tri vốn có xu hướng ủng hộ Đảng Dân chủ, đặc biệt là cộng đồng người da đen.

Theo Đài CBS News ngày 4-10, ông Donalds đã tổ chức hàng loạt cuộc gặp tại khu vực Miami, từ những buổi trò chuyện thân mật trong nhà hàng đến các sự kiện cộng đồng. Chiến dịch của ông còn vận động trực tiếp tại từng nhà ở những khu vực có đông cử tri da đen và người gốc Mỹ Latinh.

Cách tiếp cận này được ông kế thừa từ những hoạt động vận động cử tri cho Tổng thống Donald Trump năm 2024, khi nhà lãnh đạo Mỹ tham gia các cuộc trò chuyện không quá trang trọng nhằm tiếp cận những người chưa ủng hộ Đảng Cộng hòa.

Hai gương mặt mang đến 'làn gió mới' trong chính trường Mỹ sau bầu cử giữa kỳ - Ảnh 4.

Ông Donalds nhận được sự hậu thuẫn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và có lợi thế tài chính lớn trong chiến dịch tranh cử, với số tiền gây quỹ lên tới 130 triệu USD - Ảnh: AFP

Ông Donalds không né tránh những cuộc đối thoại khó khăn. Cuối tháng 9, ông tham dự buổi gặp gỡ tại Đại học Florida A&M, nơi có truyền thống đào tạo sinh viên da đen, và đối mặt với nhiều ý kiến phản đối về quan điểm giáo dục và sắc tộc.

Thay vì chỉ nhấn mạnh bản sắc của mình, ông tìm cách hướng sự chú ý sang những vấn đề thiết thực như chi phí sinh hoạt, bảo hiểm nhà ở, giáo dục và cơ hội việc làm.

Dù vậy, chiến lược này không phải không gặp trở ngại. Một số cử tri cho biết họ cởi mở hơn với ông Donalds sau khi trực tiếp trò chuyện, trong khi những người khác vẫn hoài nghi về mối quan hệ giữa ông với Tổng thống Trump và tính chân thành của các hoạt động tiếp cận cộng đồng thiểu số.

Dù nhận được sự hậu thuẫn từ những nhân vật có ảnh hưởng như Tổng thống Donald Trump, chiến thắng của ông Donalds còn gắn với nỗ lực tiếp cận trực tiếp các nhóm cử tri ngoài lực lượng ủng hộ truyền thống của Đảng Cộng hòa.

Song song với việc tận dụng lợi thế chính trị, vị hạ nghị sĩ này còn tìm cách xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo sẵn sàng lắng nghe, đối thoại và trực tiếp giải đáp những mối quan tâm của người dân.

Cách tiếp cận này cũng gợi mở một khía cạnh trong quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo tại Mỹ, khi những chính trị gia thuộc lớp kế cận không chỉ cần khẳng định vị thế trong đảng, mà còn phải tìm cách kết nối với các nhóm cử tri có xuất thân, quan điểm và kỳ vọng ngày càng đa dạng.

Hai gương mặt thổi 'làn gió mới' vào chính trường Mỹ sau bầu cử giữa kỳ - Ảnh 5.Hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ: Cộng hòa nhận thua, Dân chủ hứa 'thay đổi mạnh mẽ'

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thừa nhận Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi ông Hakeem Jeffries - người nhiều khả năng kế nhiệm - cam kết giảm chi phí sinh hoạt, xử lý tham nhũng.

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    Chủ đề: Bầu cử giữa kỳ Dân chủ Cộng hòa Mỹ

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

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