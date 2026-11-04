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Kiev tối om, nhiều người dân buộc phải rời thủ đô

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Thủ đô Kiev phải cắt điện khẩn cấp và thiếu nước trên diện rộng sau cuộc tấn công lớn nhất của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine trong năm nay.

Kiev tối om, nhiều người dân bắt đầu rời thành phố - Ảnh 1.

Xe cứu thương di chuyển trên một con phố tối om trong lúc mất điện, sau khi các cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga tại thủ đô Kiev, Ukraine ngày 2-11-2026 - Ảnh: REUTERS

Ngày 3-11, Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, cập nhật thủ đô Kiev và khu vực lân cận đang đối mặt với tình trạng mất điện khẩn cấp và gián đoạn nguồn cung nước sau khi Nga tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Các phóng viên cũng tường thuật về tình trạng mất nước sinh hoạt, mất điện hoặc cả hai kéo dài nhiều giờ, đến tận cuối ngày tại nhiều khu vực của thành phố 3 triệu dân.

Theo báo The Kyiv Independent, tình trạng mất điện và nước trên diện rộng tại Kiev xảy ra sau cuộc tấn công quy mô lớn nhất trong năm nay của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine. Các mục tiêu bị tấn công gồm trạm biến áp, hệ thống truyền tải điện và nhà máy điện trên khắp cả nước.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã tấn công các cơ sở điện tại nhiều khu vực của Ukraine, cho rằng những nơi này cung cấp điện cho các nhà máy quân sự và quân đội Ukraine.

"Tình hình cung cấp điện tại Kiev vô cùng khó khăn. Đối phương tiếp tục phá hủy hệ thống điện của Ukraine" - ông Klitschko nói.

Ukrenergo, đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Ukraine, đã áp dụng biện pháp cắt điện khẩn cấp trong lúc các nỗ lực khôi phục nguồn cung năng lượng vẫn đang được triển khai.

Ông Klitschko cho biết các trung tâm sưởi ấm đã được thiết lập tại những khu vực bị cắt điện nghiêm trọng nhất. Người dân Kiev có thể đến đây sạc thiết bị điện tử và "uống một tách trà nóng".

Chính quyền thành phố Kiev thông báo từ tối 3-11, các dịch vụ xe điện tram và xe buýt điện trong thành phố sẽ tạm dừng do tình trạng nghiêm trọng của lưới điện.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong đợt tấn công quy mô lớn vào ban đêm, Nga đã nhắm vào các cơ sở năng lượng, phát điện và trạm biến áp tại 9 vùng trên khắp Ukraine, gồm Odessa, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia, Kharkov, Dnipro, Chernivtsi, Chernihiv và Rivne.

Nga nối lại chiến dịch tấn công dồn dập nhằm vào hạ tầng năng lượng tại Kiev vào cuối tháng 9, khiến tình trạng cắt điện luân phiên tái diễn tại thủ đô của Ukraine trong bối cảnh mùa đông đang đến gần.

Lo ngại một mùa đông khắc nghiệt nữa, cùng với việc Nga sử dụng các phương thức tấn công mới, nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thủ đô Kiev, theo báo The Kyiv Independent.

"Hiện nay, chúng tôi chứng kiến xu hướng ngày càng nhiều người rời khỏi căn hộ của mình. Nhiều người đang chuyển đến những nơi an toàn hơn. Một số ra nước ngoài, trong khi những người khác chọn đến các vùng phía tây Ukraine" - Oleksandra, một nhà môi giới bất động sản tại Kiev, chia sẻ.

Kiev tối om, nhiều người dân bắt đầu rời thành phố - Ảnh 2.Chiến sự Ukraine tăng nhiệt: Gần 500 drone hướng về Matxcơva; Nga tấn công quê nhà ông Zelensky

Điểm đáng chú ý là Nga và Ukraine vẫn gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào nhau bất chấp việc hai bên chuẩn bị bước vào cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian.

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    Chủ đề: Kiev mất điện Chiến sự Nga - Ukraine Ukraine Nga

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