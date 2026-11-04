Phản ứng của Elon Musk sau khi Đảng Cộng hòa thua đậm

Tỉ phú Elon Musk phản ứng sau khi được trao Huân chương Khoa học quốc gia tại Viện Hòa bình ở Washington D.C, Mỹ ngày 8-10-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 4-11, tỉ phú công nghệ Elon Musk, Giám đốc điều hành Công ty Tesla và SpaceX, đã bông đùa về thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, sau khi chi hàng trăm triệu USD để hỗ trợ đảng này.

Theo dự báo của truyền thông Mỹ, trong cuộc bầu cử ngày 3-11, Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội Mỹ.

"Có vẻ như những tia laser không gian dùng để can thiệp bầu cử của tôi lần này không phát huy tác dụng" - ông Musk viết trên nền tảng X, kèm biểu tượng nhún vai.

Trong một bài đăng khác, ông viết: "Việc đặt trung tâm dữ liệu trong không gian có vẻ khá hấp dẫn vào lúc này".

Theo tổ chức chuyên theo dõi tài chính vận động tranh cử OpenSecrets, ông Musk đã đóng góp gần 500 triệu USD cho các hoạt động chính trị của Đảng Cộng hòa.

Ông trở thành cá nhân đóng góp nhiều tiền nhất trong một kỳ bầu cử liên bang kể từ khi hoạt động chi tiêu không giới hạn cho bầu cử được cho phép vào năm 2010.

Phần lớn số tiền quyên góp của ông được chuyển đến America PAC (siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ Đảng Cộng hòa) và Quỹ Lãnh đạo Thượng viện (SLF, siêu ủy ban hành động chính trị hỗ trợ các ứng viên Đảng Cộng hòa tranh cử vào Thượng viện).

Theo báo New York Times, không nhà tài trợ nào có mức chi tiêu sánh được với tỉ phú Elon Musk. Ông đã quyên góp số tiền gần gấp ba lần nhà tài trợ đứng thứ hai, nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu.

Trong tháng 9, SLF đã sử dụng 158 triệu USD tiền quyên góp từ tỉ phú Musk để hỗ trợ ông Paxton, ứng viên Đảng Cộng hòa tranh cử ghế thượng nghị sĩ tại bang Texas.

Ông Paxton là Tổng chưởng lý bang Texas và là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump. Ngày 3-11, ứng viên Đảng Dân chủ James Talarico đã đánh bại ông Paxton, phá vỡ thế độc quyền kéo dài ba thập niên của Đảng Cộng hòa đối với các chức vụ dân cử tại bang Texas

Tại sự kiện ăn mừng chiến thắng ở thành phố Austin, ông Talarico đã nhắc tới ông Musk.

Ông chia sẻ: "Trong cuộc đua này, chúng tôi đã phải đối đầu với những gã khổng lồ: người giàu nhất thế giới, người quyền lực nhất thế giới và toàn bộ giới cầm quyền ở Washington D.C".

Danh sách 20 nhà tài trợ hàng đầu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ năm 2026 (tính đến ngày 1-11-2026) - Bảng: Bình An xử lý - Nguồn: New York Times