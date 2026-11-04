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Lãnh tụ Iran, Nga và nhiều quốc gia lên tiếng hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Ngày 4-11 (giờ Việt Nam), Iran, Nga, châu Âu và nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng về kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ.

Lãnh tụ Iran, Nga và nhiều quốc gia lên tiếng hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ - Ảnh 1.

Bức chân dung lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei và các quan chức tại thủ đô Tehran - Ảnh: AFP

Iran

Ngày 4-11, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố “sự thù địch của Mỹ đối với Iran sẽ không thay đổi bất chấp sự luân chuyển phe phái hay bất kỳ sự nhượng bộ nào của Tehran dành cho Washington”.

Theo Hãng tin Reuters, ông Khamenei cảnh báo phản ứng của Iran đối với bất kỳ hành động gây hấn mới nào từ phía Mỹ sẽ diễn ra trên quy mô lớn hơn nhiều.

Lãnh tụ Iran nói thêm rằng việc Tehran phá hủy các căn cứ của Mỹ trong khu vực và việc kiểm soát eo biển Hormuz là một phần trong chiến dịch chống lại “sự bá quyền” của Mỹ.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf bình luận trên mạng xã hội X rằng: “Dù vì lương tri hay vì chi phí sinh hoạt, người Mỹ đã nói không với chiến tranh và chúng tôi đồng tình với thông điệp này”.

“Nếu chính phủ Mỹ phản bội ý chí của người dân để phục vụ các thế lực giật dây và tống tiền quốc tế, họ sẽ hiểu rằng câu trả lời 'không' của chúng tôi đi kèm một cơn ác mộng”, ông nói thêm.

Nga

Ngày 4-11, Điện Kremlin đã lên tiếng về kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ và hy vọng kết quả cuộc bầu cử này sẽ không ảnh hưởng đến “nỗ lực kiến tạo hòa bình của ông Trump”.

“Chúng tôi chân thành trông đợi ở Tổng thống Trump và các nỗ lực kiến tạo hòa bình của ông”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trên truyền thông nhà nước Nga.

Trong khi đó, nghị sĩ Nga Leonid Slutsky chia sẻ với CNN: “Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình. Hiện có lẽ còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng điều đó cũng chưa cần thiết. Hiện tại ông Trump đang hoàn toàn ở thế bất lợi”.

Lãnh tụ Iran, Nga và nhiều quốc gia lên tiếng hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ - Ảnh 3.

Cử tri Mỹ theo dõi kết quả bầu cử tại tiểu bang Texas ngày 3-11 - Ảnh: AFP

Tây Ban Nha

Ngày 4-11, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã bình luận về kết quả bầu cử Mỹ và cho biết cử tri nước này đã bỏ phiếu “chống lại những chính sách chỉ làm đất nước nghèo đi”.

Theo ông Pedro Sánchez, cử tri Mỹ cũng bỏ phiếu “chống lại việc phủ nhận biến đổi khí hậu và chống lại đặc quyền của giới tinh hoa”.

Anh

Thủ tướng Anh Andy Burnham nhấn mạnh chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ mang lại cơ hội cho thế giới đoàn kết xoay quanh việc giải quyết các vấn đề về chi phí sinh hoạt.

"Tổng thống Trump đã chấp nhận kết quả và tôi cảm thấy thế giới hiện có cơ hội để đoàn kết xoay quanh vấn đề đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, đó là chi phí sinh hoạt", nhà lãnh đạo Anh cho hay, đồng thời lưu ý giá cả sẽ không thể giảm xuống cho đến khi cuộc chiến của Mỹ tại Iran "được giải quyết".

Bộ trưởng Y tế Anh James Frith ngày 4-11 cho biết tối 3-11 (giờ Mỹ) là “một đêm trọng đại đối với nền dân chủ Mỹ và đảng Dân chủ”.

Ông khẳng định với truyền thông rằng Vương quốc Anh sẽ “duy trì mối quan hệ tuyệt vời” với Washington.

Nam Phi

Ngày 4-11, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết kết quả này sẽ “mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ quốc tế”.

“Chúng ta đã thấy đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện và người dân Mỹ đã đưa ra tiếng nói của mình”, ông Cyril Ramaphosa phát biểu.

Đức

Ngày 4-11, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết ông tin tưởng rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

"Về vấn đề Ukraine, tôi khá lạc quan rằng Quốc hội Mỹ giờ đây sẽ có nhiều cuộc thảo luận hơn, bao gồm cả sự hợp tác giữa hai đảng về những gì có thể cùng nhau thực hiện để hỗ trợ Ukraine.

Tôi cho rằng họ đã kiềm chế vấn đề này trong một khoảng thời gian khá dài suốt chiến dịch bầu cử vừa qua", Ngoại trưởng Đức nói với truyền thông.

Lãnh tụ Iran, Nga và nhiều quốc gia lên tiếng hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ - Ảnh 3.Hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ: Nhiều mốc lịch sử, Đảng Dân chủ dự kiến thắng đậm nhất trong 33 năm

Kênh NBC News dự báo Đảng Dân chủ sẽ giành ít nhất 258 ghế tại Hạ viện Mỹ, mức kỷ lục kể từ năm 1993.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Điện Kremlin Quốc hội Mỹ Nam Phi đảng Dân chủ

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