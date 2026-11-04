James Talarico, người đưa bang đông người Việt thứ hai tại Mỹ 'ngả xanh'

Ứng viên James Talarico của Đảng Dân chủ trong sự kiện vào đêm bầu cử giữa kỳ 3-11 tại Austin, Texas - Ảnh: AP

Chiến thắng của ứng viên Đảng Dân chủ James Talarico trước ứng viên Ken Paxton trong cuộc đua vào Thượng viện tại Texas đã tạo nên cơn địa chấn ở thành trì lâu năm của Đảng Cộng hòa.

Ở tuổi 37, ông sẽ trở thành thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đầu tiên của Texas trong hơn 30 năm, kể từ năm 1993, đồng thời là thành viên trẻ nhất tại Thượng viện Mỹ.

Đánh vào sự bất mãn của cử tri

Trước khi bước vào con đường chính trị, ông Talarico từng là giáo viên cấp 2. Hai năm đứng lớp, ông đã tận mắt chứng kiến tác động của tình trạng bất bình đẳng trong giáo dục và đói nghèo với học sinh.

Ông quyết định theo học về chính sách giáo dục tại Trường Thạc sĩ Giáo dục Harvard, rồi làm việc cho một tổ chức phi lợi về giáo dục tại địa phương.

Năm 2018, ông đắc cử Hạ viện bang Texas, trở thành nghị sĩ trẻ tuổi nhất tại cơ quan lập pháp bang.

Trong suốt 4 nhiệm kỳ tại Hạ viện Texas, giáo dục đã trở thành vấn đề trọng tâm của ông. Tuy nhiên, ông dần nhận ra rằng đói nghèo và hệ thống kinh tế bất bình đẳng mới là nguyên nhân gây bất cập trong hệ thống giáo dục.

Quan điểm này đã tạo nên thông điệp xuyên suốt chiến dịch tranh cử vào Thượng viện Mỹ của ông Talarico: Sự chia rẽ lớn nhất ở Mỹ không phải giữa cánh tả và cánh hữu, mà là giữa tầng lớp trên và tầng lớp dưới.

Trong chiến dịch tranh cử, ông nhấn mạnh thông điệp công bằng về kinh tế, tập trung vào các chủ đề khiến cử tri bất mãn như chi phí sinh hoạt tăng vọt.

Ông cũng liên hệ trực tiếp tình trạng giá cả tăng cao với nạn tham nhũng, cho rằng các tỉ phú đang chi mạnh vào chính trị. Qua đó, ông công kích đối thủ là Tổng chưởng lý Ken Paxton vì phụ thuộc vào các nhà tài trợ lớn.

Các video tranh cử trên TikTok của ông thu hút hàng triệu lượt xem. Ông cũng không ngần ngại chỉ trích giới siêu giàu, gồm tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk - người đã chi mạnh tay để hậu thuẫn Paxton.

Nhóm cử tri nào đã bầu cho ông Talarico?

Chiến thắng của ông James Talarico thuộc Đảng Dân chủ trước ứng viên Ken Paxton của Đảng Cộng hòa là một trong những sự kiện lịch sử của kỳ bầu cử năm nay - Ảnh: AP

Để chiến thắng, ông Talarico cần thuyết phục một bộ phận cử tri của Đảng Cộng hòa chuyển sang ủng hộ mình.

Thăm dò của AP với 5.000 cử tri cho thấy ông Talarico đã thu hút được sự ủng hộ của phần lớn cử tri trẻ và gốc Tây Ban Nha tại Texas. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, đây là 2 nhóm cử tri ủng hộ ông Donald Trump và bà Kamala Harris với tỉ lệ ngang nhau.

Ngoài ra, việc Đảng Cộng hòa lựa chọn ứng viên Paxton - người đang vướng nhiều bê bối - cũng được cho là nguyên nhân giúp ông Talarico thu hút thêm cử tri Đảng Cộng hòa và cử tri độc lập.

Khoảng 75% cử tri dưới 30 tuổi và 60% cử tri gốc Tây Ban Nha đã bỏ phiếu cho ông Talarico trong cuộc bầu cử năm nay.

Ông cũng giành được khoảng 2/3 số phiếu của cử tri ôn hòa, cũng như phần lớn cử tri độc lập. Thậm chí khoảng 10% cử tri Cộng hòa đã bỏ phiếu cho ông Talarico, trong khi số cử tri Dân chủ ủng hộ ông Paxton gần như không đáng kể.

Chiến dịch tranh cử tại Texas - bang đông dân thứ hai nước Mỹ, cũng là một trong những cuộc đua tốn kém nhất mùa bầu cử giữa kỳ.

Theo công ty theo dõi truyền thông AdImpact, cả hai đảng đã chi tổng cộng hơn 500 triệu USD cho quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.

Phần lớn số tiền này nhằm thúc đẩy chiến dịch của ông Paxton tại Texas. Trong nhiều năm, Texas được xem là đối trọng bảo thủ trước ảnh hưởng tự do của bang California.

Tỉ phú Musk đã đóng góp tổng cộng 158 triệu USD cho Senate Leadership Fund. Số tiền được quỹ này sau đó chuyển cho Ủy ban hành động chính trị (PAC) Texas - tổ chức đóng góp lớn nhất cho chiến dịch của ông Paxton. Ông Musk còn đóng góp 10 triệu USD cho tổ chức ủng hộ ông Paxton là PAC Lone Star Liberty.

Ông Talarico lập luận rằng làn sóng chi tiêu khổng lồ này cho thấy sự cấp thiết của việc kiểm soát các nhóm lợi ích quyền lực.

Texas là bang có cộng đồng người gốc Việt đông thứ hai tại Mỹ, với khoảng 210.000 người, chỉ sau California. Trong đó Houston và Dallas là hai thành phố có cộng đồng người gốc Việt phát triển mạnh.