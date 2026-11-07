Tin tức thế giới 7-11: Ông Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng; Ukraine báo động Nga tấn công lớn

Ông Stephen Miller đứng cạnh Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục ngày 6-8 - Ảnh: AFP

Ông Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng sau thất bại bầu cử giữa kỳ

Theo Hãng tin Reuters ngày 6-11, Tổng thống Donald Trump thông báo bổ nhiệm trợ lý thân tín Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, thay bà Susie Wiles, sau khi Đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 9-11, trong bối cảnh ông Trump chuẩn bị đối mặt với Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát và hàng loạt cuộc điều tra nhằm vào chính quyền.

Ông Miller, 41 tuổi, là một trong những trợ lý lâu năm và có ảnh hưởng lớn nhất đối với chính sách đối nội của Tổng thống Trump, đặc biệt là chiến dịch siết chặt nhập cư và cải tổ bộ máy liên bang.

Việc bổ nhiệm nhân vật nổi tiếng với lập trường cứng rắn này được xem là tín hiệu cho thấy ông Trump không có ý định thay đổi đường lối sau thất bại bầu cử, mà có thể lựa chọn cách tiếp cận đối đầu hơn với Đảng Dân chủ.

Ông Miller là một trong những trợ lý gắn bó lâu năm nhất với Tổng thống Trump, thuộc số ít nhân sự phục vụ xuyên suốt cả hai nhiệm kỳ tổng thống của ông - Ảnh: REUTERS

Ukraine cảnh báo Nga chuẩn bị tấn công các mục tiêu trọng yếu

Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, trong bối cảnh quân đội Ukraine nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ.

Ông Zelensky cho biết dựa vào thông tin tình báo, Matxcơva đang lên kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng, những cây cầu bắc qua sông Dnipro và hạ tầng dân sự của Kiev.

"Lực lượng không quân và toàn bộ quân đội Ukraine đang chuẩn bị phòng thủ. Đây sẽ không phải nhiệm vụ dễ dàng", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thủ đô Kiev và nhiều thành phố liên tục hứng chịu các cuộc không kích, ông Zelensky tiếp tục kêu gọi đồng minh đẩy nhanh việc cung cấp tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot.

Paraguay phát lệnh bắt giữ cựu tổng thống sau quyết định bãi nhiệm

Cơ quan công tố Paraguay ngày 6-11 phát lệnh bắt giữ cựu tổng thống Santiago Peña, chỉ ít lâu sau khi Quốc hội nước này bỏ phiếu bãi nhiệm ông liên quan đến vụ sụp đổ ngân hàng số Ueno.

Trước đó cùng ngày, Thượng viện Paraguay tiến hành phiên luận tội ông Peña, bất chấp việc nhà lãnh đạo này đã đệ đơn từ chức hôm 5-11. Các nghị sĩ quyết định tiếp tục thủ tục luận tội thay vì chấp thuận đơn từ chức.

Ông Peña bị cáo buộc xung đột lợi ích, can thiệp hoạt động giám sát ngân hàng, sử dụng sai mục đích quỹ hưu trí và tham gia che giấu những sai phạm liên quan đến Ueno. Cựu tổng thống bác bỏ các cáo buộc.

Việc ông Peña bị bãi nhiệm mở đường cho các thủ tục tố tụng hình sự, trong bối cảnh cơ quan công tố đang điều tra những sai phạm liên quan đến ngân hàng Ueno.

Vụ sụp đổ ngân hàng này khiến hàng triệu khách hàng không thể tiếp cận tiền gửi, làm bùng phát các cuộc biểu tình yêu cầu hoàn trả tiền tiết kiệm và xử lý những người có trách nhiệm.

Ông Santiago Peña phát biểu tại hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB) ở thành phố Luque, Paraguay, ngày 13-3 - Ảnh: REUTERS

Cha ruột của Meghan Markle bị bắt tại Mỹ

Ông Thomas Markle, cha ruột của bà Meghan Markle - vợ Hoàng tử Harry của Anh - đã bị bắt tại bang Florida (Mỹ) với cáo buộc tàng trữ tài liệu chứa nội dung xâm hại tình dục trẻ em.

Theo Hãng tin Reuters, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 6-11 đã thu giữ khoảng 78 hiện vật, bao gồm phim ảnh và sách chứa nội dung khiêu dâm trẻ em, tại hai kho lưu trữ ở California mà ông Markle thuê từ năm 2008.

Trong số tang vật có những bức ảnh được cho là chụp ông Markle cùng các bé gái chưa đủ tuổi thành niên trong tình trạng khỏa thân.

Cuộc điều tra được FBI khởi động từ tháng 10, sau khi xuất hiện những cáo buộc liên quan đến ông Markle tại Philippines, nơi ông từng sinh sống.

Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt mức án lên đến 20 năm tù. Trước đó, ông Markle đã bác bỏ các cáo buộc, gọi đây là những lời dối trá.

Bà Meghan từng bày tỏ sự đau lòng trước những cáo buộc nhằm vào cha mình.

Mỹ thúc giục Trung Quốc thực hiện cam kết thương mại

Giới chức Mỹ ngày 6-11 kêu gọi Trung Quốc thực hiện ngay lập tức và đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận thương mại song phương năm 2025, giữa lúc hai nước tiếp tục bất đồng về xuất khẩu đất hiếm.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong cuộc điện đàm với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã bày tỏ quan ngại về những động thái gần đây của Bắc Kinh.

Ông Bessent nhấn mạnh tiến triển trong quan hệ thương mại phụ thuộc vào kết quả cụ thể, đồng thời khẳng định Washington sẽ giám sát chặt chẽ việc Trung Quốc thực hiện thỏa thuận.

Thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc tháng 10-2025. Theo đó, Bắc Kinh cam kết mua đậu nành Mỹ đến năm 2028, tạm ngừng áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới và cấp giấy phép xuất khẩu chung.

Dù hai bên đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến tháng 1 năm sau, khối lượng đất hiếm Trung Quốc xuất khẩu vẫn là vấn đề bất đồng chính.

Đêm hội truyền thống Người dân cầm đuốc diễu hành trên đường phố Lewes, miền nam nước Anh, trong lễ hội Đêm lửa trại (Bonfire Night) truyền thống ngày 5-11 - Ảnh: AFP