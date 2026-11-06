Hậu bầu cử giữa kỳ: Ông Trump cân nhắc tấn công Iran, quân đội Mỹ tăng tốc chuẩn bị

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Theo trang tin Axios ngày 6-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu để thảo luận về những bước đi tiếp theo đối với Iran.

Cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ buổi báo cáo tình báo hằng tuần, đánh dấu lần đầu tiên ông Trump cùng nhóm cố vấn an ninh quốc gia thảo luận về vấn đề Iran kể từ sau bầu cử giữa kỳ.

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết Washington sẽ sớm quyết định có nối lại chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran hay không.

"Bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra quyết định", ông Trump nói, đồng thời đặt vấn đề liệu Mỹ có cần tiếp tục tấn công để bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran bị xóa sổ hoàn toàn và không thể tái diễn.

"Tôi không muốn phá hủy phần còn lại của đất nước đó nếu có thể tránh được, nhưng có lẽ tôi sẽ phải làm vậy. Các bạn sẽ sớm biết thôi", nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Theo Axios, ông Trump hiện đang cân nhắc các lựa chọn: tiến hành các cuộc không kích mới, tiếp tục siết chặt sức ép kinh tế đối với Tehran hoặc tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao, trong đó Mỹ sẽ phải chấp nhận những nhượng bộ đáng kể dành cho Iran.

Dù Nhà Trắng chưa đưa ra quyết định cuối cùng, quân đội Mỹ đã thực hiện công tác chuẩn bị cho khả năng nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Một quan chức Mỹ tiết lộ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho kịch bản này, dù chưa nhận được chỉ thị mới từ Washington.

Gần đây, sự xuất hiện của nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba của Hải quân Mỹ tại Trung Đông có thể là dấu hiệu cho thấy Washington đang chuẩn bị cho đợt không kích mới.



Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng nhóm tác chiến dự kiến ghé Singapore từ ngày 6-11 và lưu lại vài ngày. Theo một quan chức Mỹ, nhóm tàu này sẽ tiến vào khu vực trách nhiệm của CENTCOM vào giữa tháng 11.