Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Hậu bầu cử giữa kỳ: Ông Trump cân nhắc tấn công Iran, quân đội Mỹ tăng tốc chuẩn bị

tác giả
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm quyết định việc có tiếp tục không kích Iran hay không. Phía Quân đội Mỹ cũng đang chuẩn bị nối lại chiến dịch quân sự.

Ông Trump: Mỹ có thể phải phá hủy phần còn lại của Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Theo trang tin Axios ngày 6-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu để thảo luận về những bước đi tiếp theo đối với Iran.

Cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ buổi báo cáo tình báo hằng tuần, đánh dấu lần đầu tiên ông Trump cùng nhóm cố vấn an ninh quốc gia thảo luận về vấn đề Iran kể từ sau bầu cử giữa kỳ.

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết Washington sẽ sớm quyết định có nối lại chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran hay không.

"Bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra quyết định", ông Trump nói, đồng thời đặt vấn đề liệu Mỹ có cần tiếp tục tấn công để bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran bị xóa sổ hoàn toàn và không thể tái diễn.

"Tôi không muốn phá hủy phần còn lại của đất nước đó nếu có thể tránh được, nhưng có lẽ tôi sẽ phải làm vậy. Các bạn sẽ sớm biết thôi", nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Theo Axios, ông Trump hiện đang cân nhắc các lựa chọn: tiến hành các cuộc không kích mới, tiếp tục siết chặt sức ép kinh tế đối với Tehran hoặc tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao, trong đó Mỹ sẽ phải chấp nhận những nhượng bộ đáng kể dành cho Iran.

Dù Nhà Trắng chưa đưa ra quyết định cuối cùng, quân đội Mỹ đã thực hiện công tác chuẩn bị cho khả năng nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Một quan chức Mỹ tiết lộ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho kịch bản này, dù chưa nhận được chỉ thị mới từ Washington.

Gần đây, sự xuất hiện của nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba của Hải quân Mỹ tại Trung Đông có thể là dấu hiệu cho thấy Washington đang chuẩn bị cho đợt không kích mới.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng nhóm tác chiến dự kiến ghé Singapore từ ngày 6-11 và lưu lại vài ngày. Theo một quan chức Mỹ, nhóm tàu này sẽ tiến vào khu vực trách nhiệm của CENTCOM vào giữa tháng 11.

Ông Trump: Mỹ có thể phải phá hủy phần còn lại của Iran - Ảnh 2.3 phương án của ông Trump lúc này ở Iran

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ John Ratcliffe và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent được cho là đang muốn ông Trump duy trì lệnh phong tỏa hải quân và tiếp tục gây sức ép kinh tế lên Iran.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
TÂM DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Mỹ Eo biển Hormuz

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất