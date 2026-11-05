Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Iran tuyên bố bắn hạ 'kẻ săn mồi' MQ-1 của Mỹ ở đảo Qeshm

tác giả
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Ngày 4-11, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hệ thống phòng không nước này đã phát hiện và bắn hạ một máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ trên đảo Qeshm.

- Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh đảo Qeshm thuộc tỉnh Hormozgan của Iran - Ảnh: AL JAZEERA

Theo Hãng thông tấn Anadolu ngày 4-11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (drone) MQ-1 của Mỹ trên đảo Qeshm, thuộc eo biển Hormuz.

Máy bay không người lái "kẻ săn mồi" MQ-1 là dòng máy bay không người lái có vũ trang, chuyên thực hiện nhiệm vụ trinh sát, thu thập tình báo và tấn công chính xác các mục tiêu giá trị cao.

IRGC cho biết hệ thống phòng không nước này đã phát hiện chiếc drone bay qua đảo Qeshm và khai hỏa bắn hạ. Quân đội Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó cùng ngày, Iran cũng tuyên bố bắn hạ một drone MQ-9 do Mỹ sản xuất trên eo biển Hormuz.

Trong một diễn biến khác, Hãng tin Reuters ngày 5-11 dẫn thông tin từ IRGC cho biết hai tàu chở dầu và một tàu kéo đã bốc cháy khi tìm cách di chuyển qua những tuyến hàng hải không được Tehran cho phép tại eo biển Hormuz.

Cụ thể, một tàu chở dầu đã va phải thủy lôi khi tìm cách đi qua khu vực phía nam eo biển. Trong khi đó, một siêu tàu chở dầu khác bốc cháy khi đang rời khỏi tuyến đường phía đông.

Một tàu kéo đến hỗ trợ dập lửa cho siêu tàu chở dầu cũng bị cháy.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, đặc biệt tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Ngày 4-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định cuộc chiến với Iran là cần thiết nhằm ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, dù thừa nhận xung đột đã góp phần khiến Đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ

Dù vậy, ông nhấn mạnh sẽ không thay đổi lập trường. "Chúng tôi buộc phải làm điều đó với Iran, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm điều đó", ông Trump nói.

Trước đó, trong tuyên bố ngày 25-10, Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, khẳng định các tuyến hàng hải chính qua eo biển Hormuz đã được rà phá thủy lôi, đồng thời cho biết Mỹ đang nỗ lực duy trì hoạt động vận tải thương mại qua khu vực này.

- Ảnh 3.Ông Trump xác nhận không kích Iran, Tehran tuyên bố 'ngón tay đặt trên cò súng'

Ông Trump xác nhận Mỹ đã tiến hành không kích đảo Qeshm của Iran, trong khi Tehran tuyên bố sẵn sàng chiến đấu song vẫn để ngỏ khả năng giải quyết căng thẳng thông qua đàm phán.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
TÂM DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Eo biển Hormuz Iran đảo Qeshm

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất