Iran tuyên bố bắn hạ 'kẻ săn mồi' MQ-1 của Mỹ ở đảo Qeshm

Ảnh vệ tinh đảo Qeshm thuộc tỉnh Hormozgan của Iran - Ảnh: AL JAZEERA

Theo Hãng thông tấn Anadolu ngày 4-11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (drone) MQ-1 của Mỹ trên đảo Qeshm, thuộc eo biển Hormuz.

Máy bay không người lái "kẻ săn mồi" MQ-1 là dòng máy bay không người lái có vũ trang, chuyên thực hiện nhiệm vụ trinh sát, thu thập tình báo và tấn công chính xác các mục tiêu giá trị cao.

IRGC cho biết hệ thống phòng không nước này đã phát hiện chiếc drone bay qua đảo Qeshm và khai hỏa bắn hạ. Quân đội Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó cùng ngày, Iran cũng tuyên bố bắn hạ một drone MQ-9 do Mỹ sản xuất trên eo biển Hormuz.

Trong một diễn biến khác, Hãng tin Reuters ngày 5-11 dẫn thông tin từ IRGC cho biết hai tàu chở dầu và một tàu kéo đã bốc cháy khi tìm cách di chuyển qua những tuyến hàng hải không được Tehran cho phép tại eo biển Hormuz.

Cụ thể, một tàu chở dầu đã va phải thủy lôi khi tìm cách đi qua khu vực phía nam eo biển. Trong khi đó, một siêu tàu chở dầu khác bốc cháy khi đang rời khỏi tuyến đường phía đông.

Một tàu kéo đến hỗ trợ dập lửa cho siêu tàu chở dầu cũng bị cháy.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, đặc biệt tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Ngày 4-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định cuộc chiến với Iran là cần thiết nhằm ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, dù thừa nhận xung đột đã góp phần khiến Đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Dù vậy, ông nhấn mạnh sẽ không thay đổi lập trường. "Chúng tôi buộc phải làm điều đó với Iran, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm điều đó", ông Trump nói.

Trước đó, trong tuyên bố ngày 25-10, Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, khẳng định các tuyến hàng hải chính qua eo biển Hormuz đã được rà phá thủy lôi, đồng thời cho biết Mỹ đang nỗ lực duy trì hoạt động vận tải thương mại qua khu vực này.

