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Ông Trump dọa tấn công 'pháo đài hạt nhân' của Iran nếu không đạt thỏa thuận

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Tổng thống Trump tuyên bố Washington có thể phải tấn công núi Pickaxe, vốn được xem là pháo đài hạt nhân của Tehran, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Ông Trump dọa tấn công 'pháo đài hạt nhân' của Iran nếu không đạt thỏa thuận - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Chia sẻ với Đài Fox News ngày 2-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả xung đột với Iran là một cuộc chiến “rất nhẹ nhàng”, đồng thời cảnh báo quân đội Mỹ có thể tấn công thêm các mục tiêu của Iran “chỉ trong một giờ”.

Ông Trump nhắc lại chiến dịch Midnight Hammer (tạm dịch: Búa đêm) nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran năm 2025 và cảnh báo Mỹ có thể tiếp tục tấn công một địa điểm hạt nhân khác của Iran là núi Pickaxe.

“Chúng tôi có thể phải tấn công Pickaxe. Chúng tôi có thể làm điều đó chỉ trong một giờ, bất cứ khi nào chúng tôi muốn” - ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ không loại trừ khả năng xung đột với Iran bùng phát trở lại.

“Điều đó có thể xảy ra nếu họ không đạt được thỏa thuận. Nhưng họ rất muốn có một thỏa thuận và khả năng chúng ta đạt được thỏa thuận là rất cao” - ông Trump nói.

“Nếu có thể đạt được thỏa thuận, tôi vẫn muốn chọn phương án đó hơn. Điều này sẽ cứu được rất nhiều sinh mạng” - nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với trang Axios cùng ngày, ông Trump nói ông "chưa vội" quyết định có nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran hay không.

Theo Axios, trước mắt, ông Trump dường như vẫn theo đuổi song song hai hướng, gồm tiếp tục đàm phán với Iran, đồng thời chuẩn bị khả năng tái khởi động các cuộc tấn công nếu nhận thấy không thể đạt được thỏa thuận.

“Dù thế nào, chúng ta cũng sẽ hành động, nhưng không có gì phải vội. Chúng ta đã làm tê liệt Iran về mặt tài chính. Họ không còn tiền, không có xăng và người dân đang ngày càng mệt mỏi vì tình trạng này” - ông Trump nói.

Mới đây, tờ Wall Street Journal đưa tin quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích với quy mô hạn chế nhằm vào đảo Qeshm của Iran.

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Mỹ xác nhận Washington đã không kích các mục tiêu Iran tại eo biển Hormuz, nhằm vào những vị trí sử dụng tên lửa đất đối không đe dọa khí tài Mỹ.

Theo Fox News và Axios, đây được cho là động thái đáp trả việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nổ súng vào một máy bay Mỹ tại khu vực ngày 2-11.

Phóng viên Jennifer Griffin của Fox News dẫn nguồn giới chức Mỹ khẳng định vụ việc không đánh dấu sự khởi đầu của một chiến dịch không kích mở rộng nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Trump dọa tấn công 'pháo đài hạt nhân' của Iran nếu không đạt thỏa thuận - Ảnh 3.NÓNG: Có tin Mỹ vừa tấn công đảo Qeshm của Iran

Báo Wall Street Journal ngày 2-11 (sáng 3-11 theo giờ Việt Nam) dẫn nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã tiến hành không kích đảo Qeshm của Iran.

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DƯƠNG KHANG
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    Chủ đề: Iran núi Pickaxe thỏa thuận ông Trump

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