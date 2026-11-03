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NÓNG: Có tin Mỹ vừa tấn công đảo Qeshm của Iran

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Báo Wall Street Journal ngày 2-11 (sáng 3-11 theo giờ Việt Nam) dẫn nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã tiến hành không kích đảo Qeshm của Iran.

NÓNG: Có tin Mỹ vừa tấn công đảo Qeshm của Iran - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh chụp khu vực đảo Qeshm hồi tháng 8 - Ảnh: REUTERS

Thông tin trên được đưa ra sau khi Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) báo cáo về hàng loạt vụ nổ xảy ra trên hòn đảo nằm sát eo biển Hormuz chiến lược.

Theo Wall Street Journal, đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công giới hạn do Washington bí mật tiến hành trong vài tuần qua.

Giới chức Mỹ tiết lộ Washington thực chất đã tiến hành các cuộc không kích quy mô nhỏ nhằm vào Iran trong nhiều tuần qua. Một số quan chức mô tả các cuộc tấn công này mang tính chất phòng vệ, nhằm ngăn chặn Iran tự do nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại trên eo biển Hormuz, theo Wall Street Journal.

Tờ báo này cho biết thêm rằng các cuộc không kích được thực hiện ở quy mô nhỏ và cố ý giữ kín nhằm tránh phát đi bất kỳ tín hiệu nào về ý định nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhắm vào Iran.

Khác với giai đoạn đầu của cuộc chiến, Mỹ không công bố rộng rãi về các đợt tấn công này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa phản hồi đề nghị bình luận từ báo giới.

Trước đó, trong ngày 2-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng về việc liệu ông có thực hiện lời đe dọa nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran hay không, đồng thời cho biết một thỏa thuận với Tehran là điều "có thể xảy ra".

Khi được phóng viên hỏi liệu ông có đang cân nhắc tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào 3-11 hay không, ông Trump đáp: "Không".

Washington và Tehran đã chính thức ở trong tình trạng chiến tranh kể từ ngày 28-2.

Giới chức Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.

NÓNG: Có tin Mỹ vừa tấn công đảo Qeshm của Iran - Ảnh 3.Ông Trump nói sẽ không đánh Iran, ông Vance khoe đã có tiến triển

Tổng thống Mỹ khẳng định không còn cân nhắc phương án tấn công Iran trở lại, trong khi giới chức của cả Mỹ và Iran đều phát ra nhiều thông điệp tích cực về triển vọng đàm phán.

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    Chủ đề: đảo Qeshm Iran Mỹ

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