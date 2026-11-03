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Ông Trump xác nhận không kích Iran, Tehran tuyên bố 'ngón tay đặt trên cò súng'

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HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Ông Trump xác nhận Mỹ đã tiến hành không kích đảo Qeshm của Iran, trong khi Tehran tuyên bố sẵn sàng chiến đấu song vẫn để ngỏ khả năng giải quyết căng thẳng thông qua đàm phán.

Ông Trump xác nhận không kích Iran, Tehran tuyên bố 'ngón tay đặt trên cò súng' - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với chương trình Fox & Friends của Đài Fox News ngày 3-11, Tổng thống Donald Trump xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành không kích Iran, sau khi xuất hiện thông tin về vụ tấn công đảo Qeshm tại eo biển Hormuz.

"Họ đã xây dựng một cơ sở phòng không. Ngay khi cơ sở này vừa hoàn thành, chúng tôi đã tấn công nó rất hiệu quả vào đêm qua", ông Trump nói, mô tả đây chỉ là một "cuộc tấn công nhỏ".

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi giới chức Iran đồng loạt lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xung đột tái diễn.

Theo Hãng tin AFP, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố Tehran có quyền tự vệ chính đáng trước các hành động quân sự của Mỹ.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ bảo lưu quyền tự vệ chính đáng cho đến khi hành động xâm lược quân sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn", ông Gharibabadi nhấn mạnh.

Trong khi đó ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Trưởng đoàn đàm phán Iran trong các cuộc thương lượng với Mỹ, khẳng định Tehran luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran luôn sẵn sàng chiến đấu với ngón tay đặt trên cò súng", ông Ghalibaf phát biểu trên truyền hình, đồng thời cho biết Tehran đã đưa ra phản hồi mạnh mẽ và hợp lý cho Washington.

"Giờ đây, trách nhiệm ngăn chặn chiến tranh nằm trong tay nước Mỹ", ông nhấn mạnh.

Ông Trump xác nhận không kích Iran, Tehran tuyên bố 'ngón tay đặt trên cò súng' - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh chụp khu vực đảo Qeshm hồi tháng 8 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian có giọng điệu hòa giải hơn, khi cảnh báo tái diễn cuộc chiến sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.

Ông khẳng định Chính phủ Iran vẫn đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua đối thoại, đồng thời tiết lộ Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei gần đây đã trao thêm quyền hạn cho chính phủ để đàm phán về những vấn đề trước đây vốn không được phép đưa ra thương lượng.

Theo Hãng thông tấn IRNA, năm vụ nổ liên tiếp đã xảy ra trên đảo Qeshm hôm 2-11, trong khi một số người dân nhìn thấy hai máy bay trên bầu trời.

Truyền thông Mỹ cho biết quân đội nước này đã tấn công một số mục tiêu Iran sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nổ súng vào một máy bay Mỹ.

Washington mô tả đây là hành động phòng vệ,  chứ không phải nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Phía Israel phủ nhận tham gia vụ tấn công.

Căng thẳng leo thang đúng thời điểm Mỹ và Iran đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tránh tái diễn xung đột.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận hai bên đang tiến hành đàm phán gián tiếp với cường độ cao.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump trước đó nhận định một thỏa thuận với Tehran "có thể đạt được", trong khi Phó tổng thống JD Vance cho biết thương lượng đã có tiến triển.

Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian, khẳng định cả hai bên vẫn cam kết tiếp tục đàm phán, và Doha đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận tạm thời nhằm ngăn xung đột bùng phát trở lại.

Ông Trump xác nhận không kích Iran, Tehran tuyên bố 'ngón tay đặt trên cò súng' - Ảnh 4.NÓNG: Có tin Mỹ vừa tấn công đảo Qeshm của Iran

Báo Wall Street Journal ngày 2-11 (sáng 3-11 theo giờ Việt Nam) dẫn nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã tiến hành không kích đảo Qeshm của Iran.

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    Chủ đề: Mohammad Bagher Ghalibaf Qeshm eo biển Hormuz Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran

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