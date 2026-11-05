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3 phương án của ông Trump lúc này ở Iran

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ John Ratcliffe và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent được cho là đang muốn ông Trump duy trì lệnh phong tỏa hải quân và tiếp tục gây sức ép kinh tế lên Iran.

3 phương án của ông Trump lúc này ở Iran - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei - Ảnh: NHÀ TRẮNG, REUTERS

Ngày 4-11, trang tin Axios của Mỹ cho biết sau thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump giờ đây đối mặt với 3 phương án tại Iran.

Phương án thứ nhất là tấn công Iran. Tuy nhiên việc nối lại các cuộc không kích sẽ không được lòng công chúng Mỹ, khiến giá xăng dầu tiếp tục cao và nhiều khả năng cũng không mang lại kết quả quân sự khả quan hơn.

Phương án thứ hai là đàm phán. Tuy nhiên nếu các quan chức Iran từ chối nhượng bộ, hoặc tăng yêu sách sau thất bại chính trị của ông Trump, thì vị Tổng thống Mỹ sẽ khó đạt được thỏa thuận.

Phương án thứ ba, theo cách gọi của các trợ lý ông Trump, là "bóp nghẹt" Iran. Điều này đồng nghĩa với việc duy trì hiện trạng, tức tiếp tục phong tỏa hải quân kết hợp các biện pháp trừng phạt kinh tế, khiến chính quyền Iran dần suy kiệt, đồng thời tiếp tục thăm dò xem Tehran có sẵn sàng đạt được thỏa thuận hay không.

Tuy nhiên, con đường này có thể mất nhiều tháng mới thấy được tiến triển.

Axios dẫn các nguồn tin cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và các cố vấn khác muốn ông Trump duy trì lệnh phong tỏa hải quân và tiếp tục gây sức ép kinh tế lên Iran.

"Sau thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump phải đối mặt với hầu hết phương án tồi tệ ở Iran" - trang tin Axios nhận định.

Hôm 4-11, Tổng thống Trump thừa nhận cuộc chiến với Iran góp phần khiến Đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, đánh mất quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội nước này.

Tuy nhiên ông chủ Nhà Trắng khẳng định việc phát động cuộc chiến với Iran là điều đáng làm, để ngăn Tehran "sở hữu vũ khí hạt nhân".

3 phương án của ông Trump lúc này ở Iran - Ảnh 2.Ông Trump xác nhận không kích Iran, Tehran tuyên bố 'ngón tay đặt trên cò súng'

Ông Trump xác nhận Mỹ đã tiến hành không kích đảo Qeshm của Iran, trong khi Tehran tuyên bố sẵn sàng chiến đấu song vẫn để ngỏ khả năng giải quyết căng thẳng thông qua đàm phán.

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    Chủ đề: Donald Trump Iran không kích phong tỏa Mỹ

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran

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