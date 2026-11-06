Tổng thống Israel sốc trước quyết định ngừng viện trợ của ông Trump

Tổng thống Israel Isaac Herzog trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Hungary ở Budapest ngày 20-10 - Ảnh: AFP

Theo Đài CNN ngày 5-11, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết ông cảm thấy "như sét đánh ngang tai" khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt khoản viện trợ quân sự gần 4 tỉ USD mỗi năm dành cho Israel.

Phát biểu trong cuộc gặp với Đảng Yashar do chính trị gia Gadi Eisenkot lãnh đạo, ông Herzog nhấn mạnh quyết định này khiến ông vô cùng lo ngại, bởi thỏa thuận viện trợ hiện tại giữa hai nước vẫn còn hiệu lực đến năm 2028.

"Chúng ta có một biên bản ghi nhớ với Mỹ, dự kiến kéo dài đến năm 2028. Đây là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu. Vì vậy, Israel cần thành lập chính phủ mới, thay vì liên tục tổ chức bầu cử", ông Herzog nói.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News ngày 3-11, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ ngừng viện trợ cho Israel vào cuối năm 2026, sớm hơn hai năm so với kế hoạch.

Theo thỏa thuận hiện hành, Washington sẽ cung cấp cho Israel 3,8 tỉ USD mỗi năm để mua vũ khí của Mỹ.

Tổng thống Trump giải thích Israel hiện không còn cần khoản hỗ trợ này, song không công bố chi tiết về cách thức thực hiện. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đến nay vẫn chưa bình luận công khai.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cũng cho biết đang trong quá trình làm rõ thông tin, đồng thời bảo vệ giá trị của quan hệ đồng minh Mỹ - Israel trong bối cảnh viện trợ quân sự ngày càng gây tranh cãi tại Washington.

Ông Huckabee cũng bác bỏ quan điểm của Phó tổng thống JD Vance rằng quan hệ với Israel góp phần khiến Đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra vào thời điểm Israel đang trải qua giai đoạn chuyển giao quyền lực đầy bất định sau cuộc bầu cử cuối tháng 10.

Tổng thống Herzog đã tiến hành các cuộc tham vấn kéo dài với đại diện các đảng giành ghế trong Quốc hội vào ngày 4 và 5-11.

Kết quả, 67 trong tổng số 120 nghị sĩ đắc cử bày tỏ ủng hộ ông Eisenkot, trong khi 46 nghị sĩ đứng về phía ông Netanyahu. Để nắm đa số tại Quốc hội Israel, một liên minh cần có ít nhất 61 trong tổng số 120 ghế.

Tuy nhiên, việc 19 trong số 67 ghế ủng hộ ông Eisenkot thuộc về các đảng do người Ả Rập lãnh đạo khiến khả năng thành lập liên minh cầm quyền vẫn chưa được xác nhận chắc chắn.

Tổng thống Herzog dự kiến sẽ đưa ra quyết định trao quyền thành lập chính phủ vào ngày 8-11. Người được lựa chọn sẽ có 28 ngày để đàm phán thành lập liên minh, với khả năng gia hạn thêm 14 ngày.

Nếu các nỗ lực thành lập chính phủ đều thất bại, Israel có thể phải tổ chức bầu cử lại.

Trong thời gian đó, ông Netanyahu vẫn giữ chức thủ tướng tạm quyền. Ông tiếp tục cáo buộc cuộc bầu cử có gian lận, khiến phe đối lập cho rằng ông đang tìm cách trì hoãn quá trình chuyển giao quyền lực.