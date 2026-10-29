Bầu cử Israel: Phe ông Netanyahu dẫn đầu, song còn ở thế nguy hiểm

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (bên trái) và đối thủ nặng ký Gadi Eisenkot trong cuộc bầu cử 2026 - Ảnh: AFP

Theo đó, liên minh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến giành được 53 ghế trong Quốc hội (Knesset) gồm 120 thành viên. Trong khối này, Đảng Likud của ông Netanyahu dẫn đầu với 26 ghế, theo tờ Times of Israel.

Trong khi đó, phe đối lập do Chủ tịch Đảng Yashar Gadi Eisenkot dẫn đầu dự kiến giành được 48 ghế. Kết quả này khiến cả hai phe đều còn cách rất xa cột mốc 61 ghế để chiếm thế đa số.

Hai đảng chủ chốt của người Ả Rập (gồm Ra’am và Joint List) dự kiến giành 19 ghế, đặt họ vào vị trí "người định đoạt" tiềm năng trong cục diện bầu cử hiện tại.

Bên cạnh đó, CEC thông báo hiện đã bắt đầu kiểm đếm phiếu bầu vắng mặt, còn gọi là phiếu "phong bì kép".

Cơ quan này thông tin thêm rằng khoảng 430.000 đến 480.000 phiếu bầu kép. Đây là những lá phiếu chủ yếu đến từ quân nhân, tù nhân, các nhà ngoại giao làm việc ở nước ngoài và những người không thể bỏ phiếu tại các điểm bầu cử được chỉ định.

Với mỗi ghế tại Knesset tương đương khoảng 40.000 lá phiếu, nhóm phiếu bầu vắng mặt này có thể tác động đến bức tranh chính trị cuối cùng.

Kết quả kiểm phiếu toàn bộ dự kiến sẽ được công bố vào chiều 29-10. Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 4-11.

Với kết quả hiện tại, không có chiến thắng áp đảo nào dành cho phe của ông Netanyahu hay phe của ông Eisenkot, trừ khi họ sẵn sàng hợp tác với nhau hoặc bắt tay với các đảng Ả Rập.

Hiện đã có tiếng nói kêu gọi phe ông Eisenkot hợp tác với phe Ả Rập. Nếu viễn cảnh này xảy ra, phe này sẽ giành 65 ghế, theo Jerusalem Post.

Ở chiều ngược lại, phe ông Netanyahu cũng có thể đạt tới 72 ghế nếu liên minh với các đảng Ả Rập. Tuy nhiên, kịch bản này có vẻ khó xảy ra khi chính ông Netanyahu từng gọi việc hợp tác với họ là "điều đáng hổ thẹn và ô nhục".

Pháp luật Israel không cấm các đảng Ả Rập tham chính, và thực tế Đảng Ra'am từng gia nhập liên minh cầm quyền vào năm 2021. Tuy nhiên, họ vắng mặt trong suốt phần lớn lịch sử Knesset do bất đồng cốt lõi với các đảng Do Thái về xung đột Israel - Palestine.

Trong khi các đảng Do Thái e ngại phản ứng từ cử tri và luôn hoài nghi về an ninh, nhiều đảng Ả Rập ưu tiên vai trò đối lập để bảo vệ quan điểm chính trị và tránh mang tiếng hợp pháp hóa các chính sách quân sự của chính phủ.