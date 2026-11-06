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Ông Zelensky: Ukraine cần cả hai đảng của Mỹ ủng hộ, mong nhận thêm viện trợ

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine cần nhanh chóng thích ứng với những thay đổi trên chính trường Mỹ sau kỳ bầu cử, nhằm tranh thủ thêm viện trợ và tăng cường năng lực phòng không.

Ông Zelensky muốn được nhận thêm viện trợ sau bầu cử Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức ngày 3-11 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters ngày 5-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Kiev cần điều chỉnh cách tiếp cận với Washington sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ukraine TSN, bên lề hội nghị thượng đỉnh tại Tây Ban Nha, ông Zelensky cho rằng những thay đổi trong cán cân quyền lực tại Washington có thể mở ra cơ hội gia tăng sự hỗ trợ dành cho Ukraine.

"Chúng tôi phải hành động nhanh chóng. Ukraine cần củng cố sự ủng hộ từ cả hai đảng. Khi hiểu rõ những thay đổi trong cán cân quyền lực, chúng tôi cần xây dựng quan hệ đối thoại một cách phù hợp", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Zelensky đang nỗ lực duy trì quan hệ với Tổng thống Donald Trump sau những bất đồng giữa hai bên, đặc biệt là cuộc gặp căng thẳng tại Nhà Trắng hồi tháng 2-2025.

Theo ông, Kiev cần tiếp tục nhận các gói viện trợ mới, đồng thời tìm cách tiếp cận khoản hỗ trợ trị giá 16 tỉ USD mà Washington từng cam kết nhưng chưa chuyển giao.

Trong đó, việc tăng cường năng lực phòng không được nhà lãnh đạo Ukraine xác định là ưu tiên hàng đầu, khi cuộc xung đột với Nga đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi và các đợt tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine vẫn tiếp diễn.

"Nếu không giải quyết được vấn đề tên lửa Patriot, tình hình sẽ trở nên rất khó khăn đối với chúng tôi", ông cảnh báo, đồng thời kêu gọi Mỹ, châu Âu và các đối tác khác hỗ trợ nguồn cung tên lửa đánh chặn.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine, trị giá khoảng 2,1 tỉ USD. Tuy nhiên, số tên lửa này dự kiến phải đến đầu những năm 2030 mới được bàn giao.

Ông Zelensky muốn được nhận thêm viện trợ sau bầu cử Mỹ - Ảnh 2.

Hệ thống Patriot đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine đánh chặn tên lửa đạn đạo từ Nga, bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu - Ảnh: REUTERS

Ông Zelensky cũng đang tìm cách bảo đảm Ukraine duy trì đủ số máy bay chiến đấu F-16 có khả năng hoạt động trong 5 - 6 tháng tới.

Những yêu cầu trên càng trở nên cấp thiết khi Ukraine chuẩn bị đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt nữa giữa các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng. Theo ông Zelensky, tình hình tại thủ đô Kiev hiện là khó khăn nhất.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột dự kiến diễn ra vào ngày 10 và 11-11 tại Abu Dhabi (UAE).

Ông Zelensky cho biết đại diện Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng đang thảo luận tại Brussels về các đề xuất bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu chiến và đã đạt một số tiến triển.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đánh giá các cuộc thảo luận đã đạt kết quả tích cực và tập trung vào những vấn đề quan trọng.

Ông Zelensky muốn được nhận thêm viện trợ sau bầu cử Mỹ - Ảnh 4.Gặp quan chức Nga nhưng không gặp phía Ukraine tại Nhà Trắng, ông Trump nói chiến sự sắp kết thúc

Tổng thống Trump tiết lộ đã có cuộc gặp riêng ngoài lịch trình với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev tại Nhà Trắng, dự đoán sớm đạt được "thỏa thuận lớn" liên quan đến Ukraine và toàn bộ châu Âu.

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    Chủ đề: viện trợ Patriot Tổng thống Zelensky Ukraine

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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